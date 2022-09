eXp Realty Abre Operaciones de Corretaje en Chile

BELLINGHAM, Wash., Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Llega a Chile eXp Realty®, la corredora global de bienes raíces de más rápido crecimiento y la subsidiaria principal de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), fortaleciendo de esta manera su posición en Sudamérica, donde ya cuenta con operaciones en Brasil y Colombia. Ahora, eXp Realty opera en 22 mercados con más de 84.000 agentes en todo el mundo.



La ágil plataforma de trabajo basada en la nube de eXp Realty, le ha permitido expandirse rápidamente en todo el mundo, abriendo 18 nuevos mercados en menos de dos años. Chile es uno de los países previamente anunciados identificados para la expansión durante 2022.

“Chile representa una expansión estratégica hacia un mercado diverso y en crecimiento, al tiempo que profundiza nuestra ya sólida presencia en la región del Caribe y América Latina”, señaló Michael Valdés, director de crecimiento de eXp Realty. “Estamos encantados de llevar a los agentes inmobiliarios en Chile nuestro modelo innovador y centrado en el agente y nuestras propuestas de valor líderes”.

Las operaciones de corretaje de eXp Realty en Chile estarán dirigidas por Virginia Restrepo, quien aporta siete años de experiencia en ventas y liderazgo de bienes raíces, y se enorgullece de ayudar a sus colegas a alcanzar sus metas. “Mi misión es cambiar la vida de las personas”, indicó Restrepo. “eXp Realty es una empresa creada para agentes y cuya propuesta de valor única, modelo de compensación y amplios recursos digitales están transformando el estándar de la industria”.

El modelo financiero de eXp Realty para agentes inmobiliarios residenciales y comerciales ofrece una atractiva estructura de comisiones, lo que brinda a los agentes la oportunidad de obtener ingresos adicionales al ayudar a aumentar la base de agentes y la producción de la empresa a nivel mundial, y ganar capital en la empresa a través de actividades de cotización y venta. El corretaje basado en la nube de eXp Realty está impulsado por Virbela, la plataforma virtual inmersiva y colaborativa, que permite a sus agentes comunicarse, reunirse y realizar negocios de manera virtual.

A través del poder de la información, la tecnología y la innovación, eXp World Holdings, Inc. empodera tanto a las corredoras de propiedades como a las personas, transformando el mundo laboral.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad de cartera de eXp Realty®, Virbela y SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la compañía de bienes raíces de más rápido crecimiento en el mundo con más de 84.000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda y Chile, y continúa escalando internacionalmente. Como empresa que cotiza en bolsa, eXp World Holdings brinda a los profesionales de bienes raíces la oportunidad única de ganar premios en acciones por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la empresa. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones de corretaje y tecnología inmobiliaria, incluido su innovador modelo de corretaje residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. El corretaje basado en la nube está impulsado por Virbela, una plataforma 3D inmersiva que es profundamente social y colaborativa, lo que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS Enterprises, anclada por la revista SUCCESS y sus propiedades de medios relacionadas, se estableció en 1897 y es una marca y publicación líder en desarrollo personal y profesional.

Para obtener más información, visite https://expworldholdings.com.

