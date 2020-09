MediPharm Labs penetra el creciente mercado latinoamericano de cannabis medicinal; firma acuerdo de suministro con Cann Farm Perú

BARRIE, Ontario, Sept. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs” o la “Empresa”), líder mundial en productos especializados de extracción, destilación y derivados de cannabis de calidad farmacéutica y orientados a la investigación, anunció hoy que su subsidiaria de propiedad integral de MediPharm Labs Inc. suministrará aceite de cannabis premium y formulado a Cann Farm Peru S.A.C., un productor y distribuidor con sede en Lima, que sirve al mercado peruano y otros mercados en América Latina.



Este es el primer acuerdo de MediPharm Labs en América Latina y el ejemplo más reciente de la estrategia de crecimiento internacional en acción de la empresa. Como parte de esta estrategia, la Empresa expandió sus mercados médicos, de bienestar y de uso para adultos en partes de Asia Pacífico, Europa y ahora América Latina.

MediPharm Labs está creando puntos de apoyo en los mercados médicos, de bienestar y de uso para adultos en todo el mundo y en países de América Latina. Con una población combinada de aproximadamente 580 millones de habitantes, y comenzando con su quinto país más grande, Perú, América Latina contribuye fuertemente al plan de negocios de la empresa. Como pionero entre los países latinoamericanos, el Perú creó un marco legal para la producción, importación y venta del para uso médico. Como resultado, el mercado peruano está avanzando rápidamente y ofrece el potencial de registrar diversos formatos de productos basados en cannabis. Utilizando una gama de precios, consumo y conjuntos de datos de pacientes, el LATAM Cannabis Report™ de Prohibition Partners(1) prevé que el mercado LATAM sobrepase los US$ 12 mil millones para 2028, ofreciendo "un serio potencial de crecimiento para las empresas globales de cannabis".

"El Perú es uno de los principales mercados de cannabis medicinal en el mundo y Cann Farm es una de las pocas empresas de cannabis que poseen una licencia de Droguería y una licencia de importación de cannabis, lo que hace que este acuerdo tenga un valor estratégico excepcional para MediPharm Labs”, dijo Pat McCutcheon, director ejecutivo de MediPharm Labs. "Mientras buscamos alcanzar nuestras ambiciones globales, es vital para nosotros asociarnos con empresas del calibre de Cann Farm que conocen íntimamente sus mercados locales, tienen una apreciación real de las necesidades de los pacientes, un compromiso continuo con el avance científico y un plan sólido para expansión regional. Esperamos grandes cosas de esta colaboración".

Bajo el acuerdo renovable de un año, MediPharm Labs Inc. ofrecerá una variedad de formatos de concentrado de cannabis, con opciones de productos formulados listos para pacientes. Los productos serán distribuidos a los pacientes a través de farmacias en Perú. Cann Farm a su vez obtendrá todos los registros, autorizaciones y aprobaciones peruanas requeridas para importación. En el futuro, Cann Farm puede recurrir a MediPharm Labs para obtener mayor apoyo en las actividades de comercialización. MediPharm Labs prevé que la entrega inicie en el cuarto trimestre de 2020, sujeto a la aprobación reglamentaria pendiente de las autoridades de salud aplicables.

"Cann Farm fue creada en base a nuestro profundo compromiso con los pacientes, que exigen una alta calidad confiable, consistencia e integridad del comprobada del producto; por lo tanto, seleccionamos a nuestros socios con mucho cuidado", dijo Andrés Vázquez Vargas, presidente ejecutivo de Cann Farm Perú. "Lo que más nos impresiona acerca de MediPharm Labs es su enfoque hacia los mercados médicos y su compromiso con nuestros estándares de producción, como podemos ver en su certificación GMP, que es el estándar de oro en la producción farmacéutica. Es raro ver la certificación GMP en la cadena de suministro de cannabis debido a que es un proceso complejo y riguroso para obtener la calificación. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca de su capacidad para satisfacer nuestras necesidades sobre una base continua y consistente".

