Knight Therapeutics Inc. ocupa el puesto 27 en la tercera clasificación anual de The Globe and Mail de las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá

MONTREAL, Sept. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Knight Therapeutics Inc. (TSX:GUD) (“Knight” o “la empresa”) se complace en anunciar que ha sido colocada en el puesto número 27 en la clasificación del año 2021 de las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá de Report on Business.

El ranking Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá clasifica a las empresas canadienses en función del crecimiento de sus ingresos en tres años. Knight obtuvo su puesto con un crecimiento en tres años del 2,211%.

“Nos sentimos honrados de ser reconocidos en el 10% superior de The Globe and Mail como una de las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá”, dijo Samira Sakhia, presidente y CEO de Knight. “El éxito de los últimos tres años es el resultado de la notable ejecución por parte de nuestro equipo de nuestra estrategia para construir una empresa farmacéutica especializada líder y ampliar las operaciones de Knight en América Latina. Estamos orgullosos de haber lanzado con éxito una empresa nacida en Canadá a la escena mundial y seguiremos trabajando sin descanso para hacer crecer nuestra huella panamericana ex–EEUU con el fin de cumplir nuestra misión de llevar tratamientos de marca innovadores y de alta calidad para mejorar la salud de los pacientes en Canadá y América Latina”.

Lanzada en 2019, la clasificación editorial de las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá tiene como objetivo celebrar los logros empresariales en Canadá identificando y amplificando el éxito de las empresas independientes con vocación de crecimiento en Canadá. Se trata de un programa voluntario; las empresas tuvieron que completar un proceso de solicitud en profundidad para clasificar. En total, 448 empresas han conseguido un puesto en la clasificación de este año.

La lista completa de los ganadores de 2021 y la cobertura editorial que la acompaña se publican en el número de octubre de la revista Report on Business, que ya está a la venta y en Internet.

“Al mirar hacia el futuro, las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá ofrece tanto inspiración como ideas prácticas para otras empresas que se enfrentan a retos similares”, afirma James Cowan, editor de la revista Report on Business. “Los emprendedores que están detrás de estas empresas son inteligentes, tenaces e inquebrantables en su compromiso con sus objetivos”.

“Cualquier líder empresarial que busque inspiración no debe mirar más allá de las 448 empresas que figuran en la clasificación de este año de Report on Business de las Empresas de Mayor Crecimiento de Canadá”, dice Phillip Crawley, editor y CEO de The Globe and Mail. “Su crecimiento contribuye a hacer de Canadá un lugar mejor, y estamos orgullosos de llevar sus historias a nuestros lectores”.

Sobre The Globe and Mail

The Globe and Mail es el principal medio de comunicación de Canadá, que lidera el debate nacional y provoca el cambio de políticas a través de un periodismo valiente e independiente desde 1844. Con una cobertura galardonada de negocios, política y asuntos nacionales, el periódico The Globe and Mail llega a 6,4 millones de lectores cada semana en formato impreso o digital, y la revista Report on Business llega a 2 millones de lectores en formato impreso y digital en cada número. La inversión de The Globe and Mail en ciencia de datos innovadora significa que a medida que el mundo sigue cambiando, también lo hace The Globe. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, un ramo de inversión de la familia Thomson.

Sobre Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una compañía farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos innovadores para Canadá y América Latina. Knight es propietaria de Biotoscana Investments S.A., una empresa farmacéutica de especialidad pan-latinoamericana. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones de proyecciones a futuro

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, tal como se presenta en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.