HOTEL reporta incrementos de 24% y 19% en Ingresos Totales y UAFIDA respectivamente para el 3T18

CIUDAD DE MÉXICO, Oct. 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre (“3T18”) terminado el 30 de septiembre de 2018. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

La UAFIDA 1 en el 3T18 alcanzó los Ps. 143.7 millones, un incremento de 18.7% comparado con el 3T17, impulsado por el crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA del 3T18 alcanzó un 30.3% comparado con el 31.5% en el 3T17.

Los Ingresos Totales del 3T18 alcanzaron los Ps. 475.1 millones, un aumento de 23.5% comparado con el 3T17, impulsados por crecimientos de: i) 17.0% en Ingresos por Habitaciones, ii) 38.0% en Ingresos por Alimentos y Bebidas, y iii) 59.8% en Otros Ingresos de Hoteles; que más que compensaron la disminución de 26.0% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

En el 3T18, se registró una Utilidad Neta de Ps. 123.1 millones, comparado con la Utilidad Neta de Ps. 45.1 millones en el 3T17. La variación fue impulsada por el efecto combinado de una ganancia cambiaria y una mayor utilidad de operación, que más que compensó los mayores costos de financiamiento.

El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 3T18 fue de Ps. 160.9 millones, un incremento del 57.0% comparado con los Ps. 102.5 millones registrados en el 3T17. Este incremento fue impulsado por el aumento del capital de trabajo y el crecimiento en UAFIDA.

La Deuda Neta/UAFIDA (últimos 12 meses) presentó una razón de 3.5x al cierre del 3T18. El flujo de operación en dólares representó el 89.1% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El número de habitaciones totales en operación incrementó 17.6%, al pasar de 5,014 en el 3T17 a 5,896 en el 3T18.

El RevPAR 2 de los hoteles propios disminuyó 6.0% respecto del 3T17, derivado de una disminución de 5.9 puntos porcentuales en Ocupación.

de los hoteles propios disminuyó 6.0% respecto del 3T17, derivado de una disminución de 5.9 puntos porcentuales en Ocupación. En el trimestre iniciamos el co-branding de AMResorts en 3 de nuestros principales hoteles. Tuvimos un impacto debido a la curva de integración, sin embargo, los fundamentos de nuestra decisión de firmar una alianza estratégica con AMresorts siguen intactos. Tomamos esta decisión para beneficiarnos de un mayor porcentaje de ingresos dolarizados y acceso a canales de distribución más directos, diversificados y rentables. Hicimos este cambio en la temporada en la que menos viajeros internacionales visitan el país para integrar el nuevo modelo y los sistemas para limitar el impacto.

La Compañía anuncia su guía actualizada de resultados estimados para el año 2018: Ingresos 2018e: Ps. 2,010 millones. UAFIDA 2018e: Ps. 670 millones. Esta guía de resultados se preparó usando el tipo de cambio Dólar/Peso promedio de $19.00.

Tercer Trimestre Acumulado enero - septiembre Cifras en miles de Pesos 2018 2017 Var. % Var. 2018 2017 Var. % Var. Ingresos 475,055 384,812 90,243 23.5 1,522,200 1,140,188 382,011 33.5 UAFIDA 143,726 121,126 22,600 18.7 502,456 381,517 120,939 31.7 Margen de UAFIDA 30.3% 31.5% (1.2 pt) (1.2 pt) 33.0% 33.5% (0.5 pt) (0.5 pt) Utilidad de Operación 90,278 81,089 9,189 11.3 339,070 256,564 82,507 32.2 Utilidad Neta 123,130 45,146 77,984 NA 250,261 304,220 (53,958) (17.7) Margen de Utilidad Neta 25.9% 11.7% 14.2 pt 14.2 pt 16.4% 26.7% (10.2 pt) (10.2 pt) Flujo de Operación 160,945 102,528 58,417 57.0 501,036 389,039 111,997 28.8 Ocupación 56.0% 61.9% (5.9 pt) (5.9 pt) 63.1% 64.7% (1.7 pt) (1.7 pt) ADR 1,391 1,339 52 3.9 1,429 1,389 40 2.9 RevPAR 779 829 (50) (6.0) 901 898 3 0.3 Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más _____________________________________________

1 La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2 RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.

Comentario del Vicepresidente Ejecutivo

El Lic. Francisco Zinser, comentó:

