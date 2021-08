Lantronix cierra adquisición del segmento de negocios de Electrónicos y Software reportables de Communications Systems, Inc.

IRVINE, California, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (“Lantronix”) (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de Software como un Servicio (SAAS), servicios de conectividad, servicios de ingeniería, hardware inteligente y soluciones llave en mano para la Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Entorno Remoto (REM), anunció hoy que cerró su previamente anunciada adquisición de Redes de Transición y Net2Edge, que comprende la mayoría del segmento de negocios de Electrónicos y Software reportables de Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (“CSI”).

La transacción representa una ampliación inmediata para Lantronix, con ingresos de la empresa conjunta que se anticipa alcancen un total de más de $ 100 millones sobre una base anual. La adquisición traerá productos y capacidades de conectividad de IoT complementarios, incluyendo conmutación, Power over Ethernet (PoE) y productos de conversión de medios y adaptador.

Lantronix observa sinergias significativas de operación y desarrollo de producto en la empresa conjunta y espera que las sinergias significativas a partir del primer día impulsen la adición inmediata de utilidades no-GAAP al cierre, y la empresa espera además alcanzar $ 7 millones en sinergias anuales de tasa de ejecución en el transcurso de los primeros 24 meses. Lantronix divulgará la orientación para su año fiscal 2022 en su teleconferencia de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2021, en la fecha que se notificará próximamente.

Silicon Valley Bank, el banco de las empresas más innovadoras del mundo y sus inversores, junto con SVB Capital, proporcionaron el financiamiento para la adquisición.

O’Melveny &Myers LLP actuó como asesor legal de Lantronix.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc., un proveedor global de soluciones seguras llave en mano para Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Espacio Remoto (REM), que ofrece Software como un Servicio (SaaS), servicios de conectividad, servicios de ingeniería y hardware inteligente. Lantronix permite a sus clientes ofrecer soluciones de IoT Intelligent Edge y OOBM fiables y seguras, mientras acelera el tiempo de posicionamiento en el mercado. Los productos y servicios de Lantronix simplifican drásticamente la creación, desarrollo, implementación y gestión de proyectos de IoT, mientras que ofrecen calidad, fiabilidad y seguridad en todo el hardware, software y soluciones.

Con tres décadas de experiencia comprobada en la creación de tecnologías IoT y soluciones OOBM robustas, Lantronix es un innovador en capacitar a sus clientes para desarrollar nuevos modelos de negocio, utilizar mayores eficacias y materializar las posibilidades de la Internet de las Cosas. Las soluciones de Lantronix se implementan dentro de millones de máquinas en centros de datos, oficinas y locales remotos que prestan servicios a una amplia variedad de sectores, que incluyen energía, agricultura, medicina, seguridad, manufactura, distribución, transporte, minorista, finanzas, ambiental y gubernamental.

Lantronix tiene su sede en Irvine, California. Para más información, visite www.lantronix.com .

Obtenga más información en el blog Lantronix, www.lantronix.com/blog , que presenta análisis y actualizaciones del sector. Para seguir a Lantronix en Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix . Consulte nuestra videoteca en YouTube en www.youtube.com/user/LantronixInc o conéctese con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/lantronix .

Análisis de las medidas financieras no-GAAP

Lantronix considera que la presentación de información financiera no-GAAP, cuando se presenta junto con las medidas GAAP correspondientes, ofrece información complementaria importante a la administración e inversores con respecto a las tendencias financieras y empresariales relacionadas con la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones. La administración utiliza las medidas no-GAAP arriba mencionadas para monitorear y evaluar las tendencias y resultados operativos en curso para obtener una comprensión de nuestro rendimiento operativo comparativo. Las medidas financieras no-GAAP reveladas por la empresa no se deben considerar un sustituto o superiores a las medidas financieras calculadas de conformidad con GAAP, y los resultados financieros calculados de conformidad con GAAP y las conciliaciones de las medidas financieras no-GAAP con las medidas financieras calculadas de conformidad con GAAP se deben evaluar cuidadosamente. Las medidas financieras no-GAAP utilizadas por la empresa pueden ser calculadas de forma diferente y, por tanto, pueden no ser comparables con medidas de títulos similares utilizadas por otras empresas.

La orientación sobre el aumento de las ganancias por acción se ofrece únicamente sobre una base no-GAAP debido a la dificultad inherente de pronosticar el tiempo o la cantidad de ciertos artículos que han sido excluidos de las medidas no-GAAP prospectivas, y una conciliación con la orientación GAAP comparable no ha sido proporcionada, debido a que ciertos factores que son materialmente significativos para la capacidad de Lantronix para estimar los artículos excluidos no son accesibles o no pueden ser previstos sobre una base prospectiva sin un esfuerzo no razonable.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Las declaraciones que no son declaraciones estrictamente históricas constituyen declaraciones prospectivas y a menudo, pero no siempre, identificarse mediante el uso de palabras tales como "anticipa", "cree", "intenta", "anticipa", "planea", "estima", "potencial", "posible" o "probable" o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "puedan", "serán", "deben" o "podrían" ser tomados, ocurrir o ser alcanzados. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios anticipados de la adquisición de Transition Networks y Net2Edge (la "Transacción"), incluidas las sinergias anticipadas en la empresa conjunta, para Lantronix y sus accionistas, la naturaleza creciente de la Transacción propuesta y los resultados operativos futuros anticipados de la empresa conjunta. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales y los supuestos y análisis realizados por Lantronix y su administración en virtud de la experiencia y percepción de las tendencias históricas, condiciones actuales y desarrollos futuros anticipados, así como otros factores apropiados bajo las circunstancias. Sin embargo, el hecho de que los resultados y la evolución reales se ajusten a las expectativas está sujeto a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, incluidos, entre otros, los siguientes: La capacidad de Lantronix de integrar las empresas adquiridas con éxito después de la Transacción y obtener beneficios anticipados; riesgos relacionados con cualesquier pasivos imprevistos de los negocios adquiridos; inexactitudes de previsiones o suposiciones de reservas subyacentes; revisiones de las estimaciones de reservas como resultado de los cambios en los precios de materias primas; cualquier pérdida de gestión o personal clave; el impacto de la pandemia de COVID-19, incluida la aparición de nuevas cepas más contagiosas y/o resistentes a la vacuna del virus y el impacto de los esfuerzos de vacunación, incluida la eficacia y la aceptación pública de las vacunas, en el negocio de las empresas conjuntas, empleados, cadenas de suministro y distribución y economía global; y cualquier factor adicional incluido en el Informe de Lantronix en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 11 de septiembre de 2020, incluida la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de Parte I de dicho informe; su Informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado ante la SEC el 30 de abril de 2021, incluida la sección titulada “Factores de riesgo” en el Punto 1A de Parte II de dicho informe; y en las otros informes públicos de la Empresa ante la SEC. Además, los resultados reales pueden diferir como resultado de riesgos e incertidumbres adicionales de los cuales la administración de Lantronix actualmente no tiene conocimiento o no los considera relevantes para los negocios de la empresa. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix tienen validez únicamente a la fecha de su emisión. Lantronix no asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley o las reglas de Nasdaq Stock Market, LLC.

