El nuevo programa Checked by NSF ™ de NSF International Ayuda a las Empresas a Reabrir y Permanecer Abiertas de Manera Segura

Empresas, restaurantes, escuelas e instituciones buscan orientación experta y validación de las medidas preventivas implementadas para COVID-19

QUERÉTARO, México, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NSF International, la organización global de salud pública, lanzó hoy un nuevo programa para ayudar a empresas, restaurantes, escuelas e instituciones culturales a implementar las medidas necesarias para reanudar y mantener sus operaciones minimizando los riesgos de coronavirus para sus clientes, visitantes y empleados. El nuevo programa Checked by NSF ™ de NSF, incluye una amplia variedad de servicios, desde una aplicación para dispositivos móviles que detalla los protocolos de prevención de COVID-19 para cada tipo de negocio, hasta servicios de consultoría a profundidad y planes de reapertura personalizados basados en las guías de salud pública globales y locales más recientes.



“No hay escasez de guías por parte de las autoridades de salud pública”, dijo Sonia Acuña-Rubio, Directora de Operaciones de NSF International en Latino América. "Las personas están nadando en guías, sin embargo, necesitan ayuda para volverlas operativas y aplicarlas a sus propias condiciones”.

Actualmente, NSF proporciona consultoría sobre planes de prevención de COVID-19 y verificación de implementación de protocolos en hoteles y servicios de comida rápida de Latino América.

Además de la orientación y consultoría, NSF también verifica las instalaciones para ayudar a garantizar que se están aplicando las medidas preventivas adecuadas de manera efectiva. El servicio Checked by NSF ™ brinda a los propietarios y gerentes de negocios datos valiosos sobre su nivel de preparación para la reapertura y ofrece tranquilidad a los empleados, consumidores y visitantes que puedan estar preocupados por la exposición al virus.

"Los servicios están diseñados para ser flexibles porque cada negocio o establecimiento tendrá diferentes necesidades y requisitos", dijo Acuña-Rubio. "Para algunos clientes, el uso de nuestra aplicación y una lista de verificación específica para su industria puede ser suficiente. Otros buscan ayuda más profunda sobre problemas específicos en sus localidades o sector. Pero también existen algunos que simplemente quieren que verifiquemos la implementación de sus protocolos para asegurarse de que no han pasado nada por alto".

Las verificaciones de cumplimiento se realizan con autoevaluaciones utilizando la nueva aplicación Checked by NSF ™, auditorías remotas y/o auditorías in situ. Los establecimientos que cumplan con éxito los requisitos de cada una de las tres fases del programa, podrán para colocar el distintivo de Checked by NSF ™ en su sitio para demostrar confianza.

Las tres fases incluyen tareas y procedimientos requeridos para la preapertura, reapertura y para para permanecer abiertos. Un código QR en la señalización ayuda al consumidor a validar las declaraciones y comprender los esfuerzos que se están haciendo en cada instalación para proteger de COVID-19 a los visitantes y empleados.

Las tres fases del programa cubren los siguientes requisitos:

Fase 1 (Planeación): la finalización de la fase 1 significa que el establecimiento ha completado el desarrollo de los procedimientos, políticas y planes de seguridad requeridos.

Fase 2 (Implementación) : la finalización de la fase 2 significa que el establecimiento ha implementado con éxito los procedimientos, políticas y planes de seguridad requeridos.

Fase 3 (Mejora Continua): la finalización de la fase 3 significa que el establecimiento mantiene y mejora los procedimientos y políticas de seguridad requeridos de manera continua y efectiva.

“El COVID-19 es algo nuevo, pero el control de infecciones y los requisitos de buena higiene no lo son. NSF ha estado haciendo este tipo de trabajo para mantener a salvo y con salud a los consumidores durante 75 años”, dijo Acuña-Rubio.

Para obtener más información sobre los servicios de Checked by NSF ™, comuníquese con NSFservices@nsf.org. Para consultas de los medios, comuníquese Dafne Linares en el correo dlinares@nsf.org o llame al 442 171 8428.

NSF International (https://www.nsf.org/es/) es una organización global independiente que facilita el desarrollo de normas, analiza y certifica productos para las industrias de alimentos, agua, ciencias de la salud y bienes de consumo para minimizar los efectos adversos para la salud y proteger el medio ambiente. Fundada en 1944, NSF se compromete a proteger la salud y la seguridad de todo el mundo. Con operaciones en 180 países, NSF International es un Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Seguridad Alimentaria, Calidad del Agua y Medio Ambiente Interior.

CONTACTO CON LOS MEDIOS:

Dafne Linares

dlinares@nsf.org

442 171 8428

