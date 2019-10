HOTEL reporta incremento de 7% en Ingresos Totales en el 3T19

CIUDAD DE MÉXICO, Oct. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre (“3T19”) terminado el 30 de septiembre de 2019. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.Información RelevanteLos Ingresos Totales del 3T19 alcanzaron los Ps. 507.8 millones, un aumento de 6.9% comparado con el 3T18, impulsados por crecimientos de: i) 16.0% en Ingresos por Alimentos y Bebidas; ii) 34.5% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iii) 1.6% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros; que sobrecompensaron la disminución de 2.4% en Ingresos por Habitaciones.La UAFIDA1 en el 3T19 alcanzó los Ps. 139.5 millones, una disminución de 2.9% comparado con el 3T18, derivada de mayores costos y gastos. El margen UAFIDA del 3T19 fue de 27.5%, comparado con el 30.3% en el 3T18.En el 3T19, se registró una Pérdida Neta de Ps. 29.2 millones, comparado con la Utilidad Neta de Ps. 123.1 millones en el 3T18. Esta variación se atribuye al resultado cambiario negativo registrado en el trimestre.El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 3T19 fue de Ps. 148.5 millones, una disminución de 7.7% comparado con los Ps. 160.9 millones contabilizados en el 3T18; a consecuencia de la evolución menos favorable del capital de trabajo durante el periodo.La Deuda Neta/UAFIDA (últimos 12 meses) presentó una razón de 4.0x al cierre del 3T19. El flujo de operación en dólares representó el 91.1% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.El número de habitaciones totales en operación incrementó 8.2%, al pasar de 5,896 en el 3T18 a 6,380 en el 3T19.El RevPAR2 de los hoteles propios del 3T19 disminuyó 6.3% respecto al 3T18, derivado principalmente de una caída de 8.4% en el ADR.La Compañía anuncia su guía actualizada de resultados estimados para el año 2019: Ingresos 2019e - Ps. 2,200 millones; UAFIDA 2019e - Ps. 645 millones. Esta guía de resultados se preparó con base en un tipo de cambio Dólar/Peso promedio de $19.00. Tercer Trimestre Acumulado enero - septiembreCifras en miles de Pesos20192018Var.% Var. 20192018Var.% Var.Ingresos507,846 475,055 32,7906.9 1,672,370 1,522,200 150,1719.9UAFIDA139,511 143,726 (4,215)(2.9) 484,904 502,456 (17,552)(3.5)Margen de UAFIDA27.5% 30.3% (2.8 pt)(2.8 pt) 29.0% 33.0% (4.0 pt)(4.0 pt)Utilidad de Operación75,443 90,278 (14,835)(16.4) 291,607 339,070 (47,464)(14.0)Utilidad Neta(29,223) 123,130 (152,353)NA 96,879 250,261 (153,382)(61.3)Margen de Utilidad Neta(5.8%) 25.9% (31.7 pt)(31.7 pt) 5.8% 16.4% (10.6 pt)(10.6 pt)Flujo de Operación148,501 160,945 (12,444)(7.7) 477,645 501,036 (23,391)(4.7)Ocupación57.3% 56.0% 1.3 pt1.3 pt 60.9% 63.1% (2.2 pt)(2.2 pt)ADR1,274 1,391 (117)(8.4) 1,317 1,429 (112)(7.8)RevPAR730 779 (49)(6.3) 803 901 (98)(10.9)Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más ___________________________________1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente. Comentario del Vicepresidente EjecutivoEl Lic. Francisco Zinser, comentó:El 2019 ha sido un año retador para el sector turístico mexicano en general, incuidos nosotros. Los resultados trimestrales estuvieron por debajo de nuestras expectativas debido a múltiples factores externos. En México, la actividad turística tanto en destinos vacionales y urbanos continuó presentando un menor dinamismo. En los destinos de playa, el principal factor adverso fue la desaceleración del turismo internacional que comenzó a fines del año anterior, debido al efecto combinado de una mayor percepción de inseguridad en ciertos destinos, y la llegada masiva de sargazo a las playas de Cancún y de la Riviera Maya. Sin embargo los centros turisticos de la zona pacifico, como Puerto Vallarta y Los Cabos, tuvieron un desempeño favorable. Con respecto a los destinos urbanos, la desaceleración de la actividad económica continuó afectando las reservaciones en varios segmentos, incluyendo congresos y convenciones, así como clientes corporativos y cuentas gubernamentales. Es importante recordar que este ultimo concepto no solo engloba al gobierno, si no a todos los terceros como consultores y proveedores de servicios que atienden a este segmento.Brindando un mayor entendimiento sobre las dinámicas particulares detrás de nuestro desempeño trimestral, este fue afectado por los factores mencionados líneas arriba, en combinación con el proceso de estabilización de las propiedades Reflect Krystal Grand, que también fueron impactadas negativamente por estos factores, presionando nuestros resultados. Los