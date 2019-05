Epiq anuncia plan para fortalecer soluciones y liderazgo

Michelle Deichmeister se une a Epiq para liderar soluciones de transformación empresarial global

NEW YORK, May 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, el líder mundial en el sector de servicios jurídicos, anunció hoy que Michelle Deichmeister se integró como presidenta y gerente general para liderar su segmento de soluciones de transformación empresarial global. La Sra. Deichmeister, una ejecutiva experimentada, que se destaca en impulsar el crecimiento empresarial y la rentabilidad, trae a Epiq más de 30 años de experiencia en gestión administrativa y liderazgo sénior.



La Sra. Deichmeister cuenta con una vasta experiencia en aprovechar la escala operacional a través disciplina de procesos y una trayectoria comprobada en entregar niveles excepcionalmente elevados de satisfacción al cliente. Ella estará a cargo de la expansión de una variedad de soluciones que van desde soluciones de procesos empresariales hasta nuevas soluciones de tercerización de procesos empresariales (BPO) basados en tecnología y soluciones de transformación centradas en firmas jurídicas y expansión hacia departamentos jurídicos corporativos en los sectores de banca y finanzas, gas y petróleo, farmacéutico, y verticales de tecnología.

“Epiq actualmente ofrece soluciones de gestión y tecnología local para más de 425 firmas jurídicas en todo Estados Unidos”, dijo David Dobson, director ejecutivo de Epiq. “La expansión de esta solución de éxito para empresas y sectores adicionales permite a nuestros clientes corporativos crear un enorme valor para las organizaciones a las que prestan servicios con su transformación hacia el futuro, más allá de la tecnología. Con la trayectoria y experiencia comprobadas de Michelle en la implementación de estrategias similares a escala global, esperamos expandir nuestra oferta hacia nuevos sectores y otros países.

“La posición de liderazgo de Epiq es un testimonio para los individuos talentosos en el sector hoy en día”, dijo Deichmeister. “Nuestros clientes hablan de su dedicación, pasión experiencia con el cliente de talla mundial y espero aprovechar las bases sólidas ya existentes. Estoy encantada con la amplitud de las soluciones que Epiq ofrece y me complace que David me haya pedido que lidere esta nueva iniciativa en Epiq. Las soluciones de transformación empresarial pueden impulsar el valor empresarial para nuestros clientes a través de eficacias creadas con los mejores procesos, personas y tecnologías”.

La Sra. Deichmeister recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Exela Technologies, a cargo del desarrollo e implementación de estrategias y operaciones empresariales. La Sra. Deichmeister también desempeñó funciones de liderazgo ejecutivo en Novitex Enterprise Solutions y Affiliated Computer Services, Inc. (ACS), anteriormente una compañía Xerox. La Sra. Deichmeister participó en el programa de liderazgo ejecutivo en la University of Virginia Darden School of Business y es certificada Six Sigma Black Belt.

Epiq, líder mundial en el sector de servicios jurídicos, asume tareas a gran escala cada vez más complejas para asesoría corporativa, firmas jurídicas, y profesionales empresariales con eficacia, claridad y confiabilidad. Los clientes confían en Epiq para agilizar la administración de operaciones empresariales, demandas colectivas y actos ilícitos masivos, informes de los tribunales, eDiscovery, asuntos regulatorios, cumplimiento, reestructuración y asuntos de quiebra.

