HOTEL reporta incremento de 8% en Ingresos Totales y 48% de ingresos en dólares en el 1T19

CIUDAD DE MÉXICO, April 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre del año terminado el 31 de marzo de 2019 (“1T19”). Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFs”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

Los Ingresos Totales para el 1T19 alcanzaron Ps. 622.6 millones, 8.3% mayor que en el 1T18, impulsados por crecimientos de: i) 20.7% en Ingresos de Alimentos y Bebidas; ii) 41.5% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iii) 7.7% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros; que más que compensaron una disminución de 3.9% en Ingresos por Habitaciones.

Derivado de mayores costos y gastos, durante el 1T19, la UAFIDA 1 alcanzó los Ps. 211.2 millones, lo que representa una disminución del 6.4% contra el 1T18. El margen UAFIDA disminuyó a 33.9% en el 1T19.

alcanzó los Ps. 211.2 millones, lo que representa una disminución del 6.4% contra el 1T18. El margen UAFIDA disminuyó a 33.9% en el 1T19. La Utilidad Neta para el 1T19 sumó Ps. 106.4 millones, una caída de 48.1% comparado con los Ps.204.9 millones del 1T18. Esta contracción se deriva principalmente de un mayor Costo Financiero Neto, combinado con una menor Utilidad de Operación. El Margen Neto del 1T19 fue de 17.1%.

El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 1T19 fue de Ps. 165.7 millones, que representa una contracción del 15.9% comparado con los Ps. 195.7 millones reportados en el 1T18. Esta variación se atribuye en gran medida al menor UAFIDA, que fue parcialmente compensada por una menor pérdida en cambios no realizada.

La Deuda Neta/UAFIDA UDM presentó una razón de 4.2x al cierre del 1T19. El flujo de operación en dólares representó el 100% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El número de habitaciones totales en operación incrementó 3.8%, al pasar de 5,701 en el 1T18 a 5,916 en el 1T19.

El RevPAR2 de los hoteles propios disminuyó 12.4% en el 1T19 comparado con el 1T18, debido al efecto combinado de una reducción de 3.8 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación y de una caída de 7.2% en el ADR2, la cual se derivó de: i) el efecto calendario de Semana Santa, ya que en el 2018 fue celebrada en el primer trimestre (marzo) mientras que en este año fue en el segundo trimestre (abril); ii) problemas de seguridad pública en ciertos destinos vacacionales que impactaron el desempeño de los hoteles tipo resort; iii) la curva de maduración de las propiedades Reflect Krystal Grand que se vio afectada negativamente por los factores externos previamente mencionados; y, iv) una menor actividad económica que afectó a los hoteles en destinos urbanos.

Primer Trimestre Acumulado enero - marzo Cifras en miles de Pesos 2019 2018 Var. % Var. 2019 2018 Var. % Var. Ingresos 622,590 574,968 47,622 8.3 622,590 574,968 47,622 8.3 UAFIDA 211,213 225,634 (14,421 ) (6.4 ) 211,213 225,634 (14,421 ) (6.4 ) Margen de UAFIDA 33.9 % 39.2 % (5.3 pt ) (5.3 pt ) 33.9 % 39.2 % (5.3 pt ) (5.3 pt ) Utilidad de Operación 151,414 171,359 (19,945 ) (11.6 ) 151,414 171,359 (19,945 ) (11.6 ) Utilidad Neta 106,362 204,949 (98,587 ) (48.1 ) 106,362 204,949 (98,587 ) (48.1 ) Margen de Utilidad Neta 17.1 % 35.6 % (18.6 pt ) (18.6 pt ) 17.1 % 35.6 % (18.6 pt ) (18.6 pt ) Flujo de Operación 165,741 195,658 (29,917 ) (15.3 ) 165,741 195,658 (29,917 ) (15.3 ) Ocupación 64.9 % 68.7 % (3.8 pt ) (3.8 pt ) 64.9 % 68.7 % (3.8 pt ) (3.8 pt ) ADR 1,385 1,493 (108 ) (7.2 ) 1,385 1,493 (108 ) (7.2 ) RevPAR 899 1,026 (127 ) (12.4 ) 899 1,026 (127 ) (12.4 ) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más

1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.

