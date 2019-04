El puertorriqueño José Ramírez Jr., antiguo bróker de UBS, condenado a prisión y nombra a otras personas que alega que estuvieron involucradas en su plan ilegal

SAN JUAN, Puerto Rico, April 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shepherd, Smith, Edwards & Kantas LLP (SSEK Law Firm) continúa representando a los inversores puertorriqueños que buscan recuperar las pérdidas de UBS Financial Services, Inc. de Puerto Rico (UBS-PR). José Gabriel Ramírez-Arone Jr., uno de los «brókeres con más ventas» de UBS-PR y conocido en la isla por muchos como «The Whopper», fue condenado a un año y un día de prisión después de declararse culpable en noviembre de 2018 de un cargo de fraude bancario, . La sentencia de Ramírez se debe a la confesión de su participación «en un plan en el cual varios de sus clientes en UBS-PR obtuvieron fraudulentamente líneas de crédito no destinadas a fines específicos» y fueron alentados a hacer un mal uso de esas líneas de crédito, lo que resultó en comisiones de más de 1,2 millones de dólares para Ramírez. Hasta la fecha, Ramírez es la única persona conectada al esquema de fondos de bonos cerrados de UBS-PR que entrará en la cárcel por su participación. Hasta hace menos de una semana, Ramírez había guardado silencio sobre la participación de otros empleados de UBS en el esquema de fondos cerrados. Ramírez rompió ese silencio el 23 de marzo de 2019 alegando en su informe precondenatorio que las siguientes personas «estaban involucradas, conocían o fomentaban las transacciones del esquema»:



Doel García, ejecutivo de UBS

Ramiro Colón, exsupervisor de Ramírez

Carlos Ubiñas, Presidente de UBS-PR

David Lugo, exbróker de UBS

Fernando Castillo, bróker actual de UBS

Leslie Highley, gestora de fondos de UBS Closed-end

Luis Sánchez, exbróker de UBS

UBS despidió a Ramírez en enero de 2014 y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés) le prohibió ejercer en la industria de valores en agosto de 2015, como resultado de múltiples investigaciones de los reguladores y el FBI, y acusaciones por su participación en actividades ilícitas y mala conducta . Actualmente, la SEC tiene cargos civiles pendientes contra Ramírez.

