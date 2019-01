Lithium Werks nombra presidente a T. Joseph Fisher III

HENGELO, Países Bajos, Jan. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La compañía holandesa de almacenamiento de energía y baterías Lithium Werks B.V. ( www.lithiumwerks.com ) ha nombrado a T. Joseph (Joe) Fisher III como el presidente de la junta.



Fisher, quien ha sido el director ejecutivo de la compañía desde que la fundó en 2017, tiene 30 años de experiencia en la industria de las baterías.

Ahora también asumirá el cargo de presidente de Lithium Werks, mientras que Kees Koolen se centrará en el desarrollo de una compañía de baterías independiente. Koolen sigue siendo accionista y partidario de Lithium Werks, y las dos compañías continuarán cooperando estrechamente en el futuro.

"Estamos comprometidos a desempeñar una función de liderazgo en la transición de la sociedad hacia las energías renovables, como la solar y la eólica, y nuestra estrategia sigue siendo la misma", dijo Fisher.

"Anticipamos un crecimiento particularmente fuerte en Europa, donde la demanda de baterías parece insaciable. Los responsables políticos, las compañías y los civiles son cada vez más conscientes de que necesitaremos baterías para asegurarnos de que las luces no se apaguen cuando no haya viento y el sol no brille. Como compañía europea de baterías, estamos en una posición competitiva para ofrecer lo que nuestra base de clientes de rápido crecimiento requiere".

"Dado que el almacenamiento de energía es una parte esencial de la transición energética, en Europa y en todo el mundo, esperamos que la demanda de baterías de iones y litio se multiplique por diez sólo en la próxima década. Nuestra industria debe estar a la altura del desafío y construir suficientes fábricas para entregar capacidad en miles de GWh durante las próximas tres décadas", dijo Fisher.

"Nuestra experiencia en soluciones de almacenamiento de energía seguras, fiables, limpias y sostenibles generó un crecimiento espectacular en 2018. A medida que entramos en 2019, esperamos seguir expandiéndonos en respuesta a la creciente demanda, tanto a través del crecimiento orgánico como de nuevas adquisiciones, incluyendo nuestros futuros planes de fábricas en China con nuestros socios locales".

Lithium Werks, que ya cuenta con tres instalaciones de baterías más pequeñas en China y opera en tres continentes, planea construir varias fábricas de gigas. Las fábricas e instalaciones relacionadas producirán celdas de baterías y sistemas para baterías de iones y litio que se utilizarán para el almacenamiento de energía y redes inteligentes, así como para grandes equipos de transporte y aplicaciones industriales.

Acerca de Lithium Werks

Lithium Werks es una compañía global de baterías de iones de litio de rápido crecimiento, con sede en Hengelo, Países Bajos, con instalaciones de producción en China y oficinas e instalaciones de almacenamiento en los Países Bajos, los EE. UU., el Reino Unido y Noruega. Lithium Werks proporciona células, módulos y sistemas de gestión de energía a los mercados industriales, de transporte, marinos y de almacenamiento de energía limpia.