Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la teleconferencia vía web del tercer trimestre de 2021

CALHOUN, Georgia, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juntamente con la divulgación de las ganancias del tercer trimestre de 2021 de Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), el jueves, 28 de octubre de 2021, está invitado a escuchar la teleconferencia que será transmitida en vivo el viernes, 29 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. ET (hora del este).

Qué: Teleconferencia de las ganancias del tercer trimestre de 2021 de Mohawk Industries, Inc. Cuándo: 29 de octubre de 2021 11:00 a.m. ET Dónde: www.mohawkind.com Seleccione información para los inversores Cómo: En vivo a través de la Internet. Simplemente acceda la dirección web arriba indicada o la Teleconferencia en vivo: Marque 1-800-603-9255 (Estados Unidos/Canadá) Marque 1-706-634-2294 (Internacional) Marque 1-253-237-1879 (Internacional) ID de la conferencia: 4259806

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades para remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la década pasada, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos

Para las personas que no puedan escuchar a la hora designada, la llamada continuará disponible para retransmisión a través del sitio web de relaciones con los inversores de Mohawk Industries, Inc. hasta el 29 de noviembre de 2021, o marcando el 1-855-859-2056 (EE.UU./Canadá) o 1-404-537-3406 (Internacional/Local) e ingrese el ID de Conferencia # 4259806.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Director Financiero

706-624-2239