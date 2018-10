Fuerte crecimiento regional en la demanda de educación de gestión de postgrado Regiones de Asia-Pacífico, Canadá y Europa ven ganancias; una economía fuerte y la agitación política continúan impactando los números de EE. UU.

RESTON, Virginia, Oct. 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- En general, la demanda de educación de gestión de postgrado es estable en 2018 en comparación con 2017 según los resultados de la Encuesta anual de tendencias de aplicación del Graduate Management Admission Council (GMAC). Las solicitudes para los programas de escuelas de negocios en los mercados de Asia-Pacífico, Europa y Canadá han aumentado en 2017, mientras que los programas en los Estados Unidos reportan una caída en el volumen.



En todos los tipos de programas de escuelas de negocios de postgrado, incluidos los programas de MBA, maestría en negocios y doctorado, la mayoría de los programas en Asia-Pacífico, Canadá y Europa recibieron más solicitudes que el año pasado. El crecimiento en las regiones canadiense y europea se debe en gran parte al aumento de las solicitudes internacionales, mientras que el crecimiento interno está impulsando los aumentos en Asia-Pacífico.

A nivel regional, el fuerte crecimiento en el volumen de solicitudes en todos los tipos de programas fue compensado por disminuciones en los Estados Unidos. Los programas en Asia-Pacífico tuvieron un aumento del 8,9%, Canadá logró un crecimiento del 7,7% y Europa tuvo un aumento del 3,2% en la demanda de solicitudes en todos los tipos de programas.

Los Estados Unidos experimentaron una disminución de casi el 7%, incluida una disminución del 1,8% en el volumen de solicitudes domésticas y una caída del 10,5% en el volumen internacional en todos los tipos de programas.

“La demanda de educación de gestión de postgrado es estable año tras año”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y Director Ejecutivo de GMAC. “Sin embargo, hay variaciones regionales significativas. Los programas fuera de los EE. UU. continúan prosperando, destacando la continua aparición de oportunidades educativas y profesionales mejoradas fuera de los Estados Unidos”.

“Varios factores pueden ayudar a explicar el retroceso en la demanda de escuelas de negocios de Estados Unidos”, continuó Chowfla. “Una baja tasa de desempleo significa que los jóvenes profesionales tienen un mayor costo de oportunidad de dejar sus trabajos en busca de un título avanzado. Combinado con un entorno político estadounidense perturbador y la aparición durante la última década de tremendas oportunidades educativas y profesionales en el extranjero, uno puede comenzar a comprender en parte por qué la demanda en los Estados Unidos ha disminuido desde volúmenes de solicitudes que anteriormente eran récord en algunas escuelas”.

La movilidad de los estudiantes sigue siendo un determinante clave

La capacidad de atraer a los mejores talentos internacionales sigue siendo un determinante crítico para los volúmenes generales de las solicitudes de los programas. Este año, el 65 por ciento de los programas canadienses y el 63 por ciento de los programas europeos informan un aumento en las solicitudes internacionales respecto a 2017. La mayoría de las solicitudes recibidas por los programas canadienses y europeos este año provienen de solicitantes internacionales.

La mayoría de los programas en los Estados Unidos informan que la demanda está disminuyendo, ya que los estudiantes que no son estadounidenses continúan identificando atractivas oportunidades educativas y profesionales en otros lugares. Los volúmenes de solicitud de los candidatos nacionales también son bajos este año para los programas de EE. UU., solo 4 de cada 10 informan un crecimiento en el volumen de solicitudes domésticas.

“El acceso es un problema crítico que enfrenta la educación superior”, dijo Bill Boulding, decano de la Escuela Fuqua de la Universidad de Duke y presidente de la junta directiva de GMAC. “Los indicadores económicos en los EE. UU. son sólidos, pero si queremos mantener ese crecimiento y productividad, debemos permitir que personas de diferentes regiones y orígenes estudien y trabajen en la ubicación que deseen. Si eso no sucede, limitamos no solo la posibilidad de un individuo, sino también la prosperidad económica continua en los EE. UU. y el crecimiento en todo el mundo”.

Programas MBA y maestría de negocios

Los programas de MBA de dos años a tiempo completo siguen siendo el tipo de programa más demandado. En general, los programas MBA y de maestría de negocios reportan un volumen similar de solicitudes en 2018 en comparación con el año pasado.

La mayoría de los programas europeos de Máster en Gestión y Máster en Finanzas reportan crecimiento en la demanda. Un punto brillante para los programas de EE. UU. son los programas de Máster de Análisis de Datos, la mayoría de los cuales reportan crecimiento del volumen de solicitudes este año. En contraste con la tendencia general, más programas de Máster de Análisis de Datos de los Estados Unidos reportan crecimiento de solicitudes internacionales que el crecimiento de solicitudes domésticas en 2018.

Hallazgos claves adicionales

GMAC llevó a cabo su decimonovena encuesta anual de tendencias de solicitudes desde principios de junio hasta mediados de julio de 2018.

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1.087 programas de negocios de postgrado en 363 universidades de todo el mundo.

Los programas participantes se encuentran en 44 países, incluidos 43 estados y el Distrito de Columbia.

Los programas participantes, que incluyen MBA, maestría de negocios y programas de doctorado, recibieron un total combinado de 466.112 solicitudes durante el ciclo de solicitud 2018.

Nueve de cada 10 programas participantes reportan que los solicitantes este año tienen calificaciones académicas similares o más altas que los candidatos del año pasado.

