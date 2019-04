Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la conferencia web sobre las ganancias del primer trimestre de 2019

CALHOUN, Ga., April 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Junto con la publicación de las ganancias del primer trimestre de 2019 de Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), que se realizará el jueves 25 de abril de 2019, está invitado a escuchar su conferencia que será transmitida en vivo el viernes, 26 de abril de 2019 a las 11:00 a.m. ET (Hora del Este).



Qué: Mohawk Industries, Inc., conferencia sobre las ganancias del primer trimestre de 2019. Cuándo: 26 de abril de 2019 11:00 a.m. ET (Hora del Este) Dónde: www.mohawkind.com Selecione “Investor Information” (Información para los inversores) Cómo: En vivo a través de Internet – Simplemente acceda la dirección web arriba indicada o la Conferencia en vivo: Llame al 1-800-603-9255 (USA/Canadá) Llame al 1-706-634-2294 (Internacional) Llame al 1-253-237-1879 (Internacional) ID de la conferencia: 4699130

Mohawk Industries es el fabricante líder global de recubrimientos para pisos dedicado a crear productos que optimizan los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución verticalmente integrados de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, baldosas cerámicas, suelos laminados, recubrimientos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación a la vanguardia de la industria ha generado productos y tecnologías que diferencian a nuestras marcas en el mercado y satisfacen todas las necesidades de nueva construcción y remodelación. Nuestras marcas están posicionadas entre las más reconocidas de la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk ha transformado su negocio de un fabricante norteamericano de moquetas a la compañía líder global de recubrimientos para pisos con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Para quienes no puedan escuchar la conferencia a la hora señalada, la conferencia continuará disponible para reproducción en el sitio web de relaciones con los inversores de Mohawk Industries, Inc. hasta el 26 de mayo de 2019 o llamando al 1-855-859-2056 (US/Canadá) o al 1-404-537-3406 (Internacional/Local) y marcando el ID de la conferencia # 4699130.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

Glenn Landau, Chief Financial Officer (Director Financiero)

706-624-2025