El Stand de Retailigent Media en la EXPO PUBLICITAS 2019 da a Conocer la Tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning de VSBLTY

FILADELFIA, May 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF), compañía líder en tecnología con software para Retail, estará presente a través de Retailigent Media en EXPO PUBLICITAS, la Exposición de Publicidad y Marketing más grande de Latino América, la cual será llevada a cabo hasta el 24 de mayo en Centro Citibanamex en la Ciudad de México. La Expo de 2019 espera atraer a más de 500 compañías con soluciones de publicidad e innovaciones de la industria en más de 172,000 pies cúbicos de espacio de exhibición en siete distintos pabellones.



Retailigent Media- con oficinas en México y Ecuador- tiene más de 20 de años de experiencia brindando soluciones de publicidad e insights de marketing para algunas de las empresas líderes a nivel mundial como son AT&T, Colgate, Converse, P&G, Coca- Cola y DIAGEO entre otras. Entre las soluciones mostradas en la Expo, habrá una pantalla de 65” con Command Center, además de displays interactivos con pantallas Touch utilizando tecnología de VSBLTY.

La tecnología de VSBLTY provee un mejorado engagement del cliente y medición de audiencia utilizando machine learning y visión por computadora. Las soluciones líderes VisionCaptor™ y DataCaptor™ combinan gráficos dinámicos y mensajes de marca interactivos con identificación facial Facialanalytics™, única en su tipo.

Jay Hutton, co fundador y CEO indicó: “estamos muy orgullosos de asociarnos con una de las principales companías de marketing y promoción visual. Nuestro software de tecnología- que utiliza inteligencia artificial combinada con machine learning- permite interactuar a los consumidores con las pantallas interactivas de Retailigent para manipular contenido y envolverlos en una experiencia rica e inmersiva a través de monitores táctiles intuitivos que sabemos incrementan la conversión”.

Hutton además explicó que con esta avanzada tecnología el contenido puede ser dirigido individualmente basado en la edad, género, estado de ánimo, ubicación y tiempo del día. DataCaptor™, plataforma de software propiedad de VSBLTY brinda a los retailers y las marcas información instantánea. DataCaptor™ mide todos los elementos del camino de compra utilizando óptica avanzada y sensores para proveer mediciones cualitativas, objetivas y en tiempo real, así como análisis para retail y otros recintos como son casinos y sitios de deporte y entrenenimiento.

Rodrigo Velasco- CEO de Retailigent Media indicó “estamos muy entusiasmados que la tecnología de punta de VSBLTY puede no sólo proveer insights valiosos de marketing- como son el trafico de consumo, engagement, tiempo de permanencia e interacción en el punto de compra-, sino que además puede proporcionar seguridad al buscar ‘personas de interés’ o mediante la identificación de objetos- incluidas armas- en tiempo real”.

VSBLTY Vector™ es un software de tecnología de vanguardia que utiliza inteligencia artifical y machine learning para identificar sujetos en milisegundos previamente dados de alta en una base de datos, así como cualquier tipo de arma.

Hutton agregó- “con el incremento de ataques a los así llamados blancos fáciles/ soft targets alrededor del mundo, una seguridad elevada virtualmente es una necesidad en cualquier lugar y para ello son requeridas tecnologías innovadoras. En la mayoría de las instancias, nuestras cámaras enfocadas en los rostros proveen un mejor reconocimiento facial que las imágenes de las cámaras de CCTV- que usualmente están en una posición sobre los rostros- para permitir una respuesta más rápida y profesional a cualquier amenaza. Al asociarnos con Retailigent Media en Latino América, estamos avanzando en la importancia de la habilidad de proveer seguridad a donde nunca antes había estado disponible.”

Acerca de VSBLTY ( www.vsblty.net )

Con base en Filadelfia, VSBLTY (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) es el líder mundial en Proactive Digital Display™, que transforma los espacios públicos y de retail, así como de medios de difusión con medición de audiencia y software de seguridad basados en SaaS que utiliza inteligencia artificial y machine learning.



Acerca de Retailigent Media ( www.retailigentmedia.com )

En México, el socio comercial de VSBLTY- Retailigent Media- ha sido un pionero en el país al ejecutar implementaciones inteligentes en retail con displays digitales y analytics. La compañía además provee medición de tráfico y publicidad predictiva a través de la identificación de género y edad para OOH. Retailigent Media está apoyando a los retailers e incluso a ciudades a mejorar su seguridad con la identificación facial y alertas de VSBLTY Vector.

