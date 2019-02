HOTEL anuncia la firma del Hyatt Regency Insurgentes Mexico City

CIUDAD de MÉXICO, Feb. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), una de las empresas líderes de la industria hotelera en México, anuncia al público inversionista la firma del segundo contrato de franquicia con Hyatt para el Hyatt Regency Insurgentes Mexico City que se estima que se inaugure en el 2T 2020. Este hotel de Gran Turismo tendrá 250 habitaciones y estará ubicado en Insurgentes Sur frente al World Trade Center y el Polyforum Siqueiros, en un desarrollo Inmobiliario mixto que también incluye un centro gastronómico, área comercial, residencial y estacionamiento.



Este es el segundo contrato de franquicia HOTEL firma con Hyatt después del recientemente anunciado Hyatt Centric Campestre León y es el segundo Hyatt Regency que abrirá en el país. La Compañía está evaluando posibles proyectos futuros con Hyatt.

Acerca de Hotel

HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre de 2017, contaba con más de 3,200 colaboradores y generó ingresos por Ps. 1,581 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com

El término “Hyatt” se utiliza en este comunicado por conveniencia para referir a Hyatt Hotels Corporation y/o uno o más de sus afiliados.

Nota Legal

Información de Contacto

Enrique Martínez Guerrero

Director de Finanzas

+5255 5261-0800

Maximilian Zimmermann

Director de Relación con Inversionistas

+52 55 5261 4508