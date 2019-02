Jumio anuncia el lanzamiento de la primera solución integral de verificación biométrica combinando la verificación de identidad con tecnología de autenticación continua a través de reconocimiento facial en 3D

Jumio Authentication permite a los usuarios verificar su identidad en transacciones de alto riesgo y desbloquear todo, desde cuentas en línea hasta autos de alquiler, además de reemplazar contraseñas en cualquier dispositivo.

LONDRES, Feb. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jumio, el proveedor lider en soluciones de verificacion de identidad a base de inteligencia artificial , anuncia hoy el lanzamiento de Jumio Authentication . Esta nueva solución de autenticación por medio de un “video-selfie” es la primera en el mercado en aprovechar la biometría para la verificación inicial de identidad y la autenticación continua de usuarios creando una experiencia en línea rápida, segura, precisa y fácil de usar.

Este método de autenticación rápido y seguro es ideal para el inicio de sesión de cuentas y para escenarios de alto riesgo (por ejemplo, iniciar una sesión desde una dirección IP extranjera o autorizar transacciones de alto riesgo, como transferencias electrónicas y compras en línea). La autenticación segura por medio de una “selfie” también se puede usar para abrir puertas (automóviles de alquiler), autorregistro en hoteles, educación en línea (exámenes en línea) y seguridad continua (por ejemplo, para verificar la identidad de los conductores de transporte compartido de manera frecuente).

“A medida que una mayor cantidad de nuestras interacciones importantes se realizan en línea, establecer la confianza digital se ha vuelto crítico”, expresó Stephen Stuut, CEO de Jumio. “Jumio es pionera en la autenticación basada en “selfies” para permitir que las empresas puedan aprovechar los datos biométricos de los usuarios captados durante el registro y volver a verificar esos datos en el futuro. Con nuestra nueva autenticación basada en “selfies”, no es necesario que los usuarios repitan el proceso de verificación de identidad —solo se toman una “selfie” rápida— y, a medida que aumenta la cadena de confianza digital, también lo hace el nivel de seguridad”.

La autenticación biométrica es la verificación de suficientes rasgos humanos únicos para demostrar físicamente que un usuario es realmente quien dice ser. Ofrece una seguridad mucho mayor que los métodos anteriores, como la autenticación basada en datos conocidos del usuario y la autenticación multifactor, que siguen siendo vulnerables a los impostores, la suplantación de identidad (phishing) para la obtención de credenciales, los robos de datos a gran escala, la incorporación de datos de usuarios en la web oscura (dark web) y los ataques de intermediarios.

Pero los intentos anteriores de autenticación biométrica han tenido sus propias vulnerabilidades, ya que los estafadores han aprendido rápidamente a engañar a las soluciones de verificación de identidad en línea con ataques de suplantación (spoofing) (por ejemplo, con una foto, un video o una máscara de la cara de la persona autorizada). Por esta razón, es cada vez más imperativo comprobar si el usuario correcto está físicamente presente durante el proceso de apertura (registro) de la cuenta.

Para combatir esta amenaza emergente, Jumio integró la primera y única tecnología contra la falsificación (anti-spoofing) con certificación de iBeta Niveles 1 y 2, ZoOm® 3D Face Login con TrueLiveness Detection de FaceTec, en su oferta de verificación de identidad en línea para captar y procesar las imágenes del rostro del usuario tomadas desde cualquier cámara de un dispositivo móvil 2D o cámara web. Estos marcos de rostros luego se reconstituyen para crear un mapa 3D del rostro que contiene al menos 100 veces más datos de signos de vida que una foto 2D.

Con Jumio Authentication, la cadena digital de confianza comienza con el registro cuando un usuario en línea toma una fotografía de su identificación emitida por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte o documento de identificación) y luego se toma un “video-selfie”, que se analiza instantáneamente mediante tecnología de inteligencia artificial para determinar que se trata de un ser humano y no de una suplantación. La “selfie” se compara con la imagen en la documentación para establecer de manera confiable la identidad digital del nuevo usuario.