Acerca del Mercado del Perú

Perú adoptó la Ley 30681 en octubre de 2017 con el objetivo de permitir el acceso al cannabis medicinal. El mercado de cannabis medicinal en el Perú hasta el momento depende 100% de las importaciones. La ley permite específicamente la producción, importación y comercialización nacional de cannabis con fines médicos y científicos y determina la creación de una serie de registros dentro de su Ministerio de Salud. Solo los laboratorios farmacéuticos certificados pueden solicitar una licencia de producción a nivel nacional y las ventas minoristas ocurren solo en farmacias autorizadas. Sin embargo, a mediados de 2020, no se ha concedido ninguna licencia de producción. (2) Se requieren recetas médicas y se pueden recetar cannabis para múltiples condiciones médicas.

Acerca de Cann Farm Peru S.A.C.

Cann Farm se dedica al cultivo y procesamiento de plantas medicinales bajo los más altos estándares de calidad y desarrolla a base de éstas un amplio portafolio de productos innovadores para la salud y el bienestar de la comunidad internacional. Además de la importación y comercialización de productos derivados del cannabis y otras plantas para uso medicinal y cultivo y procesamiento de plantas medicinales, tanto para el mercado peruano como para exportación, Cann Farm invierte en proyectos de investigación científica en temas relacionados con la aplicación de plantas medicinales para la salud, así como en temas agronómicos destinados a optimizar su producción.

Acerca de MediPharm Labs

MediPharm Labs, fundada en 2015, se especializa en la producción de aceite de cannabis purificado y de calidad farmacéutica y concentrados de productos derivados avanzados utilizando una instalación certificada de Buenas Prácticas de Manufactura con salas limpias construidas bajo el estándar ISO. MediPharm Labs invirtió en un equipo especializado y orientado a la investigación, tecnología de vanguardia, metodologías de purificación descendiente e instalaciones especialmente diseñadas con cinco líneas de extracción primaria para la entrega de productos de cannabis puros, confiables y dosificados con precisión para sus clientes. A través de sus plataformas mayoristas y de marca blanca, MediPharm Labs formula, desarrolla (incluso a través de pruebas sensoriales), procesa, empaqueta y distribuye extractos de cannabis y productos avanzados basados en cannabinoides a los mercados nacionales e internacionales. Como líder mundial, MediPharm Labs concluyó exportaciones comerciales a Australia y comercializó totalmente su instalación de extracción australiana. MediPharm Labs Australia fue establecida en 2017.

Para más información, comuníquese con:

Laura Lepore, Vicepresidenta de Relaciones con los Inversores y Comunicaciones

Teléfono: 416-913-7425 ext. 1525

Email: investors@medipharmlabs.com

Sitio web: www.medipharmlabs.com

NOTA CAUTELAR CON RESPECTO A INFORMACIÓN PROSPECTIVA:

Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (colectivamente, “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento (en general, pero no siempre, utilizando frases como “espera” o “no espera”, “se espera”, “anticipa” o “no anticipa”, “planes”, “presupuesto”, “programado”, “pronósticos”, “estimaciones”, “cree" o “pretende” o variaciones de dichas palabras y frases o declarando que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden” o “podrían”, “harían", "podrían” o “se lograrán") no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. En este comunicado de prensa, las declaraciones prospectivas se relacionan, entre otras cosas, con el rendimiento exitoso del acuerdo y el envío de productos en virtud del mismo según lo planeado; las previsiones con respecto al crecimiento del mercado peruano; y proporcionar más apoyo y comercialización para Cann Farm en el futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales y los eventos futuros difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a: incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales; la incapacidad de MediPharm Labs para obtener financiamiento adecuado; el retraso o la falta de aprobación regulatoria; y otros factores discutidos en las presentaciones de MediPharm Labs, disponibles en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com. No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones comprueben ser correctas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir de manera material de los anticipados en tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa. Excepto cuando lo exija la ley, MediPharm Labs no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien.

Toda la información contenida en este comunicado de prensa con respecto a Cann Farm fue suministrada por Cann Farm para su inclusión en este documento.