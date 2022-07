LeddarTech nombra a David Torralbo, un abogado corporativo experimentado, como director jurídico

QUEBEC, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, un proveedor líder mundial de la tecnología de detección ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y AD (conducción autónoma) más flexible, potente y precisa, se complace en anunciar los nombramientos del Sr. David Torralbo como director jurídico.



David cuenta con más de 20 años de experiencia especializada en derecho corporativo y de títulos-valores, fusiones y adquisiciones públicas y privadas, gobernanza corporativa, litigios y gestión de riesgo. Recientemente, fue director jurídico de Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG y TSXV: NOU) y, anteriormente, fue director jurídico de Atrium Innovations de 2011-2019. Antes de Atrium, David fue socio del grupo corporativo en Davies, Ward, Phillips &Vineberg. A inicios de su carrera, David fue asociado en la oficina de Clifford Chance en Londres, Reino Unido, y miembro de su equipo de mercados de deuda y capital.

David obtuvo su licenciatura en derecho civil (LL.L.) y derecho consuetudinario (LL.B.) en University of Ottawa y tiene una licenciatura en comercio (B.Com) de McGill University. Es miembro del Colegio de Abogados de Quebec y posee un certificado que no ejerce, de la Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales (The Law Society).

“Es un placer dar la bienvenida a David Torralbo como nuestro director jurídico”, dijo Charles Boulanger, director ejecutivo de LeddarTech. "La experiencia de David en fusiones y adquisiciones, así como su vasta experiencia y pasión por ejercer derecho en los sectores privado y público hacen que sea una excelente adición a nuestro equipo ejecutivo", continuó el Sr. Boulanger. “En los últimos dos años, LeddarTech hizo adquisiciones significativas que permiten que la empresa acelere su plan de acción tecnológico, en particular en fusión y percepción de sensores. Este fue un objetivo estratégico, y la trayectoria de David complementa fuertemente la dedicación de nuestro equipo ejecutivo para la ejecución de nuestro plan estratégico y compromiso con excepcional servicio al cliente con soluciones de detección verdaderamente únicas que habilitan la tecnología ADAS y AD", concluyó el Sr. Boulanger.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, fundada en 2007, es una empresa integral de detección ambiental de extremo a extremo que permite a los clientes solucionar los desafíos decisivos de detección, fusión y percepción en toda la cadena de valor. LeddarTech ofrece soluciones de percepción rentables escalables desde nivel 2 ADAS a nivel 5 de autonomía total con LeddarVision™, una plataforma de fusión y percepción de sensores de datos sin procesar que genera un modelo ambiental 3D integral desde una variedad de tipos y configuraciones de sensores. LeddarTech también da soporte a los fabricantes de LiDAR y los proveedores automotrices de nivel 1-2 con tecnología líder, desarrollando bloques tales como LeddarSteer™, dirección de eje digital y LeddarEngine™, desarrollado en base a la tecnología Leddar™ de LeddarTech empleando técnicas patentadas de adquisición y procesamiento de señales para generar una señal de retorno más rica y limpia a menor costo. El LeddarEngine comprende una combinación de software y SoC LiDAR altamente integrada y escalable que permite a los desarrolladores de LiDAR y proveedores automotrices de nivel 1-2 diseñar sus propias soluciones LiDAR. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto automotrices y de movilidad de tecnología avanzada, con más de 120 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.leddartech.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing global, comunicaciones y relaciones con los inversores para LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 [email protected]

Contacto de Relaciones con los Inversores: [email protected]

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.