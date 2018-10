Los lanzamientos de alimentos y bebidas con stevia en todo el mundo aumentan considerablemente en 2018

Los nuevos productos con stevia lanzados a nivel mundial registran un aumento de más del 27 % en el primer semestre de 2018 en comparación con el mismo período en 2017



CHICAGO, Oct. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE:PURE), el principal productor e innovador del mundo de edulcorantes de stevia de gran sabor, informa que los lanzamientos de nuevos alimentos y bebidas que contienen edulcorantes de hoja de stevia aumentaron significativamente en los primeros seis meses de 2018 respecto del período comparable de 2017. Los datos utilizados en este comunicado fueron proporcionados por Mintel Global New Products Database (GNPD)*.

En concreto, los lanzamientos de nuevos productos con stevia aumentaron más del 27 % a nivel mundial. Aproximadamente un tercio de los alimentos y las bebidas lanzados con edulcorantes de alta intensidad** este año contenía stevia, casi el doble en comparación con los primeros seis meses de 2012.

En cuanto a los resultados de alimentos y bebidas globales por separado, los lanzamientos de bebidas que contienen stevia aumentaron un 33 % en el primer semestre de 2018. Los lanzamientos de productos alimenticios con stevia crecieron un 23 %. Como lo demuestran estos datos de crecimiento, la stevia se ha convertido en un ingrediente muy importante para las compañías de alimentos y bebidas.

Para satisfacer este aumento en la demanda, PureCircle ha incrementado la capacidad de producción, lo que le permite suministrar una cantidad significativamente mayor de edulcorantes de stevia con el mejor sabor, como Reb D y Reb M. Eso permite a la compañía proporcionar a los clientes los edulcorantes de stevia de mejor sabor en cantidades significativas y de manera rentable. PureCircle trabaja con una creciente red mundial de agricultores para obtener la hoja de stevia, y ha comenzado a trabajar con agricultores en Carolina del Norte.

Consistente con el crecimiento del uso de stevia en el lanzamiento de productos, el aumento en relación con otros edulcorantes sin calorías también ha sido notable. En los primeros seis meses de 2012, la stevia se utilizó en el 16 % de los productos de alimentos y bebidas lanzados con edulcorantes de alta intensidad; el uso del aspartamo fue del 36 %. En los primeros seis meses de 2018, el uso de stevia casi se duplicó y alcanzó el 31 %, mientras que el del aspartamo cayó a solo un 22 %. Con la stevia, las empresas de alimentos y bebidas tienen acceso a un edulcorante sin organismos genéticamente modificados (genetically modified organism, GMO) de una planta que puede proporcionar sabor.

PureCircle trabaja en estrecha colaboración con las principales compañías de alimentos y bebidas del mundo para proporcionarles stevia y respaldar su uso. Entre las principales compañías que lanzaron productos con edulcorante de hoja de stevia en el primer semestre de 2018 se incluyen las siguientes (en orden alfabético): Calbee Foods, The Coca-Cola Co, Danone, Grupo Bimbo, Kraft Heinz, Nestle, PepsiCo, Seven & I Holdings y Unilever.

Los lanzamientos de productos alimenticios y bebidas con stevia como ingrediente están ocurriendo en todo el mundo, según la investigación de Mintel, y todas las regiones experimentan un crecimiento. Las dos principales regiones fueron Asia Pacífico (42 %) y Europa (22 %), seguidas de América Latina, América del Norte y Medio Oriente y África.

La historia de la stevia está evolucionando. No hace mucho tiempo, se lo consideraba un edulcorante de un único ingrediente de origen vegetal, sin calorías, que funcionaba bien en algunas aplicaciones de alimentos y bebidas. Hoy en día, ofrecemos una gama de ingredientes edulcorantes de hoja de stevia, incluido Reb M, con un sabor similar al azúcar y sin calorías. Las compañías de alimentos y bebidas tienen una necesidad en aumento de este ingrediente, ya que los consumidores, los expertos en salud y los gobiernos se ocupan cada vez más de la obesidad y la diabetes, y los consumidores cada vez toman más consciencia respecto de la salud y el bienestar.

