InnovMetric lanza PolyWorks® Metrology Suite 2019

Facilita la implementación de PolyWorks|Inspector™ en la producción y acelera las secuencias de medición CNC CMM

QUÉBEC CITY, Quebec, July 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- InnovMetric Software Inc. , el líder en soluciones universales de software de metrología 3D, anunció hoy el lanzamiento de PolyWorks Metrology Suite 2019. Este lanzamiento principal más reciente brinda nuevos scripts de medición de objetos que abren la puerta a todas las técnicas de medición personalizadas de los clientes dentro del flujo de trabajo estándar de PolyWorks, así como un nuevo enfoque a la secuenciación asistida que promete acelerar mucho el tiempo necesario para configurar las secuencias CMM.



“Simplificamos las vidas de nuestros clientes mientras ellos mantienen el control total. Esta afirmación representa la filosofía de desarrollo detrás de PolyWorks Metrology Suite y la versión más reciente de 2019”, dijo Marc Soucy, Presidente de InnovMetric. Además, agregó “Con estas extraordinarias innovaciones que combinan una mayor sencillez con importantes ahorros de tiempo, nos enorgullece llevar a niveles más altos la productividad de los usuarios de PolyWorks Metrology Suite”.

Implemente PolyWorks|Inspector™ en cualquier ambiente de producción gracias a los potentes scripts de medición de objetos

Al controlar la calidad dentro de un contexto de producción, los requerimientos de los clientes generalmente son más detallados y más estrictos en comparación con los requerimientos de la ingeniería de producto. Imponen un nivel de personalización que ha llevado a los usuarios a implementar PolyWorks en su ambiente de producción mediante el uso de grandes y complejos macro scripts que ejecutan inspecciones completas.

Con PolyWorks Metrology Suite 2019, los usuarios pueden ahora adaptar fácilmente PolyWorks|Inspector™ a su ambiente de producción creando métodos de medición con scripts cortos que sirven para:

Definir su propio conjunto de técnicas de medición personalizadas;

Ser compatibles con todos sus dispositivos de galgado;

Simplificar el proceso de adquisición de medidas; y

Proporcionar orientación adicional en las mediciones con una mejor retroalimentación sobre las mismas a los operadores de control de calidad.

Estos métodos de medición personalizados están incorporados directamente en los objetos de medición en donde pueden beneficiarse del flujo de trabajo de medición estándar de PolyWorks y pueden apoyarse en los componentes estándar potentes y confiables de PolyWorks para guiar a los operadores, realizar inspecciones, actualizar objetos, y reportar resultados.

Este enfoque les da libertad a los usuarios para elaborar su propia librería de métodos de medición personalizados que cumple todos los requerimientos de fabricación.

Cree secuencias de medición CMM completas en minutos al mismo tiempo que mantiene el control

Para medir las piezas con un CNC CMM, los especialistas en medición deben definir los objetos de medición así como la secuencia de operaciones CMM para medir los objetos, lo cual puede llevar mucho tiempo.

PolyWorks Metrology Suite 2019 propone un nuevo enfoque de secuenciación asistida que automatiza una gran parte del proceso. Los especialistas en medición simplemente seleccionan y agregan los objetos de medición deseados en el editor de secuencias de PolyWorks|Inspector™ para obtener inmediatamente:

El orden óptimo de las mediciones que reduce al mínimo el tiempo de medición;

Las orientaciones adecuadas de las herramientas para cada medición; y

Una trayectoria de medición sin colisiones con respecto a la pieza y sus accesorios.

PolyWorks también ofrece una nueva herramienta de inserción de objetos que inserta nuevos objetos de medición en la posición óptima dentro de una secuencia de medición existente. Esta herramienta reduce significativamente el tiempo necesario para llevar ajustes a una secuencia cuando una nueva revisión de un modelo CAD se integra a un proyecto existente.

Los especialistas pueden decidir obtener ayuda para toda una inspección o para proceder área por área, manteniendo el control total de su secuencia. Este enfoque innovador elimina la necesidad de las tardadas revisiones de secuencias que producen las herramientas de secuenciación totalmente automáticas.

Para obtener más información sobre PolyWorks , incluidas las demostraciones y los próximos eventos de la Conferencia PolyWorks 2019 , visite: innovmetric.com .

Acerca de InnovMetric

InnovMetric Software Inc. se fundó y estableció sus oficinas principales en 1994 en Quebec, QC, Canadá, cuenta con subsidiarias alrededor del mundo y es el proveedor líder en soluciones universales de software de metrología 3D. Las organizaciones más grandes de fabricación industrial (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple y muchas más) confían en las soluciones de software PolyWorks® de InnovMetric y demás servicios técnicos relacionados para aumentar al máximo los beneficios de las tecnologías de medición en 3D para sus aplicaciones de ingeniería y fabricación.

Tomando en cuenta sus subsidiarias y empresas conjuntas, InnovMetric cuenta con 400 empleados en 16 países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Italia, España, República Checa, Países Bajos, Suecia, Turquía, Sudáfrica, India, Tailandia, China y Japón.

Para obtener mayor información acerca de InnovMetric Software, visite innovmetric.com

Contacto: Patrick Castera, director de Estrategia de Mercadotecnia de InnovMetric Software

Tel.: 1-418-688-2061, ext. 242

Correo electrónico: pcastera@innovmetric.com

