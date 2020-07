Las soluciones de gestión fuera de banda de Lantronix garantizan acceso remoto seguro para centros de datos y lugares de trabajo distribuidos

Simplificación de la gestión remota de redes, servidores y centros de datos para garantizar de forma segura y fiable la continuidad de los negocios

IRVINE, California, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones de gestión de datos inteligentes y seguros para la Internet de las Cosas (IoT) Industrial, anunció hoy que sus soluciones Gestión Fuera de Banda (OOBM), están siendo utilizadas por empresas en todo el mundo para garantizar el acceso y la gestión remota segura de redes y centros de datos globales.

“El tiempo de actividad y la seguridad del sistema son fundamentales para el éxito empresarial. Un lapso en cualquiera de esas partes del sistema puede afectar de forma significativa los resultados de una empresas", dijo Paul Pickle, director ejecutivo de Lantronix. "Diseñados para mantener las comunicaciones seguras, nuestros productos fuera de banda y de acceso remoto son componentes esenciales de una arquitectura resistente".

Cadena minorista: Habilitar acceso remoto 24/7

Un minorista líder mundial de supermercados utiliza las soluciones OOBM de Lantronix en locales minoristas en todo el mundo para garantizar el acceso 24 horas al día y 7 días a la semana, a la infraestructura de red crítica y garantizar el tiempo de actividad. Con miles de puntos de venta, grandes y pequeños, con poco o ningún personal de TI en el local, nuestra solución OOBM permite que el equipo de TI centralizado gestione y mantenga su infraestructura de red crítica de forma más eficaz.

Centro de datos: Garantizar acceso y gestión remota

Una empresa líder de software utiliza las soluciones OOBM de Lantronix en su estructura de centros de datos global para garantizar el acceso y la gestión remota de los recursos principales de red y sistemas. El tiempo de actividad es fundamental para las operaciones de sus centros de datos en todo el mundo, y con su personal senior generalmente localizado fuera del local, es importante asegurarse de que puedan acceder y gestionar de forma remota la infraestructura en todo momento, en todas las situaciones. OOBM garantiza un control remoto seguro para el mantenimiento y uso y cuidado con bajo costo operativo. Además, da tranquilidad a su equipo administrativo y de TI al saber que tendrán acceso en situaciones de emergencia.

Sucursales: Capacitación de gestión y mantenimiento remoto

Una universidad importante utiliza las soluciones OOBM de Lantronix para mantener la continuidad de los recursos del sistema en sus múltiples localidades. Esta es una gestión complicada, esas localidades no tienen personal de TI en las instalaciones, y tienen una infraestructura de red limitada con varios proveedores. El uso de OOBM permite el mantenimiento remoto seguro de estos locales y reduce la necesidad de visitas de ingenieros, lo que permite que un pequeño equipo de TI monitoree de forma eficaz un gran número de locales.

Locales remotos: Facilitación de gestión centralmente localizada

Un banco global utiliza soluciones OOBM en miles de cajeros automáticos (ATMs) para garantizar el tiempo de actividad y la seguridad de esta parte fundamental de su infraestructura de red. Debido al gran volumen y los locales remotos y la naturaleza esencial de su línea de negocios, el banco confía en OOBM para permitir que un equipo de TI centralmente localizado pueda gestionar, monitorear y finalmente solucione cualquier problema que surja. Esto garantiza el máximo tiempo de actividad, reduce la necesidad de gestión de cajeros automáticos en el local y reduce el tiempo de ingeniería.

'Utilizadas en una variedad de sectores que van desde minorista y financiero. a tecnología y educación superior, las soluciones innovadoras de gestión fuera de banda de Lantronix capacitan a los equipos de TI centralizados para gestionar de forma segura y remota miles de locales para garantizar el tiempo de actividad de la infraestructura de red crítica", dijo Jonathan Shipman, vicepresidente de estrategias de Lantronix. "Cuando se acopla con ConsoleFlow, nuestra plataforma SaaS con panel de control único, es más fácil que nunca monitorear y gestionar la creciente complejidad de escala y diversidad geográfica de las implementaciones modernas de nuestros clientes".

Soluciones de gestión fuera de banda de Lantronix

Soluciones de centro de datos : Las soluciones de gestión dentro y fuera de banda de Lantronix para equipos de TI en centros de datos, bordes de red, co-localizaciones, sitios remotos, sucursales y laboratorios de pruebas de ingeniería, proporcionando una ruta alternativa a los dispositivos de red cuando la red primaria está queda inactiva.

Soluciones de gestión remota/sucursal : Las soluciones de gestión de sucursales de Lantronix proporcionan visibilidad y control en tiempo real sobre los equipos de TI de sucursales y locales remotos de forma segura y rápida, lo que permite garantizar la continuidad del negocio durante interrupciones de red no planificadas y ataques de ciberseguridad.

Acerca de Lantronix

Lantronix, Inc. es un proveedor global de servicios de ingeniería, y soluciones de hardware y software para Edge Computing, Internet of Things (IoT) y Out-of-Band Management (OOBM). Lantronix permite a sus clientes ofrecer soluciones de IoT Intelligent Edge y OOBM fiables y seguras, mientras acelera el tiempo de posicionamiento en el mercado. Los productos y servicios de Lantronix simplifican drásticamente la creación, desarrollo, implementación y gestión de proyectos de IoT, al mismo tiempo que ofrecen calidad, fiabilidad y seguridad en todo el hardware, software y soluciones.

Con tres décadas de experiencia comprobada en la creación de tecnologías IoT y soluciones OOBM robustas, Lantronix es un innovador en capacitar a sus clientes para desarrollar nuevos modelos de negocio, utilizar mayores eficiencias y comprender las posibilidades de la Internet de las Cosas. Las soluciones de Lantronix se implementan dentro de millones de máquinas en centros de datos, oficinas y locales remotos que prestan servicios a una amplia variedad de sectores, que incluyen energía, agricultura, medicina, seguridad, manufactura, distribución, transporte, minorista, finanzas, ambiental y gubernamental.

Lantronix tiene su sede en Irvine, California. Para más información, visite www.lantronix.com .

Obtenga más información en el blog Lantronix, www.lantronix.com/blog , que presenta discusiones y actualizaciones de la industria. Para seguir a Lantronix en Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix . Consulte nuestra videoteca en YouTube en www.youtube.com/user/LantronixInc o conéctese con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/lantronix .

