Epiq lanza servicios globales de gobernanza de información para gestión de datos legales y corporativos confidenciales

NUEVA YORK, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, un líder global en la industria de servicios legales, anunció hoy servicios mejorados de gobernanza de información para ayudar a los clientes a gerenciar de manera eficaz y en conformidad su información almacenada electrónicamente en todos los ambientes, incluyendo en los servidores locales, en la nube, o en sistemas híbridos.El cambio a la nube aumenta las capacidades de colaboración interna y puede ser un cambio de transformación para las empresas de alto rendimiento. Epiq ahora ha mejorado las capacidades para ayudar a las empresas en todo el mundo a promover eficacias en sus negocios, controlar sus costos de gestión de datos y costos de descubrimiento electrónico, así como a reducir el riesgo de multas relacionadas con regulaciones.“La gobernanza de información no es un evento único, es toda una trayectoria", dijo Tammy Klotz, directora de seguridad de información en Versum Materials. “El secreto es equilibrar la protección y la productividad de acuerdo con el apetito de riesgo de la empresa. No podemos hacer esto solos. Hemos tenido algunos falsos inicios y únicamente después de trabajar con Epiq y Microsoft vimos claro el panorama. Epiq escuchó, desafió y finalmente nos ayudó a mapear e implementar la solución. Epiq nos ayudó a minimizar los cambios equivocados y a evitar retrasos significativos en la construcción “. “Epiq ha ofrecido servicios de gobernanza de información convincentes para clientes desde hace años y ha ayudado a los clientes a navegar las complejidades de la gestión de datos”, dijo Roger Pilc, presidente de soluciones legales, Epiq. “Nuestra capacidad aumentó sustancialmente desde 2018, cuando adquirimos Controle LLC, una firma de servicios profesionales y software SaaS centrada en la gobernanza de información innovadora. Con la expansión adicional de nuestra práctica global de gobernanza de información, Epiq es singularmente capaz de ofrecer a los clientes las herramientas más robustas y eficaces de la industria para controlar la información digital y mitigar los riesgos regulatorios, de conformidad y de seguridad “.Epiq tiene un fuerte dominio de las mejores prácticas de privacidad de datos de la industria, particularmente en las áreas de conformidad de datos, migración de datos y seguridad de datos. Los nuevos servicios de gobernanza de información en Epiq incluyen:Conformidad de datos: Los servicios de habilitación de conformidad de datos Microsoft Office 365 en Epiq ayudan a los clientes a configurar soluciones para abordar los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, y otras leyes y procesos de protección de datos, incluidas las solicitudes de acceso a titulares de datos. Además, Epiq ayuda a las empresas a crear políticas y estrategias de retención legalmente defendibles de retención y estrategias, así como ayuda con el descubrimiento y clasificación de datos. Migración de datos Epiq es compatible con la migración de cargas de trabajo legadas y con almacenes de datos dispares en la nube, incluyendo correo electrónico, archivos SharePoint, archivos en el local y datos de redes sociales. El conjunto de servicios proporcionados por Epiq incluye métodos de migración y exclusión legalmente defendibles que ayudan a reducir los costos generales de una empresa. Seguridad de datos Los servicios de seguridad de datos de Microsoft Office 365 en Epiq ayudan a los clientes a habilitar el conjunto completo de servicios ofrecidos en la Suite Office 365 Enterprise Mobility and Security (EMS). El servicio gestiona la identificación de violación de seguridad, respuesta de incidentes, mejora de puntuación de seguridad, y notificaciones de violación de datos. Como parte de este proceso, Epiq ayuda a los clientes ejecutar las clasificaciones de datos adecuadas necesarias para el uso eficaz de la EMS Suite.Para fortalecer aún más estos servicios, Epiq aumentó su experiencia global en conformidad con la de privacidad al contratar una variedad de individuos talentosos que apoyan y gestionan los servicios de seguridad de datos y conformidad de datos de Microsoft Office 365 en Epiq. El equipo de especialistas de gobernanza de información posee una experiencia comprobada en política de privacidad, conformidad, gestión de información, seguridad y tecnología de la información, además de ofrecer servicios de consultoría robustos en las regiones de Norteamérica, EMEA y APAC.Epiq es un Microsoft Gold Certified Partner y participa en el Consejo Asesor de Socios de Seguridad y Conformidad de Microsoft, (Microsoft Security and Compliance Partner Advisory Council), que es un consejo de especialistas, sólo para invitados, que asesoran sobre el desarrollo de productos Microsoft 365.Acerca de EpiqEpiq, líder global en la industria de servicios legales, asume tareas a gran escala y cada vez más complejas de estudios jurídicos, profesionales de negocios con eficacia, claridad y confianza. Los clientes confían en Epiq para simplificar la administración de las operaciones de negocios, demandas colectivas y agravio masivo, informes de tribunales, descubrimiento electrónico, regulación, conformidad, reestructuración y asuntos de bancarrota. Los expertos y tecnologías del contenido de Epic crean eficiencia a través de la experiencia y ofrecen confianza a los clientes de alto rendimiento de todo el mundo. Más información en www.epiqglobal.com.Contacto de Prensa Jill Brown Epiq +1 713 933 2905jbrown@epiqglobal.com