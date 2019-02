La nueva pasarela VoIP industrial de Patton entrega telefonía IP en entornos extremos

Ahora, con la solución SmartNode 4140E Rugged Analog VoIP gateway , los proveedores de servicios pueden entregar servicios VoIP a sistemas analógicos FXS/FXO

SmartNode VoIP… ¡más que solo palabras!

GAITHERSBURG, Md., Feb. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton Electronics —un fabricante de equipos de red industriales resistentes de larga data— nuevamente se luce con una nueva pasarela VoIP analógica de nivel industrial.



Una solución sin precedentes, la nueva y robusta serie SN4140E Industrial VoIP Gateway de Patton es ideal para entregar telefonía de voz sobre IP (Voice-over-IP, VoIP) en ambientes al aire libre o expuestos al medioambiente en los que no es posible controlar el calor ni el frío.



La unidad se puede montar en un vehículo y es apta para aplicaciones militares. Organizaciones militares europeas ya han adquirido la solución SN4140E para pruebas operativas.



Con combinaciones flexibles de hasta ocho interfaces FXS y FXO (POTS) analógicas, la pasarela VoIP industrial de Patton facilita la entrega de voz basada en IP para aplicaciones como automatización industrial, comunicaciones militares, ferrocarriles, transporte público, los teléfonos públicos y privados —incluidos teléfonos de emergencias en estacionamientos, a lo largo de carreteras y vías férreas, y dentro de túneles de subterráneos—.



La pasarela industrial de Patton proporciona interconexión y conversión entre redes de voz basada en IP modernas que utilizan un protocolo de inicio de sesión (session initiation protocol, SIP) y teléfonos analógicos tradicionales, equipos de ramales privados de conmutación (private branch exchange, PBX) analógicos o líneas de red de telefónica pública conmutada (public switched telephone network, PSTN).



“El servicio de VoIP industrial es una nueva frontera”, afirmó Burton A. Patton, vicepresidente ejecutivo de PATTON. “All-IP significa que todos los terminales de voz necesitan adaptarse a VoIP y llevamos la delantera”.



Con una carcasa en una caja metálica reforzada, el dispositivo SN4140E está diseñado para resistir golpes (IEC 60068-2-27), vibraciones (IEC 60068-2-6), temperaturas extremas (desde -40o C hasta +70o C), hasta un 85 % de humedad (la opción de revestimiento de conformación protege hasta un 100 %), condensación y escarcha. Es compatible con montaje de carril DIN y en estantes. La entrada de alimentación del bloque terminal 12-48 VDC es estándar, y también se suministra un adaptador AC a DC con un cierre de tornillo.



Incluye protección contra picos y sobretensiones energéticas conforme a la norma MIL STD 1275.



En noticias relacionadas, Patton anunció recientemente su nuevo servicio Patton Cloud Edge Orchestration para instalaciones de clientes de pasarela VoIP y eSBC de SmartNode.



