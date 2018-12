HOTEL anuncia el desarrollo del Breathless Tulum Resort & Spa

CIUDAD DE MÉXICO, Dec. 10, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), una de las empresas líderes de la industria hotelera en México, anuncia al público inversionista la firma de una alianza estratégica con un grupo de inversionistas privados y AMResorts con el objetivo de desarrollar el Breathless Tulum Resort & Spa categoría Gran Turismo. El resort iniciará construcción en el 2T19 y contará con 300 habitaciones.



La inversión total estimada que se llevará a cabo del 2019 al 2021, será de aproximadamente US$ 80 millones. Del total de la inversión, se estima que US$ 32 millones sean deuda, HOTEL contribuirá con aproximadamente US$ 12 millones los cuales representan 25% del capital. El otro 75% del capital quedará en manos de un grupo de inversionistas privados. Se estima la apertura del hotel para la segunda mitad del 2021.

El modelo de gestión de esta propiedad será similar al que anunciamos recientemente para los tres resorts Reflect Krystal Grand. HOTEL estará encargado de la operación de la propiedad. AMResorts será responsable de la comercialización, ventas y marketing, lo cual dará a la propiedad un alto porcentaje de ingresos dolarizados debido a sus ventas internacionales, así como una sólida captación de clientes, principalmente americanos, gracias a los canales de distribución de Apple Leisure Group, que es el operador verticalmente integrado, más grande del mundo para viajes de placer a México, la República Dominicana, y uno de los más grandes al caribe.

Este desarrollo va en línea con la estrategia de diversificación de la Compañía la cual contempla un crecimiento en el segmento de hoteles de playa con socios locales. Con la adición de este hotel, el portafolio de la Compañía alcanzará 28 hoteles con 6,932 habitaciones, en 18 ciudades de la República Mexicana, incluyendo los hoteles actualmente en construcción o expansión. La Compañía continuará buscando y analizando oportunidades de inversión en hoteles e inmuebles para adquisición, conversión, desarrollo y de celebración de Contratos de Operación de hoteles propiedad de terceros como parte del curso ordinario de negocios.

AMResorts, parte de Apple Leisure Group, es una empresa líder en gestión de marcas hoteleras en México y el Caribe, poseedora de una sólida estructura global de ventas, marketing y distribución. Actualmente, AMResorts cuenta con un inventario de más de 20,000 habitaciones y se especializa en el segmento vacacional de lujo todo incluido. Apple Leisure Group, por su parte, es la empresa norteamericana líder en el segmento de viajes de placer, y poseedora del único modelo de negocios verticalmente integrado, que sirve a viajeros y destinos en todo el mundo

Acerca de Hotel

HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre de 2017, contaba con más de 3,200 colaboradores y generó ingresos por Ps. 1,581 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com

Acerca de Apple Leisure Group

Apple Leisure Group® (ALG) es una empresa Norte Americana líder en el segmento de viajes de placer y hospitalidad, y poseedora del único modelo de negocios verticalmente integrado, que sirve a viajeros y destinos en todo el mundo. ALG brinda de manera consistente, valor excepcional a viajeros, y sólido desempeño a dueños de hoteles y socios, al emplear de forma estratégica la fortaleza de su colección de negocios que operan dentro de cinco segmentos: el proveedor de paquetes vacacionales a México y el caribe más grande en Estados Unidos, moviendo cerca de 3.2 millones de pasajeros al año gracias a sus reconocidas marcas vacacionales Apple Vacations ®, BeachBound®, Funway Holidays®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®,, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, Funjet Vacations®, y United Vacations®; gestión de marcas hoteleras, a través de las reconocidas marcas de lujo de AMResorts®: Zoëtry® Wellness & Spas Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Now® Resorts & Spas, Reflect Resorts & Spas®, Sunscape® Resorts & Spas y Amigo® Resorts; servicios de primera clase en transportación terrestre, recorridos y excursiones, proporcionados por Amstar DMC y Worldstar®; el exclusivo programa de lealtad Unlimited Vacation Club®; y el innovador proveedor de soluciones tecnológicas Trisept Solutions®, que conecta a más de 88,000 agentes de viajes con los principales proveedores turísticos. Para conocer más acerca de la ventaja competitiva de Apple Leisure Group, visite www.appleleisuregroup.com.

Acerca de AMResorts

AMResorts ofrece de manera colectiva servicios de comercialización y gestión de marca para seis marcas hoteleras individuales, que incluyen Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets, Breathless, Dreams, Now y Sunscape Resorts & Spas. La empresa basada en Newtown Square eleva de manera continua los estándares para el Todo Incluido de lujo gracias a sus conceptos Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® y Unlimited-Fun®. Ubicados en México, Jamaica, Curacao, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, AMResorts cuenta con una colección de 55 resorts galardonados que ofrecen habitaciones de primera calidad, excepcional ubicación y amenidades extraordinarias. La ultra lujosa marca Zoëtry® Wellness & Spa Resorts; Secrets® Resorts & Spas,una marca exclusivamente para adultos; Breathless® Resorts & Spas, una marca exclusivamente para adultos; Dreams® Resorts & Spas, y Reflect® Resorts & Spas, hoteles family-friendly; Now® Resorts & Spas, con ambiente vibrante y contemporáneo; Sunscape® Resorts & Spas, donde la diversión está garantizada, y Amigo Resorts®. Información adicional, promociones y ofertas vacacionales se encuentra disponible en línea o bien en los números telefónicos 800 lada sin costo antes indicados, así como a través de los agentes de viajes líderes en Norteamérica, EUA, México, Europa, Centro y Sudamérica. AMResorts® cuenta con un sitio especial para los medios. Las imágenes, logos, fotografías y materiales de los hoteles se pueden obtener visitando www.amresorts.com/media

Nota Legal

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Hotelero Santa Fe, S. A. B. de C. V. y sus subsidiarias (en conjunto “Grupo Hotelero Santa Fe” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Grupo Hotelero Santa Fe sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Grupo Hotelero Santa Fe que pudiera ser incluido, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. Grupo Hotelero Santa Fe no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

Información de Contacto

Enrique Martínez Guerrero

Director de Finanzas

+5255 5261-0800

Maximilian Zimmermann

Director de Relación con Inversionistas

+52 55 5261 4508