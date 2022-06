Feel, Behave, Think - The Pathway to Human Decision Making, un nuevo libro que busca desmitificar el poderoso impacto de la emoción para tomar decisiones, publicado por el Grupo Maru

TORONTO y LONDRES, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maru Group (‘Maru’), la plataforma de experiencias y perspectivas, publicó Feel, Behave, Think - The Pathway to Human Decision Making. (Sentimiento, Comportamiento, Pensamiento -- El camino hacia la toma de decisiones humanas). Este importante nuevo libro escrito por Todd Trautz, director de innovación y soluciones de Maru, es una lectura imprescindible para los sectores de marketing y perspectivas. Su enfoque basado en historias utiliza ejemplos prácticos y anécdotas en una narrativa atractiva para ayudar a los lectores a comprender la ciencia del comportamiento detrás de cómo y por qué los consumidores toman decisiones tan desconectadas de lo que nos dicen cuando se les pregunta.

El libro explora el camino hacia la toma de decisiones humanas, donde primero sentimos, luego nos comportamos y, finalmente, pensamos. Trautz guía al lector en un recorrido por los procesos de decisión de la mente para comprender verdaderamente el poder de la emoción. Por medio de esta exploración, ofrece herramientas y aplicaciones del mundo real que aclararán su entendimiento del consumidor y ofrecerán resultados de negocios accionables. Si ha oído acerca del Sistema 1, pero no está seguro por qué es importante o si la emoción es el elemento elusivo que falta en su perspectiva, este libro enriquecerá su conocimiento. "Por mucho tiempo, el sector de perspectivas se centró casi exclusivamente en medidas de comportamiento y actitud, ignorando el tremendo impacto de la emoción sobre nuestras decisiones y por qué no podemos simplemente expresar con exactitud por qué hacemos lo que hacemos. Todd hizo un trabajo brillante explicando la ciencia del comportamiento que sustenta este desafío y presenta un camino a seguir que revelará perspectivas anteriormente fuera de nuestro alcance", dijo Ged Parton, director ejecutivo de Maru. "Todos los años, ocho de cada 10 lanzamientos de nuevos productos fallan, a pesar del aporte de perspectivas del consumidor y soporte del marketing de la marca. ¿Qué falta? Pese a la riqueza de la ciencia del comportamiento que demuestra que las emociones juegan el papel dominante en la toma de decisiones. Estamos tan ocupados preguntando a los consumidores qué piensan y cómo se pueden comportar, que ignoramos el verdadero ímpetu de la toma de decisiones, cómo se sienten", dice Trautz. Feel, Behave, Think - The Pathway to Human Decision Making, .(Sentimiento, Comportamiento, Pensamiento -- El camino hacia la toma de decisiones humanas).está disponible para compra en Amazon . Acerca del autor Todd Trautz, director de innovación y soluciones de Maru, es un líder visionario del sector con más de 20 años desarrollando productos y liderando relaciones con clientes en el sector de perspectivas y marketing. Se enorgullece de hacer simple lo complejo. Su profundo conocimiento de las necesidades de los clientes y el comportamiento del consumidor es el combustible que impulsa el desarrollo de soluciones que conducen a mejores resultados de negocios. Acerca de Maru Group La plataforma de experiencia y perspectivas Maru es una empresa líder mundial de software y servicios de asesoramiento de perspectivas y experiencia del cliente (CX). Maru fue fundada para transformar el sector de distribución de datos y perspectivas con una combinación de software y servicios de asesoramiento que entregan datos en tiempo real a través de un modelo de servicio único. Maru ayuda a sus clientes a tomar decisiones informadas en tiempo cuasi real al combinar software patentado, profunda experiencia en el sector y acceso a los mejores talentos en investigación. Un modelo de servicio flexible hace posible que los clientes opten por autoservicio utilizando la plataforma de software directamente para crear, lanzar y analizar proyectos; o elijan utilizar nuestro software junto con el soporte especializado de expertos de perspectivas. Una foto adjunta a este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92425b42-db87-4dd6-a56d-99dd45e12e93