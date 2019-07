LeddarTech defiende con éxito su propiedad intelectual LiDAR frente a Phantom Intelligence

QUEBEC CITY, July 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, un líder en la industria proveedor de la auto and mobility LiDAR platform ™ (plataforma LiDAR automotriz y de movilidad) más versátil y escalable en el mercado, anuncia que su caso de violación de patente en contra de Phantom Intelligence fue resuelto de manera favorable en el Tribunal Federal de Canadá.



En diciembre de 2015 LeddarTech cuestionó a Phantom Intelligence acerca del uso ilegal de su tecnología de sensores LiDAR patentada bajo protección de Patente Canadiense No. 2,710,212, titulada “Detection and Ranging Methods and Systems” (Sistemas y métodos de alcance y detección), y relativa a los sistemas y métodos para la adquisición de una señal óptica y su conversión en tracción digital. La patente es un impulsor central de la propiedad intelectual de LeddarTech establecida desde hace largo tiempo y es practicada en todos sus productos de sensores LiDAR implementados en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y aplicaciones de conducción autónomas (AD) en los sectores de automóviles y de movilidad. Esta resolución, el monto y los términos y condiciones son confidenciales, fue acordada bajo un proceso de mediación patrocinado por el tribunal, después de lo que Phantom Intelligence se convirtió en cliente de LeddarTech.

“LeddarTech se enorgullece de sus años de innovación como una pionera en tecnología LiDAR para ADAS y AD”, dijo Pierre Olivier, director de tecnología de LeddarTech. “Siempre hemos tenido la confianza de que tendríamos éxito en la defensa de nuestra propiedad intelectual, y vamos a continuar atentos para protegerla”, continuó el Sr. Olivier. LeddarTech valora las importantes contribuciones de sus ingenieros y científicos a su propiedad intelectual (72 patentes: 52 concedidas y 20 pendientes) y planea continuar monitoreando posibles violaciones de su tecnología de sensores LiDAR patentada.