Comentario del Vicepresidente Ejecutivo

El Lic. Francisco Zinser, comentó:

Este primer trimestre representó un arranque complicado para el sector turístico en México y, por lo tanto, también para HOTEL. Nuestros resultados trimestrales estuvieron por debajo de nuestras expectativas debido al efecto calendario de Semana Santa, ya que en el 2018 fue celebrada en el primer trimestre (marzo) mientras que en este año fue en el segundo trimestre (abril), combinado con factores externos. En México, la actividad turística se vio afectada negativamente tanto en destinos de playa como urbanos. En los destinos de playa, los temas más relevantes fueron la desaceleración del turismo internacional, junto con una menor percepción de seguridad en ciertos mercados. Recientemente, el Departamento de Estado de los EE.UU. advirtió a los ciudadanos estadounidenses acerca de mayores riesgos en el país. En los destinos urbanos, una desaceleración en la actividad económica afectó las reservaciones hechas en varios segmentos incluyendo grupos y convenciones, cuentas corporativas y cuentas gubernamentales debido a las medidas de austeridad.

Adentrándonos en los resultados del trimestre, estos fueron afectados por los efectos previamente mencionados en combinación con la curva de maduración de las propiedades Reflect Krystal Grand, que también se vio afectada negativamente por estos factores. Los Ingresos en el trimestre totalizaron Ps. 622.6 millones, 8.3% por arriba de lo registrado en el 1T18. Por otra parte, el UAFIDA fue de Ps. 211.2 este trimestre, una caída de 6.4% comparado con el 1T18. En cuanto a hoteles propios, el RevPAR disminuyó 12.4%, debido a una contracción de 7.2% en el ADR junto con una reducción de 3.8 puntos porcentuales en la Ocupación.

Es importante mencionar que desde el inicio del año hemos reforzado nuestras iniciativas para la reducción de costos en pro de proteger la rentabilidad. Los resultados menores de lo esperado para las propiedades Reflect Krystal Grand afectaron nuestra rentabilidad ya que esta marca tiene estándares más elevados y, por lo tanto, mayores costos operativos. Es un efecto natural, ya que, para poder alcanzar un incremento en ADR con el tiempo, es necesario implementar dichos estándares. Seguimos convencidos que la alianza estratégica con AMResorts brindará a la Compañía un acelerado crecimiento en ingresos junto con un mayor porcentaje de ventas en dólares. Dichos efectos ya se empezaron a reflejar, ya que durante el 1T19 el 48% de nuestros ingresos fueron denominados en dólares, un récord para la Compañía, comparado contra el 42% registrado en el 1T18.

Además, como parte de su proceso natural de salida en su carácter de accionista temporal, el mes pasado Nexxus Capital distribuyó entre sus inversionistas la totalidad de su participación en el capital de HOTEL, equivalente al 19.1% del total de acciones en circulación. Creemos que en el corto y largo plazo nos beneficiaremos de esta acción, ya que nuestra mayor liquidez y bursatilidad funcionarían como catalizadores para el objetivo de la Compañía de brindar mayor valor para sus inversionistas.

HOTEL va por buen camino para convertirse en la empresa hotelera líder en México. Nuestro equipo directivo y base de colaboradores, reconocidos por su pasión y compromiso, combinados con altos niveles de eficiencia operativa y crecimiento rentable nos permitirán alcanzar nuestros objetivos. Como siempre, estamos agradecidos por la confianza y el apoyo que nos han brindado, ustedes, nuestros inversionistas.

Datos de la Conferencia Telefónica del 1T19: HOTEL llevará a cabo un webcast (audio + presentación) para comentar estos resultados: Fecha: viernes 26 de abril de 2019 Hora: 12:00 horas de la Ciudad de México 13:00 horas del Este de Estados Unidos Para acceder al audio y a la sesión de preguntas y respuestas, favor de marcar: Teléfonos: EE. UU.: 1-800-863-3908 Internacional: +1 334-323-7224 México: 01 800-847-7666 Clave de la Conferencia: HOTEL 000 Webcast: El webcast se llevará a cabo en inglés, y para seguir la presentación se deberá ingresar a la siguiente página de internet: http://www.gsf-hotels.com/investors

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe



HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2018, contaba con más de 3,500 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,065 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com

Información de Contacto

Enrique Martínez Guerrero

Director de Finanzas

+5255 5261-0800

Maximilian Zimmermann

Director de Relación con Inversionistas

+52 55 5261 4508