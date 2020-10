Estudio técnico destaca mejoras importantes para el diagnóstico de cáncer de mama en Chile

Análisis de L.E.K. Consulting y Roche aborda las barreras existentes

SANTIAGO, Chile, Oct. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un estudio pionero, conducido por la firma global de consultoría de gestión L.E.K. Consulting y Laboratorios Roche, señala el camino para mejorar la detección y diagnóstico del cáncer de mama en Chile.



Según el estudio, Cambiando el Futuro de la Mujer Chilena, una serie de barreras – que van desde la falta de detección y pruebas hasta la existencia de deficiencias asociadas con la atención primaria o el escaso número de campañas para estimular la sensibilización pública – impiden que los casos de cáncer de mama sean detectados y diagnosticados adecuadamente.

El problema es especialmente grave en el ámbito de la salud pública, pero afecta a todas las pacientes de las diversas regiones del país.

El estudio muestra la necesidad un nuevo estándar de atención médica centrado en la prevención, la atención primaria, la mejora de las pruebas de detección y el apoyo al paciente – con ajustes regionales que posibiliten su adaptación a las necesidades locales, que van más allá de las investigaciones pasadas que son catalogadas como insuficientes e incompletas. Era difícil obtener una amplia información porque Chile, a diferencia de otros países, no mantiene un registro nacional de cáncer.

Algunos de los cambios recomendados por el estudio serán implementados como parte de la Ley Nacional de Cáncer, aprobada durante el comienzo del año, pero existen iniciativas adicionales que van más allá del alcance de la nueva ley.

"A pesar de la excelencia general del sistema sanitario Chileno, nuestros hallazgos muestran que demasiadas mujeres Chilenas no están recibiendo lo mejor en lo que respecta a la detección y el diagnóstico del cáncer de mama", dijo Maurício França, socio de la oficina de L.E.K. São Paulo y líder de la práctica de salud de la compañía para América Latina. "El tratamiento puede ser igual al mejor disponible en el mundo, pero si las mujeres no son diagnosticadas completa y correctamente, no pueden beneficiarse. Se están produciendo importantes cambios que deben continuar si realmente queremos construir un futuro mejor para las mujeres Chilenas.”

Un análisis innovador y numerosas entrevistas crean elmayordiagnóstivodel cáncer de mama en Chile

El estudio combinó análisis cualitativo y cuantitativo para producir una visión global del estado del tratamiento del cáncer de mama en Chile. Está basado en el análisis de las tasas de incidencia del cáncer de mama y entrevistas cualitativas con más de 80 profesionales, entre ellos matronas, cirujanos especialistas en cáncer de mama, radiólogos, patólogos y empleados del Servicio de Salud y Ministerio de Salud (Minsal), así como representantes de empresas privadas y asociaciones de pacientes. Fueron realizadas entrevistas en Santiago, Los Ríos, Atacama y O'Higgins.

El estudio identificó seis barreras principales para la detección y el diagnóstico del cáncer de mama

Mediante el proceso fue posible identificar seis grandes barreras para la detección y el diagnóstico del cáncer de mama en Chile:

La atención médica preventiva no recibe suficiente foco y las campañas de sensibilización se limitan al mes de O ctubre. Baja rigurosidad en la detección y prevención inhibe el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Los esfuerzos de concienciación actuales se limitan a Octubre, lo que conduce a una reducción de la difusión e impacto.





Baja rigurosidad en la detección y prevención inhibe el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Los esfuerzos de concienciación actuales se limitan a Octubre, lo que conduce a una reducción de la difusión e impacto. No hay capacidad suficiente en el sistema de atención primaria . Si bien la cantidad disponible varía por región, hay escasez en varias geografías. Como resultado percibimos que las pacientes buscan asistencia cuando la enfermedad ya está en un estado avanzado.





