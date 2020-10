Las empresas que utilizan componentes SaaS desarrollan y lanzan productos innovadores más rápido, según encuesta de Auth0

La participación del desarrollador en las decisiones de compra es decisiva para la productividad y la satisfacción

BELLEVUE, Washington, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0 , la plataforma de identidad para equipos de aplicación, anunció hoy los resultados de una encuesta global titulada, " Cómo los equipos de desarrollo compran SaaS ”, patrocinada en asociación con Bessemer Venture Partners1. Esta encuesta de investigación digital, operada por SD Times, que comprende encuestados de una variedad de tamaños de empresas, industrias, regiones y funciones dentro de un equipo de desarrollo de aplicaciones, reveló dos tendencias: Las empresas que implementan más componentes SaaS desarrollan productos innovadores más rápido que las que no lo hacen; y con esta rápida innovación recurren mucho más a los equipos desarrolladores para su participación en las decisiones de compra de SaaS.



El desarrollo de software se ha convertido en una necesidad para que las empresas se mantengan competitivas en el mercado altamente dominado por la nube de hoy. Los componentes SaaS como autenticación, monitoreo y procesamiento de pagos ofrecen bloques de desarrollo de valor incalculable para los equipos de desarrollo, lo que les permite desarrollar aplicaciones con mayor rapidez y más inteligentes. Los hallazgos de la encuesta muestran una correlación entre el uso de componentes SaaS y la velocidad y frecuencia de lanzamiento de nuevos servicios, inclusive:

Más de la mitad de los participantes en la encuesta (51%) que publicaron nuevas funciones una vez al mes o más rápido usaron componentes SaaS en más de la mitad de sus aplicaciones.



El 80% de los encuestados que publicaron nuevas funciones más lentamente (entre 1-12 meses) no usan componentes SaaS en la mayoría de sus aplicaciones.



El uso de componentes SaaS para ‘ahorro de tiempo y agilidad', se citó como la principal razón para ser implementados (76%), seguido de ‘funciones y funcionalidad’ y ‘aprovechar los conocimientos técnicos’.



Aún existe una tremenda oportunidad de mercado para la integración de componentes SaaS que continúa sin explotar, y el 58% de los encuestados dice que sus empresas aumentarán la inversión en servicios SaaS de terceros durante el próximo año. Los componentes de aplicación citados como los más trabajosos para desarrollar internamente fueron: 1) Procesamiento de pagos; 2) Autenticación; 3) Gestión y almacenamiento de datos. Vale la pena la inversión en implementación de componentes SaaS para cada función. De los encuestados que utilizan una plataforma SaaS para la autenticación, el 83% citó una disminución en el tiempo de posicionamiento en el mercado.

“Como primeros inversionistas en la categoría, estamos sorprendidos el crecimiento masivo de la computación en la nube este año, en especial durante estos tiempos difíciles", dijo Ethan Kurzweil, socio de Bessemer Venture Partners. “El año 2020 comprobó que la nube es la base fundamental de las operaciones digitales y la entrega de software. Hoy más que nunca, las empresas de todo el mundo necesitan integrar componentes SaaS para ahorrar tiempo, costo y ofrecer innovación de productos. La encuesta de Auth0 subraya el valor y el rol que desempeñan las plataformas de desarrollo en impulsar la velocidad y el valor del desarrollo de software”.

La forma en que los componentes SaaS son seleccionados también fue un tema decisivo de la encuesta, lo que revela que los desarrolladores se preocupan mucho por ser consultados en las decisiones de compra de componentes SaaS. La encuesta también halló resultados contundentes en torno a la forma en que estas empresas integran el feedback de los equipos desarrolladores en sus decisiones de compra SaaS. Tener una opinión sobre qué componentes SaaS son seleccionados es importante para el 91% de los desarrolladores y resulta en una gran mayoría citando la satisfacción laboral general (88%) y el aumento de la productividad (87%).

“El poder adquisitivo [de los componentes SaaS] no lo tiene exclusivamente el equipo ejecutivo de Toast, más bien, es un esfuerzo colaborativo entre la recomendación del equipo desarrollador y los requisitos del negocio", dijo Chance Kirsch, ingeniero de software del personal de Toast.

“Auth0 fue fundada en base a la idea de empoderar a los desarrolladores para que puedan centrarse en la innovación que es importante para sus clientes. Esta encuesta solo amplifica esa creencia y es fantástico ver su rol cada vez más influyente en sus empresas al tomar decisiones importantes para impulsar negocios”, dijo Shiven Ramji, director de productos de Auth0. “Esta encuesta refuerza el poder de los componentes SaaS en la productividad general y la colaboración en equipo. Todavía estamos en los primeros días de adopción, y servicios como la autenticación continuarán experimentado aumentos en la adopción, en especial mientras el uso de componentes SaaS se expande”.

Operada por SD Times, esta fue una encuesta a ciegas en línea para una audiencia global de 352 encuestados, 64% de Norteamérica, 20% de EMEA, 15% de APAC y 1% de Sudamérica. Para obtener información más detallada, visite la página Recursos de Auth0 para descargar los resultados completos de la encuesta " Cómo los equipos de desarrollo compran SaaS ”.

