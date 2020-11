Lantronix lanza Servicios de Conectividad para simplificar la conexión de flotas IoT y espacios remotos a redes móviles de operadores globales y norteamericanos

Presenta una plataforma de gestión basada en la nube fácil de usar y optimiza la eficacia operativa

IRVINE, California, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de Software como un Servicio (SaaS), servicios de ingeniería y hardware para Computación Edge, la Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Espacio Remoto (REM), anunció hoy LantronixConnectivity Services. Ahora disponibles, los nuevos servicios simplifican la conexión de flotas IoT y espacios remotos, ofreciendo conectividad móvil global resistente.



“Cumpliendo con nuestra promesa de soluciones IoT escalables y llave en mano, Lantronix Connectivity Services amplía nuestra cartera de ofertas de hardware, software y servicios. Continuamos mejorando nuestro valor para ayudar a nuestros clientes a posicionarse en el mercado de manera rápida, mejorar la eficacia operativa e impulsar el retorno sobre la inversión para sus soluciones de IoT y espacio remoto", dijo Paul Pickle, director ejecutivo de Lantronix. “Con nuestro nuevo servicio, Lantronix ahora ofrece una experiencia unificada para las necesidades de hardware, gestión y conectividad de nuestros clientes”.

Con una sola tarjeta SIM y un plan global que utiliza más de 600 redes en todo el mundo en 185 países, Lantronix Connectivity Services implementa soluciones móviles para clientes de manera rápida, ayudándoles a rastrear activos, administrar flotas u operar grandes centros de datos con ubicaciones remotas.

“Con Lantronix Connectivity Services, los usuarios se pueden conectar, administrar y controlar fácilmente su conectividad móvil global. Utilizando la aplicación web de servicios de conectividad basada en la nube de Lantronix distribuida a través de la plataforma ConsoleFlow SaaS, los usuarios se centran en las operaciones de producción y pasan menos tiempo gestionando la activación móvil y apareciendo", dijo Jonathan Shipman, vicepresidente de estrategia de Lantronix. “Nuestros nuevos Servicios de Conectividad ofrecen a los usuarios una plataforma fácil de usar para habilitar y administrar la conectividad, proporcionando la tranquilidad de que los servicios móviles de misión crítica se pueden implementar rápidamente y proporcionan flexibilidad escalable de acuerdo a las necesidades del cliente. ”

Los servicios de conectividad de Lantronix incluyen opciones de conectividad global y de operador. La Conectividad Global ofrece conectividad resistente a través de redundancia de múltiples redes y tecnología de “mejor señal” para roaming transparente a través de regiones e incluso fronteras utilizando una sola tarjeta SIM. La Conectividad de Operador ofrece amplia cobertura y rendimiento de telefonía móvil de América del Norte para soluciones de conectividad IoT y REM, incluyendo un operador preferido de las redes de primer nivel, AT&T, Verizon, T-Mobile y Rogers.

La plataforma de Servicios de Conectividad basada en la nube de Lantronix ofrece a los usuarios la capacidad de activar, monitorear y gestionar la conectividad para todos los dispositivos. El panel de control y las herramientas de análisis fáciles de usar ofrecen perspectivas importantes sobre las operaciones de la solución de conectividad. Los diagnósticos extensivos ayudan a solucionar cualquier problema de conectividad que pueda surgir.

Para comenzar, los usuarios simplemente seleccionan un plan de las opciones listas para usar de Lantronix en el siguiente enlace.

Para más información, visite AQUÍ.

Acerca de Lantronix

LTRX), un proveedor global de Software como un Servicio (SaaS), servicios de ingeniería y hardware para Edge Computing, la Internet de las Cosas (IoT) y Gestión de Espacio Remoto (REM). Lantronix permite a sus clientes ofrecer soluciones fiables y seguras, mientras acelera su tiempo de posicionamiento en el mercado. Los productos y servicios de Lantronix simplifican drásticamente las operaciones a través de la creación, desarrollo, implementación y gestión de proyectos para clientes a escala, al mismo tiempo que ofrecen calidad, fiabilidad y seguridad.

La cartera de servicios y productos de Lantronix aborda cada capa de IoT Stack, incluyendo Collect, Connect, Compute, Control y Comprehend, lo que permite a sus clientes implementar soluciones de IoT y REM de éxito. Los servicios y productos de Lantronix ofrecen un enfoque integral, que aborda las necesidades de sus clientes mediante la integración de una plataforma de gestión SaaS con desarrollo de aplicaciones personalizadas en niveles sobre el hardware externo e integrado, lo que permite una computación Edge inteligente, comunicaciones seguras (a cable, Wi-Fi y móvil) rastreo de localización y posicionamiento y detección e informes ambientales.

Con tres décadas de experiencia comprobada en la creación de soluciones robustas y específicas para la industria y el cliente, Lantronix es un innovador en capacitar a sus clientes para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, utilizar mayores eficacias y materializar las posibilidades de la Internet de las Cosas. Las soluciones de Lantronix se implementan dentro de millones de máquinas en centros de datos, oficinas y locales remotos que prestan servicios a una amplia variedad de sectores, que incluyen energía, agricultura, medicina, seguridad, manufactura, distribución, transporte, minorista, finanzas, medioambiental y gubernamental.

Para más información, visite, www.lantronix.com. Para más información visite el blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog, que presenta análisis y actualizaciones del sector. Para seguir a Lantronix en Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix. Consulte nuestra videoteca en YouTube en www.youtube.com/user/LantronixInc o conéctese con nosotros en LinkedIn www.linkedin.com/company/lantronix

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Cualquier declaración establecida en este comunicado de prensa que no sea de naturaleza enteramente histórica y basada en hechos, inclusive, sin limitación declaraciones relacionadas con nuestras soluciones, tecnologías y productos, así como los Servicios de Conectividad de Lantronix, se consideran declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestros empleados, cadenas de suministro y distribución y la economía global; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2019, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 11 de septiembre de 2019, inclusive en la sección titulada "Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

Contacto de medios de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing Corporativo &

Comunicaciones

media@lantronix.com

949-453-7158

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

Jeremy Whitaker

Director Financiero

investors@lantronix.com

949-450-7241

Ventas Lantronix:

sales@lantronix.com

Américas +1 (800) 422-7055 (Estados Unidos y Canadá) o +1 949-453-3990

Europa, Medio Oriente y África +31 (0)76 52 36 744

Asia Pacífico + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japón +81 (0) 50-1354-6201

India +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada, y EMG, y SLC son marcas comerciales de Lantronix Inc. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.