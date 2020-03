LA JUNTA DE UPS NOMBRA A CAROL TOMÉ COMO PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA DE UPS

ATLANTA, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Junta Directiva de UPS (NYSE: UPS) anunció hoy que ha nombrado a Carol Tomé como presidenta y directora ejecutiva de la compañía, efectivo a partir del 1 de junio. David Abney, el actual presidente y director ejecutivo, seguirá en su cargo hasta esa fecha y luego asumirá responsabilidades como presidente ejecutivo de la Junta hasta su jubilación el 30 de septiembre. Para garantizar una transición fácil y asegurar que la temporada alta de UPS sea un éxito, Abney se desempeñará como consultor especial hasta finales de 2020 y luego se jubilará, después de 46 años de servicio con la empresa. A su vez, William Johnson, director principal independiente de UPS, asumirá el cargo de presidente no-ejecutivo el 30 de septiembre del presente año.



"Después de un proceso de selección riguroso que involucró a candidatos internos y externos, Carol fue la elección más clara", dijo Johnson, quien también se desempeña como presidente del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo de UPS y es miembro del Comité Ejecutivo.

"Carol es una de las líderes más respetadas y talentosas en Corporate America y tiene un historial comprobado de impulsar el crecimiento de una organización global, incrementando el valor para los accionistas, desarrollando talento y ejecutando con éxito las prioridades estratégicas", dijo Johnson. "Como miembro de la Junta y presidente del Comité de Auditoría, Carol tiene un profundo conocimiento de los negocios, estrategia y de las personas en UPS, y es la ejecutiva adecuada para liderar a la compañía en este momento tan importante durante su transformación".

Johnson continuó: “Felicitamos a David por una carrera verdaderamente excepcional en UPS. Él ha tomado acciones audaces para posicionar a UPS en la vanguardia de la industria del transporte impulsando la red global y a los empleados para tomar ventaja de las tendencias emergentes que llevarán a la compañía hacia el futuro”.

"UPS ha sido profundamente importante en mi vida y a través de UPS he podido vivir el sueño americano", dijo David Abney. “Estoy orgulloso de haber trabajado con UPSers en la preparación de esta gran compañía para su éxito en los próximos 100 años. Confío en los líderes de UPS y en sus capacidades para ejecutar nuestras estrategias en el futuro. Este es el momento perfecto para que yo pase el bastón de mando. Estoy extremadamente feliz por Carol y sé que ella es la mejor opción para dirigir la empresa. Ella entiende la cultura y los valores de UPS, es una líder estratégica y posee una mentalidad que pone al cliente primero".

"Estoy contenta de seguir trabajando y desarrollando aún más el talentoso equipo de administración de UPS al igual que a sus 495.000 empleados, para así proveer lo mejor a nuestros clientes y accionistas", dijo Carol Tomé. “David ha liderado una transformación impresionante en UPS y planeo seguir trabajando sobre la fundación de su éxito. La cultura vibrante y el compromiso de UPS con sus valores, nos guiarán a medida que continuamos liderando la industria y construyendo sobre la base sólida de la compañía".

Carol Tomé se convierte en la duodécima directora ejecutiva en los 113 años de historia de UPS. Ha sido miembro de la Junta Directiva de UPS desde 2003 y se desempeña como presidenta del Comité de Auditoría. Carol fue vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de The Home Depot, Inc., la compañía más grande de mejoras para el hogar en los Estados Unidos que cuenta con 2.300 tiendas y 400.000 empleados. Sus responsabilidades incluyeron estrategia corporativa, finanzas y desarrollo de negocios. Durante su cargo como directora financiera por 18 años, se le atribuye el logro de un aumento del 450% en el valor de las acciones de The Home Depot para sus inversionistas.

Abney fue nombrado director ejecutivo en 2014 y presidente en 2016. Bajo su liderazgo, UPS ha logrado:

Aumentar los ingresos en un 27% y el ingreso neto ajustado en casi un 50%, también un aumento en las ganancias ajustadas por acción en casi un 60%.



Un retorno de inversión para sus accionistas de más de $29 mil millones a través de dividendos y recompras de acciones.



Implementar un programa de transformación de varios años en el que se establecieron prioridades estratégicas de crecimiento y mejoras significativas en el margen operativo para los Estados Unidos en 2019.



Expandir significativamente la capacidad de la red global, permitiendo más de 32 millones de entregas de paquetes por día durante la temporada alta de 2019.



Crear la subsidiaria, UPS Flight Forward, que obtuvo la primera aprobación completa de la FAA para operar una aerolínea de drones.



Cambiar la composición de la Junta Directiva para fomentar la diversidad de la empresa.

Abney se desempeñó anteriormente como director de operaciones desde 2007, supervisando la logística, la sostenibilidad, la ingeniería y todas las facetas de la red de transporte de UPS. Antes de servir como director de operaciones, fue presidente de UPS International, liderando la iniciativa estratégica de la compañía para aumentar sus capacidades de logística global. Durante su carrera, también participó en una serie de adquisiciones globales que incluyeron Coyote, Marken, Fritz Companies, Sonic Air, Stolica, Lynx Express y Sino-Trans en China. Comenzó su carrera en UPS en 1974 como sorteador de paquetes en una pequeña operación en Greenwood, Mississippi, mientras estudiaba en Delta State University.

