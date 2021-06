El impacto de la ciencia para crear un movimiento: el caso de Fooditive, pionero en los ingredientes de suprarreciclaje a base de plantas

RÓTERDAM, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El desafiante año 2020 fue testigo del surgimiento del fabricante de ingredientes a base de plantas Fooditive BV, una empresa holandesa decidida a revolucionar la alimentación saludable. A través del suprarreciclaje de corrientes secundarias y de tercer grado de frutas y vegetales en productos 100 % naturales, la empresa ha creado productos clave para un futuro más sostenible. Todo comenzó con un jordano que odiaba los residuos y buscaba un cambio.

Tras sufrir una escasa disponibilidad de comida durante su niñez en Jordania, el fundador y científico alimentario Moayad Abushokhedim asumió el compromiso de crear alimentos saludables y a precios accesibles para todos.

A partir de sus profundos conocimientos de la ciencia de la alimentación y de los negocios, desarrolló un proceso propio y original para crear ingredientes económicamente accesibles a base de plantas, con el uso directo de la ciencia de la fermentación.

Como reconocimiento a su búsqueda del éxito en la industria de los alimentos y las bebidas, Abushokhedim fue elegido como uno de los Food100 de 2020, un premio que celebra a los gestores de cambios que trabajan en la transición hacia un sistema de alimentación sostenible.

"Para un chico jordano como yo, que no puede creer estar viviendo su sueño de cambiar el mundo, recibir este premio es una confirmación de que si puedes soñarlo, también puedes lograrlo. Y me recuerda que no estoy solo en esta iniciativa, porque hay muchas personas más en el mundo que creen en generar cambios", afirmó Moayad Abushokhedim.

El primer producto de Fooditive, su revolucionario endulzante con cero calorías a base de manzanas y peras, fue solo el comienzo. A partir del lanzamiento del endulzante, la empresa ha ampliado su variedad de productos creativos, incluido un agente espesante a base de peladuras de bananas, un conservante a base de zanahorias y un emulsionante a base de extractos de patata.

La innovación que respalda los productos de Fooditive y su dedicación a ofrecer lo que los consumidores se merecen han llevado a que la empresa estuviera nominada para el premio Foodvalley Champions de 2020 en la categoría Alimentos y Salud. La nueva colaboración en Suiza con Frutco AG, que usará el proceso de fermentación continua exclusivo de Fooditive para producir un endulzante a partir de corrientes secundarias de bananas, es el paso más reciente que ha dado la empresa para hacer que el mundo sea un lugar más ecológico y sostenible.

Como pioneros de la alimentación saludable, las acciones de Fooditive también han atraído a Gary Clarke, exgerente general de Mars International Travel Retail. Con más de 20 años de experiencia en bienes envasados para el consumidor, Clarke sintió que "como siguiente paso, unirme como asociado a Fooditive parecía lo más obvio".

"Cuando conocí el enfoque de Fooditive de desarrollar una economía circular y producir alimentos mejores para todos, en verdad pensé que lideraban el cambio para la evolución de la industria alimentaria. Creo que Fooditive realmente puede impulsar la industria hacia un nuevo futuro para los alimentos. Un futuro que no solo es bueno para las personas sino también para el planeta. Si logramos expandir esta idea, el cambio podría ser enorme", agregó Clarke.

Actualmente Fooditive financia hasta € 6.500.000 durante el año 2021 para revolucionar el negocio de la alimentación en base a plantas y crear alimentos saludables y a precios accesibles para todos.

Más adelante este año, la empresa compartirá sus aclamados productos nuevos, un reemplazo de materia grasa a base de semillas de aguacate y un constituyente de leche vegana a base de guisantes, así que no deje de seguir a Fooditive.

Ahora que cuenta con el respaldo de todavía más asociados comprometidos y que está equipado con ingredientes a precios competitivos sin igual, la fiebre Fooditive está atrapando e inspirando a otros para que piensen más en lo que comen.

Acerca de Fooditive BV

El fabricante de ingredientes a base de plantas Fooditive BV se estableció en 2018 en Róterdam, Países Bajos. La empresa ha asumido el compromiso de fabricar alimentos saludables disponibles para todos con ingredientes 100 % naturales. Desde su lanzamiento, Fooditive ha recibido varios premios por sus ideas innovadoras, enfoques sostenibles y contribuciones a una economía circular, incluida su nominación al Index Award de 2021.

