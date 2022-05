FEMSA Anuncia Resultados del Primer Trimestre de 2022

MONTERREY, México, May 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia sus resultados operativos y financieros para el primer trimestre del 2022.

Los ingresos totales de FEMSA crecieron 18.6% en comparación con el 1T21, y 27.3% comparados contra el 1Q19.El margen EBITDA de Proximidad se expandió 130 puntos base en comparación con el 1T21 para alcanzar 13.3%, 130 puntos base por encima del margen pre-COVID-19 del 1T20 y el más alto para un primer trimestre.El margen EBITDA de Salud incrementó 150 puntos base en comparación con el 1T21 para alcanzar 10.7%, también un récord para un primer trimestre.Logística y Distribución logró un crecimiento orgánico1 de 12.2% en sus ingresos totales, en comparación con el 1T21.Spin by OXXO alcanzó 2.0 millones de usuarios (más del 63% activo2), mientras que OXXO Premia superó los 8.5 millones de usuarios de lealtad (más del 65% activo2 ) y un 6% de tender3.El volumen total de Coca-Cola FEMSA creció 10.1%, impulsado por crecimientos en todos sus territorios.Resumen Financiero del Primer Trimestre de 2022Información incluye cifras en millones de pesos y cambio contra periodo respectivo

Ingresos TotalesUtilidad BrutaUtilidad de OperaciónVentas Mismas-Tiendas 1T22% var. vs. 1T211T22% var. vs. 1T211T22% var. vs. 1T21% var. vs. 1T21FEMSA Consolidado147,63618.6%54,46917.1%11,89224.9% Proximidad49,91815.0%20,49217.9%3,72754.6%12.7%Combustibles10,89427.7%1,34124.2%37781.3%18.5%Salud18,6575.1%5,4507.5%1,06731.7%3.5%Logística y Distribución16,03248.3%3,67856.3%738101.1% Coca-Cola FEMSA51,19514.6%22,60213.5%6,84416.0% Daniel Rodríguez Cofré, Director General de FEMSA, comentó:

“Tuvimos un primer trimestre sólido en todas nuestras operaciones. Logramos continuar con la tendencia que inició a finales del año pasado, con una combinación de estrategias de crecimiento exitosas y un mejor entorno de demanda en la mayoría de nuestros mercados, y con operaciones más ágiles y eficientes que están generando una buena palanca operativa. En Proximidad, registramos los márgenes más altos para un primer trimestre a nivel bruto, operativo y de EBITDA, mientras que Salud logró márgenes récord a nivel operativo y de EBITDA para periodos comparables. El negocio de Combustibles aún no ha regresado a niveles pre-pandemia, pero finalmente vio una mejora significativa en su entorno de demanda, registrando un buen crecimiento en su estado de resultados. Y nuestros esfuerzos Digitales continuaron avanzando en la adquisición de clientes, con Spin by OXXO alcanzando 2 millones de usuarios y OXXO Premia superando 8.5 millones de usuarios.

Por su parte, nuestras operaciones de Logística y Distribución también tuvieron un buen trimestre, ya que continuamos viendo una mejora en las tendencias de ocupación de inmuebles como oficinas en los Estados Unidos, así como cifras sólidas en nuestra plataforma de logística en América Latina. Y Coca-Cola FEMSA logró una vez más resultados sólidos en un entorno retador, alcanzando un crecimiento de doble dígito en volumen, ingresos, utilidad bruta, utilidad de operación y EBITDA.

Ciertamente, debemos seguir atentos a la inflación y las presiones en las cadenas de suministro, así como a la evolución continua de los eventos relacionados con la pandemia. Pero en general, somos optimistas sobre nuestras oportunidades y nuestra capacidad para capturarlas.”

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de la División Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y OXXO Gas, una cadena de estaciones de servicio; a través de una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y a través de la División FEMSA Digital que incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

1 Excluye los efectos de fusiones y adquisiciones significativas en los últimos doce meses.2 Usuario activo para Spin by OXXO: Cualquier usuario con saldo o que haya realizado transacciones en los últimos 56 días.2 Usuario activo para OXXO Premia: Usuario que ha realizado al menos una transacción con OXXO Premia en los últimos 90 días. 3 Tender: Ventas acumuladas con acumulación o redención de OXXO Premia / Ventas Totales OXXO.

