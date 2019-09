Magna Gold Corp. comienza a cotizar en el mercado OTCQB Venture en Estados Unidos

NUEVA YORK y TORONTO y CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna Gold Corp. (TSXV: MGR, OTCQB: MGLQF) (“Magna" o la "Corporación”), se complace en anunciar que sus acciones comunes ahora se cotizan en el mercado OTCQB Venture (“OTCQB”), una plataforma de operaciones de bolsa de Estados Unidos, operada por OTC Markets Group en Nueva York. La compañía cotizará en OTCQB bajo el símbolo “MGLQF”; las acciones ordinarias de la compañía continuarán cotizando en el TSX Venture Exchange bajo el símbolo “MGR”.Acerca de OTC Markets GroupOTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opera OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market y Pink® Open Market para 10.000 valores estadounidenses e internacionales. A través de OTC Link® ATS, se conecta una red diversa de agentes de bolsa que proporcionan servicios de liquidez y ejecución. OTC Markets Group permite a los inversores operar con facilidad a través del agente que prefieran y capacita a las empresas para mejorar la calidad de la información disponible para los inversores. Para más información acerca de cómo OTC Markets Group crea mercados mejor informados y más eficaces, visite www.otcmarkets.com.Acerca de MagnaMagna Gold Corp es una compañía de exploración minera dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de calidad en México con potencial para el descubrimiento de yacimientos de oro y plata significativos. Nuestra principal fortaleza está en nuestro equipo de profesionales de la minería de gran experiencia. El 17 de junio de 2019, Magna inició la primera fase de un programa de exploración en su Mina Mercedes en el Estado de Sonora, México. La Mina Mercedes es una propiedad de exploración localizada dentro de la provincia Sierra Madre Occidental, un campo volcánico terciario regionalmente extenso, históricamente productivo, que se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta el centro de México. El proyecto abarca una tenencia de tierra total de 1.239 hectáreas localizadas en una tendencia mineralizada regional de 20 km de longitud, que incluye algunos importantes objetivos de exploración, así como varias obras anteriores relevantes de minería.Dale Brittliffe, P. Geo., consultor geológico y autor del informe “NI 43 - 101 Technical Report Mercedes Property (Informe Técnico Mina Mercedes), Yecora Área, Municipio de Yecora, Sonora, México”, preparado para Magna Gold Corp con fecha efectiva 30 de abril de 2019, es una ‘persona calificada’ bajo el Instrumento Nacional 43-101, y ha aprobado la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. Para más información visite www.magnagoldcorp.com o comunicarse con Francisco Arturo Bonillas Zepeda, el Director Ejecutivo, Secretario Corporativo y director de la Corporación.Francisco Arturo Bonillas Zepeda Director Ejecutivo, Secretario Corporativo y Director E: arturo.bonillas@gmail.com T: 647.259.1790La TSX Venture Exchange Inc. de ninguna manera ha pasado en los méritos de la transacción propuesta y no aprueba ni desaprueba el contenido de este comunicado de prensa.Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.DECLARACIÓN PREVENTIVA SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA Este comunicado de prensa incluye ciertas "declaraciones prospectivas", que implican riesgos conocidos y desconocidos, y se basan en una serie de estimaciones y suposiciones que, aunque se consideran razonables, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden provocar que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Tales factores incluyen, pero no se limitan a: los negocios en general, las incertidumbres económicas, competitivas, políticas y sociales; retraso o fallo para obtener aprobaciones de los accionistas o regulatorias y los resultados del desarrollo continuo del negocio, marketing y ventas. No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones comprueben ser correctas y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir de manera material de los anticipados en tales declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas.Nuestra Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo requiera la ley.