. Si bien la cantidad disponible varía por región, hay escasez en varias geografías. Como resultado percibimos que las pacientes buscan asistencia cuando la enfermedad ya está en un estado avanzado. La atención primaria no cuenta con suficiente experiencia en cáncer de mama. Diversos entes poseen experiencia limitada en lo que respecta a pacientes y protocolos de cáncer de mama, problema que comienza en las universidades de medicina.





Diversos entes poseen experiencia limitada en lo que respecta a pacientes y protocolos de cáncer de mama, problema que comienza en las universidades de medicina. No existe acceso adecuado a pruebas de detección y análisis. Mamografías y otros exámenes de imagen se ven restringidos debido a los límites asociados con la infraestructura de la red pública y los presupuestos, así como la pobre calidad de algunos operadores privados.





Mamografías y otros exámenes de imagen se ven restringidos debido a los límites asociados con la infraestructura de la red pública y los presupuestos, así como la pobre calidad de algunos operadores privados. Faltan incentivos para evaluar riesgos y exámenes. Ninguna política pública fomenta la práctica de mamografías, ni apoya la ejecución de exámenes avanzados como por ejemplo las pruebas genéticas BCRA.





Ninguna política pública fomenta la práctica de mamografías, ni apoya la ejecución de exámenes avanzados como por ejemplo las pruebas genéticas BCRA. Pacientes no reciben suficiente ayuda para navegar por el sistema. El sistema de salud Chileno es complejo dado que cuenta con diversos niveles que dificultan su uso – no existen elementos que faciliten la prestación de asistencia. Adicionalmente, hay disponibilidad irregular de servicios entre regiones e incluso dentro de ellas.



La prevención, la atención primaria, la detección y el apoyo al paciente deben ser áreas que susticen mayor interés

Para cerrar las brechas y salvar vidas, el estudio recomienda una bateria de respuestas centradas en cuatro pilares:

Mejorar la cultura de prevención y sensibilización . Campañas de sensibilización y prevención deben ser continuas y no limitarse únicamente a Octubre. Los programas deben ser locales para posibilitar paliar las diferencias regionales y corregir las lagunas específicas asociadas con la cobertura.





Campañas de sensibilización y prevención deben ser continuas y no limitarse únicamente a Octubre. Los programas deben ser locales para posibilitar paliar las diferencias regionales y corregir las lagunas específicas asociadas con la cobertura. Mejora de la atención primaria. Los profesionales relacionados con la atención primaria deben estar equipados y capacitados para evaluar, remitir y apoyar a las pacientes, y deben ser creados vínculos más estrechos entre atención primaria y secundaria. En ese sentido, la educación médica debería estar más centrada en la detección y tratamiento del cáncer de mama.





Los profesionales relacionados con la atención primaria deben estar equipados y capacitados para evaluar, remitir y apoyar a las pacientes, y deben ser creados vínculos más estrechos entre atención primaria y secundaria. En ese sentido, la educación médica debería estar más centrada en la detección y tratamiento del cáncer de mama. Mayor inversión para facilitar la detección sistemática . La práctica de mamografías necesita un presupuesto mayor que posibilite incrementar los equipos y exámenes subcontratados, recursos humanos optimizados y nuevas normas de calidad tanto para entornos públicos como privados.





. La práctica de mamografías necesita un presupuesto mayor que posibilite incrementar los equipos y exámenes subcontratados, recursos humanos optimizados y nuevas normas de calidad tanto para entornos públicos como privados. Creación de programas de apoyo al paciente. Las pacientes necesitan asistencia desde el momento en que sospechan que tienen cáncer de mama hasta su tratamiento; el objetivo de los programas de apoyo debería ser agilizar el acceso a determinados servicios y asegurar el tratamiento. Se requiere un esfuerzo combinado del gobierno con las empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro.



"La Ley Nacional del Cáncer es un primer paso importante, pero en última instancia, la superación de estas barreras, deben ser una responsabilidad compartida entre el gobierno, las empresas privadas, el tercer sector y la sociedad en su conjunto, para ayudar a remodelar el futuro del tratamiento del cáncer de mama de las mujeres Chilenas", dijo el Sr. França.