ingresos trimestrales totalizaron Ps. 507.8 millones, 6.9% arriba de lo registrado en el 3T18. La UAFIDA del 3T19, por otro lado, fue de Ps. 139.5 millones, una caída de 2.9% comparado con el 3T18, atribuida en gran parte al menor crecimiento de las ingresos, acompañado por el desempeño menor de lo esperado en las propiedades Reflect Krystal Grand que impactó nuestros márgenes, al tratarse de una marca con altos costos operativos por sus elevados estándares de servicio. En cuanto a hoteles propios, el RevPAR disminuyó 6.3%, como resultado de una reducción de 8.4% en el ADR que fue parcialmente compensada por una expansión de 1.3 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación.Debido a los factores mencionados anteriormente, que en su mayoría fueron impredecibles, estamos ajustando nuestra Guía de ingresos y UAFIDA del 2019 a Ps. 2,200 millones y Ps. 645 millones, respectivamente, lo que implica una tasa de crecimiento del 6.5% en ingresos y una contracción del 4.6% en la UAFIDA. Creemos que estos estimados plasman de manera más fiel la realidad del sector turístico del país.Con la finalidad de fortalecer nuestra posición financiera y reducir el número de nuestros activos cuyos resultados no se consolidan en nuestros estados financieros, anuncimos la desinversión de nuestra participación de Ps. 88 millones en el hotel Breathless Tulum Resort & Spa. Es importante mencionar que conservamos nuestro contrato de operación para esta propiedad.HOTEL se encuentra en el camino correcto para convertirse en la empresa hotelera líder en México. Nuestro equipo directivo y base de colaboradores, reconocidos por su pasión y compromiso, combinados con altos niveles de eficiencia operativa y crecimiento rentable, nos permitirán alcanzar nuestros objetivos. Como siempre, estamos agradecidos por la confianza y el apoyo que nos han brindado, ustedes, nuestros inversionistas.Eventos RelevantesDurante el 3T19 y hasta la fecha del presente reporte, HOTEL anunció los siguientes eventos relevantes:El 30 de julio, HOTEL anunció la firma de un contrato de operación del AC Hotel by Marriott Santa Fe, de 168 habitaciones, ubicado en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México. El hotel que es propiedad de un tercero se localiza en la calle de Juan Salvador Agraz, a unos metros del Centro Comercial Santa Fe y fue inaugurado en mayo del 2017. Este contrato de operación está en línea con la estrategia de expansión de la Compañía, la cual contempla un crecimiento en el segmento de hoteles de ciudad, mediante la operación de marcas de terceros estratégicamente ubicados.El primero de agosto, HOTEL anunció la firma de un contrato de operación del hotel Courtyard by Marriott Puebla, de 154 habitaciones, ubicado en la ciudad de Puebla, Puebla. El hotel que es propiedad de un tercero se localiza en la Avenida 31 Poniente, a unos minutos del Centro Comercial Angelopolis. Este contrato de operación está en línea con la estrategia de expansión de la Compañía, la cual contempla un crecimiento en el segmento de hoteles de ciudad, mediante la operación de marcas de terceros estratégicamente ubicados.HOTEL anunció la desinversión de su participación en el hotel Breathless Tulum Resort & Spa con la finalidad de fortalecer su posición financiera. Recuperamos nuestra inversión total de Ps. 88 millones y conservamos el contrato de operación para esta propiedad.La Compañía anuncia su guía 2019 actualizada: Ingresos Totales 2019e - Ps. 2,200 millones. UAFIDA 2019e: Ps. 645 millones.Esta guía de resultados se preparó usando el tipo de cambio Dólar/Peso promedio de $19.00Datos de la Conferencia Telefónica del 3T19:HOTEL llevará a cabo un webcast (audio + presentación) para comentar estos resultados:Fecha:viernes 25 de octubre de 2019Hora:12:00 horas de la Ciudad de México 13:00 horas del Este de Estados UnidosPara acceder al audio y a la sesión de preguntas y respuestas, favor de marcar:Teléfonos:EU: 1-800-863-3908 Internacional: +1 334-323-7224 México: 01 800-847-7666Clave de la Conferencia: HOTEL 000Webcast:El webcast se llevará a cabo en inglés, y para seguir la presentación se deberá ingresar a la siguiente página de internet: http://www.gsf-hotels.com/investorsAcerca de Grupo Hotelero Santa FeHOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2018, contaba con más de 3,500 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,065 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.comInformación de ContactoEnrique Martínez GuerreroMaximilian ZimmermannDirector de FinanzasDirector de Relación con Inversionistasinversionistas@gsf-hotels.commzimmermann@gsf-hotels.com