HOTEL registró sólidos resultados en los primeros nueve meses del año. No obstante, las tasas de crecimiento cerraron por debajo de lo estimado, ya que los resultados del tercer trimestre fueron inferiores a nuestras expectativas, debido a factores externos e internos. El efecto más importante se derivó del cambio de modelo y conectividad con AMResorts, el cual tuvo una transición más extensa a lo que habíamos pronosticado inicialmente. Con el cambio de modelo nos referimos a que, desde julio, AMResorts es responsable del top-line (comercialización, ventas y mercadotecnia) de las propiedades Reflect Krystal Grand en Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta con un modelo exclusivo Todo Incluido. Actualmente, estamos en el proceso de integración con AMResorts y esperamos ver resultados positivos del co-branding en esta temporada de invierno. Me gustaría resaltar que nuestra decisión de firmar una alianza estratégica fue para darle a la compañía un mayor crecimiento de ventas internacionales, y por lo tanto un mayor porcentaje de sus ingresos dolarizados y acceso a canales de distribución más directos, diversificados y rentables. Tomamos la decisión de hacer el cambio a la mayor velocidad posible aprovechando la temporada en la que menos viajeros internacionales visitan el país para hacer el cambio de modelo y la integración de sistemas, así como las adecuaciones a las propiedades. Subestimamos el efecto en el corto plazo, pero seguimos convencidos de que fue la decisión correcta para el mediano y largo plazo.

Respecto a los factores externos, los efectos principales a destacar son: grupos & convenciones, sargazo y temas de seguridad en ciertos destinos. En cuanto al primero, se relaciona con la desaceleración económica atribuida al año electoral en México donde diversas compañías cuentan con un presupuesto ajustado y no invierten en viajes empresariales en grupo o convenciones, los cuales son un segmento relevante en nuestro negocio. Por otra parte, la cantidad y duración inusual del sargazo la cual nos ha afectado más de lo que habíamos anticipado en Cancún. Prevemos que estos factores externos sean de naturaleza transitoria. En cuanto a nuestros márgenes, fueron afectados negativamente por incrementos importantes a los costos de electricidad los cuales fueron parcialmente compensados por nuestros esfuerzos de contención de costos.

Debido a los factores internos y externos en su mayoría no previsibles mencionados estamos ajustando nuestra guía anual de resultados en ventas y UAFIDA a Ps. 2,010 millones y Ps. 670 millones respectivamente, lo cual implica un crecimiento contra el 2017 de 27% para ambas líneas.

En lo referente al sector turístico en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informatica (INEGI), México incrementó 7% su número de turistas internacionales y 4% el gasto promedio de los mismos, en los primeros ocho meses del año comparado con el mismo periodo de 2017. Lo anterior indica una sana tasa de crecimiento, sin embargo, se encuentra por debajo de lo observado en los últimos 5 años, lo cual es una consecuencia natural del acelerado crecimiento histórico. Por otro lado, este trimestre México subió dos posiciones, colocándose como el 6 país más visitado en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo.

Continuando con los resultados del trimestre, los Ingresos Totales fueron de Ps. 475.1 millones y el UAFIDA fue de Ps. 143.7 millones, 24% y 19% superior a lo registrado en el 3T17, respectivamente. En cuanto a los hoteles propios, el RevPAR disminuyó 6.0%, derivado de la disminución de 5.9 puntos porcentuales en Ocupación la cual fue parcialmente compensada por un incremento de 3.9% en el ADR.

Además, este trimestre estamos orgullosos de anunciar una adquisición y un contrato de operación. Primeramente, anunciamos la firma de un contrato para la adquisición del 50% del hotel Cleviá Grand León por Ps. 128 millones. La propiedad es un hotel 5 estrellas ubicado en León, Guanajuato con 140 habitaciones. Posteriormente, anunciamos la firma de un contrato de operación de un hotel 4 estrellas, el DoubleTree by Hilton Toluca con 142 habitaciones ubicado en la zona industrial de Toluca, Estado de México.

En HOTEL, mantenemos nuestro compromiso de convertirnos en la empresa hotelera líder en México. El extraordinario equipo que hemos reunido y la estrategia que hemos delineado nos permitirán seguir creciendo de manera eficiente y rentable en el largo plazo. Como siempre, agradecemos la confianza y el apoyo que nos han brindado, ustedes, nuestros inversionistas.

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe



HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2017, contaba con más de 3,200 colaboradores y generó ingresos por Ps. 1,582 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com .