Para obtener más información sobre PureCircle y la stevia Starleaf, visite www.purecircle.com

*Los datos de este comunicado reflejan los lanzamientos de nuevos productos de enero a junio de 2018 en comparación con el período de enero a junio de 2017, y se obtuvieron de la base de datos de nuevos productos de Mintel en octubre de 2018.

**Al hacer referencia a los edulcorantes de alta intensidad, los ingredientes analizados incluyen acesulfamo de potasio, sucralosa, aspartamo y stevia.

Acerca de PureCircle

PureCircle combina la investigación y el desarrollo de avanzada con una integración vertical completa desde la plantación hasta la elaboración de edulcorantes de stevia innovadores de excelente calidad y gran sabor.

La compañía colabora con los agricultores que cultivan plantas de stevia y con compañías de alimentos y bebidas que buscan mejorar sus fórmulas bajas en calorías y sin calorías utilizando edulcorantes de origen vegetal.

PureCircle continuará liderando la investigación, el desarrollo y la innovación; produciendo un suministro en expansión de múltiples variedades de edulcorantes de stevia con un sabor similar al azúcar, utilizando todos los métodos de producción necesarios y apropiados y siendo un socio en recursos e innovación de las compañías de alimentos y bebidas.

Los modificadores del sabor de stevia de PureCircle trabajan en sinergia con edulcorantes para mejorar el sabor, la sensación en la boca y el aporte calórico, y mejoran la rentabilidad de los productos alimenticios y las bebidas.

Fundada en 2002, PureCircle está continuamente invirtiendo en investigación y desarrollo de vanguardia y, actualmente, tiene más de 100 patentes otorgadas relacionadas con la stevia y más de 250 patentes pendientes en todo el mundo.

PureCircle tiene oficinas en todo el mundo y su sede mundial se encuentra en Chicago, Illinois.

Para satisfacer la creciente demanda de edulcorantes de stevia, PureCircle está aumentando rápidamente su capacidad de suministro. En marzo de 2017, completó la expansión de su planta de extracción de stevia en Malasia, lo que aumenta su capacidad para poder proporcionar rápidamente los nuevos edulcorantes de stevia de gran sabor y ayuda a ofrecer un valor cada vez mayor a sus clientes.

Las acciones de PureCircle se cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres.

Para obtener más información, visite www.purecircle.com

Acerca de la stevia

A partir de la creciente preocupación mundial sobre la obesidad y la diabetes, las empresas de alimentos y bebidas están trabajando responsablemente para reducir el contenido de azúcar y las calorías en sus productos, en respuesta tanto a los consumidores como a los defensores de la salud y el bienestar. Los edulcorantes de la planta de stevia ofrecen un sabor similar al azúcar y se están convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para estas empresas.

Al igual que el azúcar, los edulcorantes de stevia provienen de plantas. Pero, a diferencia del azúcar, permiten la elaboración de fórmulas bajas en calorías o sin calorías para alimentos y bebidas.

El extracto de hoja de stevia es un edulcorante natural de alta intensidad y sin calorías, utilizado por las compañías de alimentos y bebidas de todo el mundo como una alternativa al azúcar y a los edulcorantes artificiales sin calorías y de gran sabor.

La stevia es una planta naturalmente dulce nativa de América del Sur; hoy en día, se cultiva en todo el mundo, principalmente en Kenia, China y los EE. UU.

Las partes con sabor dulce de la hoja de stevia son hasta 400 veces más dulces que el azúcar: la dulzura de alta intensidad de la stevia significa que requiere mucha menos agua y tierra que el azúcar.

Las investigaciones han demostrado que las moléculas de la hoja de stevia están presentes y sin cambios en la hoja de stevia seca, a través del proceso de extracción y purificación comerciales, y en el producto final del extracto de la hoja de stevia. Muchas de las principales organizaciones reguladoras mundiales, en 65 países, han aprobado el uso de extractos de hojas de stevia de alta pureza en alimentos y bebidas.

Para obtener más información sobre la ciencia de la stevia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/ .