Luego, cuando el usuario desea iniciar una sesión en su cuenta o cuando se realiza una transacción de alto riesgo, Jumio Authentication permite que el usuario se tome otro “video-selfie” (en el que se crea un nuevo mapa facial 3D), que luego se compara con el mapa facial original para verificar al usuario y desbloquear la cuenta en cuestión de segundos.

“Las filtraciones de datos han puesto cientos de millones de registros y contraseñas personales en manos de estafadores, pero la tecnología biométrica, especialmente la autenticación facial, es una promesa universal para resolver los desafíos de acceso seguro de nuestros usuarios”, afirmó Kevin Alan Tussy, director ejecutivo de FaceTec. “ZoOm proporciona a los clientes de Jumio una autenticación facial 3D con la detección de signos de vida con certificación de iBeta/NIST Niveles 1 y 2, basada en la norma ISO 30107, lo que hace que sea suficientemente segura para reemplazar contraseñas, autenticación basada en el conocimiento de datos del usuario e incluso autenticación de dos factores basada en SMS en más de 10 000 millones de dispositivos compatibles”.

De hecho, Gartner predice que “Para el año 2023, los centros de corroboración de identidad desplazarán a las plataformas de autenticación existentes en más del 50 % de las empresas grandes y globales”. [Fuente: Gartner Identity and Access Management Summit, 4 de diciembre, “Transform User Authentication With a CARTA Approach to Identity Corroboration (Transformación de la autenticación del usuario con un enfoque CARTA para la verificación de identidad)”, Ant Allan]

Acerca de Jumio

Cuando la identidad importa, confíe en Jumio. La misión de Jumio es hacer del Internet un lugar más seguro mediante la protección de los ecosistemas de las empresas a través de servicios de autenticación y verificación de identidad en línea de vanguardia que conectan de forma rápida y precisa las identidades en línea y del mundo real de una persona. Las soluciones integrales de verificación de identidad combaten el fraude, mantienen el cumplimiento e incorporan buenos clientes con mayor rapidez.

Aprovechando tecnología avanzada que incluye inteligencia aumentada, inteligencia artificial, biometría, aprendizaje automático, detección de signos de vida en 3D certificada y revisión humana, Jumio ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones, que incluyen KYC, AML y GDPR, y a establecer con seguridad la identidad digital de sus clientes. Jumio ha verificado más de 160 millones de identidades emitidas por más de 200 países y territorios a través de transacciones web y móviles en tiempo real. Empresas líderes en los sectores de servicios financieros, economía colaborativa, monedas digitales, minorista, viajes y juegos en línea utilizan las soluciones de Jumio. Con sede en Palo Alto, Jumio opera a nivel mundial con oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, y ha recibido numerosos premios a la innovación. Para obtener más información, visite www.jumio.com .

Nota para los editores: FaceTec es el primer y único proveedor de soluciones de autenticación biométrica que logra resultados contra la falsificación de nivel 1 y nivel 2 en las pruebas Presentation Attack Detection (PAD) de iBeta con certificación de NIST/NVLAP. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST) es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y es uno de los laboratorios de ciencias físicas más antiguos del país. Tras obtener una certificación 100 % de Nivel 1 contra la falsificacion en agosto de 2018, la rigurosa prueba del Nivel 2 valida la eficacia de la tecnología de detección de signos de vida contra la falsificación frente a artefactos y máscaras realistas en 3D colocados en seres humanos para las pruebas. La certificación iBeta PAD es la única prueba guiada por la norma de prueba biométrica global ISO 30107.

Pasar las pruebas PAD de Niveles 1 y 2 requirió que ZoOm detuviera exitosamente más de 3300 intentos de falsificación durante 12 días de pruebas rigurosas con ataques sofisticados que utilizan fotos digitales e impresas, videos de alta resolución y muñecos y máscaras de látex realistas. Ningún intento de falsificación pudo engañar al sistema y ZoOm logró una puntuación perfecta del 100 % en ambas pruebas.