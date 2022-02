LeddarTech anuncia inversión de 140 millones de dólares en ronda de financiación de la Serie D combinada con línea de crédito

CIUDAD DE QUEBEC, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, un proveedor líder mundial de la tecnología de detección ADAS y AD más flexible, robusta y precisa, se complace en anunciar una exitosa ronda de financiamiento con una inversión de US$ 140 millones, que comprende un primer cierre de la Serie D de US$ 116 millones y una línea de crédito de US$ 24 millones.

FS Investors lideró la ronda de financiamiento con la participación de Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, determinados fondos administrados por Fidelity Investments Canada ULC, Fonds de solidarité FTQ, Export Development Canada, ams OSRAM, Desjardins Capital, UI Investissement, Cowen Investment II LLC y otros administradores de LeddarTech. La línea de crédito fue garantizada por Desjardins Group.

Esta inversión acelerará el desarrollo y la comercialización de las soluciones de LeddarTech. Además, LeddarTech utilizará los fondos para aumentar los recursos de ingeniería para satisfacer las demandas de los clientes automotrices de OEM y de nivel 1-2 activamente comprometidos con la empresa para soluciones de detección de percepción y fusión de sensores.

"Nuestra decisión de asociarnos con LeddarTech comenzó con la presentación del equipo administrativo sénior corporativo. Individualmente, el equipo senior posee décadas de experiencia en el sector de tecnología. Además, muchos han trabajado con grandes empresas globales de tecnología automotiva y de detección", dijo Nick Stone, fundador y socio de FS Investors. "Un extenso proceso de diligencia debida, juntamente con una sólida validación del cliente confirmó que la solución única de LeddarTech es la mejor posicionada en el mercado para desbloquear la adopción masiva de ADAS y AD, rompiendo la dependencia típica de software de hardware en la detección", según el Sr. Stone, concluyendo que: "La solución LeddarTech, llamada LeddarVision™, ofrece a los clientes la flexibilidad para escalar rápidamente en todos los modelos de vehículos y más rápido posicionamiento en el mercado con mayor rendimiento a menor costo".

"El éxito de esta ronda es un testimonio del crecimiento y reconocimiento de la industria que LeddarTech ha alcanzado. Estoy encantado de dar la bienvenida a FS Investors como nuestros inversores más recientes, que aportan una vasta experiencia y conocimientos en el sector de la tecnología profunda", dijo Charles Boulanger, director ejecutivo de LeddarTech. "Me impresionó la calidad y la minuciosidad de su debida diligencia y su excepcional comprensión del mercado de ADAS y AD, lo que confirma el valor de nuestra solución de software única. Nuestro equipo y yo esperamos trabajar con FS Investors, nuestros otros nuevos inversores y nuestros socios existentes para permitir que nuestros clientes implementen significativamente nuestras soluciones ADAS y AD confiables y rentables en sus marcas y mercados ", concluyó el Sr. Boulanger.

Cowen y Desjardins Capital Markets actuaron como coasesores en esta ronda de inversión.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, fundada en 2007, evolucionó convirtiéndose en una empresa integral de detección ambiental de extremo a extremo que permite a los clientes solucionar los desafíos decisivos de detección, fusión y percepción en toda la cadena de valor. La empresa ofrece soluciones rentables y escalables como LeddarVision™, una plataforma de fusión y percepción de sensores de datos sin procesar que genera un modelo ambiental 3D integral con configuraciones multisensor compatibles con autonomía total de nivel 2 al nivel 5. Es escalable para ser compatible con todos los niveles de automatización del vehículo. Además, LeddarTech es compatible con los fabricantes de LiDAR y los integradores de sistemas automotrices de nivel 1-2 con LeddarSteer™, un dispositivo de dirección de eje digital, y la solución de desarrollo LiDAR XLRator para el desarrollo LiDAR de estado sólido de grado automotriz basado en LeddarEngine™ y los componentes centrales de los socios semiconductores globales. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto automotrices y de movilidad de tecnología avanzada, con más de 100 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.leddartech.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing global, comunicaciones y relaciones con los inversores para LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.