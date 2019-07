Madison Realty Capital otorga un préstamo para la construcción de USD 225.000.000 para The Residences at Mandarin Oriental, Boca Ratón

El financiamiento le permitirá al prestatario finalizar un condominio lujoso de 12 pisos, de 288.000 pies cuadrados comerciales

NUEVA YORK, July 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital otorga un préstamo para la construcción de USD 225.000.000 para The Residences at Mandarin Oriental, Boca Ratón, una lujosa torre de condominio de 12 pisos y 580.000 pies cuadrados en Boca Ratón, Florida.

El financiamiento le permitirá al propietario/desarrollador, Penn-Florida Companies, finalizar la lujosa torre de 12 pisos y 288.000 pies cuadrados comerciales, más 22.000 pies cuadrados adicionales de tiendas. Esta será la tercera y última torre en el complejo comercial Via Mizner, de 2 millones de pies cuadrados, un destino turístico de renombre mundial, en el centro de la internacionalmente reconocida comunidad del sureste de Florida.

La construcción del condominio comenzó hacer varios meses, junto con el nuevo Hotel Mandarin Oriental, con 164 habitaciones, que les brindará a los propietarios del condominio un acceso inigualable al hotel y a las amplias comodidades de Via Mizner.

El condominio se unirá a una lista cada vez mayor de cerca de 20 propiedades actuales y venideras de The Residences at Mandarin Oriental, ubicadas en todo el mundo, de Bali a Bangkok, de Moscú a Múnich, y también le brindará a la comunidad de Boca Ratón un bien único que es muy aceptado y está logrando una actividad de preventa significativa impulsada por el interés internacional.

“Una actividad de preventa significativa, un patrocinador líder y un bien limitado de esta naturaleza en el mercado de Boca Ratón hicieron que esta oportunidad de financiamiento fuera especialmente atractiva”, afirmó Josh Zegen, cofundador y director general de Madison Realty Capital. “Esta fue una oportunidad para participar en un proyecto que ya está en curso desde el punto de vista de la planificación y la construcción. Asimismo, nos emociona ser parte de una red mundial creciente de bienes de la marca The Residences at Mandarin Oriental, que es muy reconocida y ayudará a Madison Realty Capital a continuar imponiéndose como entidad de préstamo con recursos que se extienden en todo el mundo".

The Residences at Mandarin Oriental, Boca Ratón, ofrecerá un conjunto de 92 residencias personalizadas, con impresionantes vistas al océano y canchas de golf. Los propietarios del condominio tendrán acceso preferencial a Mandarin Oriental y sus diversos servicios, así como una membresía al Via Mizner Golf & City Club, que está siendo diseñado por el ícono del golf Jack Nicklaus.

The Residences estará conectado con el Hotel Mandarin Oriental por medio de un estacionamiento subterráneo de dos pisos, así como un puente superior que lleva a un gimnasio, spa y una sala de reuniones. Además de las instalaciones del hotel y el condominio, Via Mizner tendrá un edificio lujoso con 366 unidades y tiendas que ocuparán 60.000 pies cuadrados.

Anthony Orso, presidente de Newmark Capital Market Strategies, coordinó el financiamiento conjuntamente con Bill Weber y Henry Stimler de la misma firma.



Acerca de Madison Realty Capital (MRC)

Madison Realty Capital (MRC) es una firma de capital privado inmobiliario con sede en Nueva York, centralizada en estrategias de inversión de deuda y capital inmobiliario. MRC, fundada en 2004, ha invertido en transacciones que superan los $10 mil millones en los sectores multifamiliar, minorista, de oficinas, industrial y hotelero. La firma administra inversiones en Estados Unidos en representación de una base mundial de inversores que consta de fondos de pensiones corporativos y públicos, fondos soberanos de inversión, dotaciones universitarias, fundaciones, fondo de fondos, oficinas familiares e individuos de alto patrimonio neto. MRC es una firma totalmente integrada con más de 70 empleados a través de los segmentos da inversión, desarrollo y administración de la propiedad en el sector inmobiliario. Las estrategias de deuda incluyen préstamos de construcción y adquisición, financiamiento de situación especial y adquisiciones de deuda; las estrategias de capital inmobiliario incluyen inversiones de oportunidad y de valor agregado, así como desarrollo de proyectos desde el inicio. Entre otros reconocimientos en la industria, MRC ha sido nominada para la prestigiosa lista de firmas inmobiliarias de la Ciudad de Nueva York “Power 100” de Commercial Observer, y es constantemente nombrada como una de los firmas de financiamiento de construcción líderes en la industria.