HOTEL reporta incrementos de 15% en Ingresos Totales y 1% en UAFIDA en el 2T19

CIUDAD DE MÉXICO, July 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre (“2T19”) terminado el 30 de junio de 2019. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

La UAFIDA 1 en el 2T19 alcanzó los Ps. 134.2 millones, un incremento de 0.8% comparado con el 2T18, impulsado por el crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA del 2T19 fue de 24.8%, comparado con 28.2% en el 2T18.

en el 2T19 alcanzó los Ps. 134.2 millones, un incremento de 0.8% comparado con el 2T18, impulsado por el crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA del 2T19 fue de 24.8%, comparado con 28.2% en el 2T18. Los Ingresos Totales del 2T19 sumaron Ps. 541.9 millones, un aumento de 14.8% comparado con el 2T18, impulsados por crecimientos de: i) 3.7% en Ingresos por Habitaciones; ii) 25.6% en Ingresos por Alimentos y Bebidas; iii) 46.8.% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iv) 16.3% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

En el 2T19, se registró una Utilidad Neta de Ps. 19.7 millones, comparada con la Pérdida Neta de Ps. 77.8 millones en el 2T18. La utilidad cambiaria compensó la menor utilidad de operación y mayores gastos por intereses.

El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 2T19 fue de Ps. 163.4 millones, un aumento de 13.1% sobre los Ps. 144.4 millones del 2T18. El incremento fue impulsado por el crecimiento en Utilidad Neta.

La Deuda Neta/UDM UAFIDA presentó una razón de 4.1x al cierre del 2T19. El flujo de operación en dólares representó el 89.1% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El número de habitaciones totales en operación incrementó 5.3%, al pasar de 5,756 en el 2T18 a 6,058 en el 2T19.

El RevPAR2 de los hoteles propios en el 2T19 disminuyó 8.0% con respecto al 2T18, derivado de una caída de 7.6% en el ADR2, combinado con una disminución de 0.3 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación.

Segundo Trimestre Acumulado enero - junio Cifras en miles de Pesos 2019 2018 Var. % Var. 2019 2018 Var. % Var. Ingresos 541,934 472,176 69,758 14.8 1,164,525 1,047,145 117,380 11.2 UAFIDA 134,180 133,096 1,084 0.8 345,393 358,730 (13,337) (3.7) Margen de UAFIDA 24.8% 28.2% (3.4 pt) (3.4 pt) 29.7% 34.3% (4.6 pt) (4.6 pt) Utilidad de Operación 64,751 77,434 (12,683) (16.4) 216,164 248,793 (32,629) (13.1) Utilidad Neta 19,740 (77,818) 97,558 NA 126,102 127,131 (1,029) (0.8) Margen de Utilidad Neta 3.6% (16.5%) 20.1 pt 20.1 pt 10.8% 12.1% (1.3 pt) (1.3 pt) Flujo de Operación 163,403 144,434 18,969 13.1 329,144 340,091 (10,947) (3.2) Ocupación 60.7% 61.0% (0.3 pt) (0.3 pt) 62.8% 67.0% (4.3 pt) (4.3 pt) ADR 1,288 1,393 (106) (7.6) 1,338 1,446 (109) (7.5) RevPAR 782 850 (68) (8.0) 840 969 (129) (13.3) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más

El Lic. Francisco Zinser, comentó:

En este segundo trimestre registramos mejoras en las tendencias secuenciales, en medio de un año retador para el sector turístico en México. Nuestros resultados trimestrales estuvieron por debajo de nuestras expectativas, debido a factores externos que fueron parcialmente compensados por el efecto calendario de Semana Santa, ya que en el 2018 fue celebrada en el primer trimestre (marzo) mientras que en este año fue en el segundo trimestre (abril). En México, la actividad turística tanto en destinos vacaionales como urbanos continua presentando un menor dinamismo. En los destinos de playa, el principal factor adverso fue la desaceleración del turismo internacional que comenzó a finales del año anterior, debido al efecto combinado de una menor percepción de seguridad en ciertos destinos y la llegada masiva de sargazo a las playas de Cancún y de la Riviera Maya. En cuanto a los destinos urbanos, la desaceleración en la actividad económica continuó afectando las reservaciones de varios segmentos, incluyendo congresos y convenciones, así como clientes corporativos y gubernamentales que por su parte redujeron su demanda como medida de austeridad.

Adentrándonos en los resultados del trimestre, estos fueron afectados por los efectos previamente mencionados, en combinación con la curva de maduración de las propiedades Reflect Krystal Grand, que también fueron afectadas negativamente por estos factores. Los ingresos trimestrales totalizaron Ps. 541.9 millones, 14.8% por arriba de lo registrado en el 2T18. Por otra parte, el UAFIDA del 2T19 fue de Ps. 134.2 millones, un incremento de 0.8% comparado con el 2T18. En cuanto a hoteles propios, el RevPAR disminuyó 8.0%, debido al efecto combinado de una contracción de 7.6% en el ADR junto y una reducción de 0.3 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación.

Cabe destacar que desde principios del año hemos reforzado progresivamente nuestras iniciativas de reducción de costos en pro de mantaner la rentabilidad, que han demostrado ser efectivas en términos secuenciales. Los resultados menores de lo esperado de las propiedades Reflect Krystal Grand presionaron nuestra rentabilidad, ya que esta marca tiene estándares más elevados y, por lo tanto, mayores costos operativos. Esto es un efecto normal, ya que, para poder alcanzar un mayor crecimiento en ADR a través del tiempo, es necesario cumplir dichos estándares. La alianza estratégica con AMResorts traerá consigo un crecimiento acelerado de los ingresos de HOTEL, de la mano de una mayor proporción de ingresos en dólares. Nuestros ingresos dolarizados ya empiezan a mostrar crecimientos y estimamos que estos sigan aumentando.

HOTEL va por buen camino para convertirse en la empresa hotelera líder en México. Nuestro equipo directivo y base de colaboradores, reconocidos por su pasión y compromiso, combinados con altos niveles de eficiencia operativa y crecimiento rentable nos permitirán alcanzar nuestros objetivos. Como siempre, estamos agradecidos por la confianza y el apoyo que nos han brindado, ustedes, nuestros inversionistas.

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe

HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2018, contaba con más de 3,500 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,065 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com

1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.