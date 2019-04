Mohawk Industries reporta resultados del primer trimestre

CALHOUN, Ga., April 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy los resultados para el primer trimestre de 2019, utilidades netas de $122 millones y utilidades por acción diluida (EPS) de $1.67. Las utilidades netas ajustadas fueron de $154 millones, y la EPS de $2.13, excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros. Las ventas netas para el primer trimestre de 2019 alcanzaron $2.44 mil millones, un aumento del 1% en el trimestre y 6% antes de diferencias de cambio y en días constantes. Para el primer trimestre de 2018, las ventas netas fueron $2.41 mil millones, las utilidades netas de $209 millones y la EPS fue de $2.78, las utilidades netas ajustadas fueron de $225 millones y la EPS fue $3.01, excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros.



Al comentar sobre el rendimiento de Mohawk Industries en el primer trimestre, dijo Jeffrey S. Lorberbaum: “En el primer trimestre, entregamos resultados alineados con nuestras más altas expectativas a pesar de una economía debilitada en la mayoría de las regiones y un dólar estadounidense más fuerte, lo que redujo nuestros resultados convertidos. Si bien los mercados inmobiliarios de EE. UU. comenzaron más blandos y los mayores aporte aumentaron los costos, ambos están mostrando signos de mejora a medida que entramos en el segundo trimestre. En todo el mundo, la demanda desigual afectó al volumen, lo que aumentó la presión tanto sobre el precio como sobre la variedad. Redujimos nuestras tasas de producción para equilibrar nuestros inventarios con la demanda de nuestros clientes y administrar nuestro capital de trabajo. Los resultados de nuestras recientes adquisiciones en Australia, Nueva Zelanda y Brasil van por buen camino, y seguimos siendo optimistas en cuanto a nuestra capacidad para mejorar sus posiciones en el mercado y sus costos”.



“Cada una de nuestras empresas está tomando medidas específicas para adaptarse al entorno actual. Estamos introduciendo nuevos productos para diferenciar nuestra oferta y mejorar nuestros márgenes, y aumentamos los precios para compensar el aumento de la energía y los materiales. Reemplazamos activos de alto costo, consolidamos operaciones ineficientes, mejoramos los procesos de fabricación y redujimos nuestros gastos generales”.

En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global aumentaron un 2.5%, tal como se informa, y un 7% diario, antes de diferencias de cambio. El margen operativo del segmento fue del 9%, tal como se informa, o 10%, sin incluir otros cargos, con una caída interanual debido a la inflación, y los costos de cierre temporal y las inversiones de marketing se compensaron parcialmente por la productividad. En los Estados Unidos, implementamos aumentos de precios en muchas categorías para cubrir la inflación y los mayores costos de transporte. Estamos mejorando el valor de nuestros productos con características únicas, tales como resistencia al deslizamiento, mayor durabilidad y tecnologías resistentes a las bacterias. Estamos probando una tecnología de instalación rápida y somos pioneros en un nuevo sistema de techado de porcelana. La puesta en marcha de nuestra nueva planta de mesadas de cuarzo está programada y complementará nuestro programa de suministro de piedra y cuarzo. Para reducir los gastos operativos, hemos mejorado las formulaciones del revestimiento, la eficiencia de fabricación, los costos de mantenimiento y las estrategias de transporte, así como hemos reducido los gastos administrativos y de venta. En México, estamos creciendo mediante la ampliación de nuestra base de clientes, la expansión de nuestra oferta de porcelana y el respaldo a las tiendas que venden exclusivamente nuestra marca. Implementamos aumentos de precios para recuperar mayores costos de gas natural, electricidad y transporte. En Brasil, también hemos implementado recientemente aumentos de precios para compensar el costo drásticamente más alto del gas natural, que es regulado por el gobierno. Estamos mejorando nuestra gama de productos con porcelana de calidad superior y reiniciando una línea de producción inactiva. A medida que el debilitamiento de los mercados aumentaba la presión en Europa, nuestras ventas se vieron impulsadas por productos comerciales, para exteriores y de losa de porcelana, así como por ofertas de precios razonables con mayor estilo. Estamos realineando la producción de nuestros productos en nuestras plantas europeas y reduciendo el personal para mejorar nuestros costos, distribución y servicio. En Rusia, nuestras ventas crecieron significativamente, nuestra gama de productos mejoró y estamos aumentando los precios para recuperar la inflación. Durante el período, finalizamos nuestra expansión de pisos y azulejos de porcelana para apoyar un mayor crecimiento, y hemos comenzado la construcción de una producción adicional de losas y la fabricación de artículos sanitarios de primera calidad para expandir nuestra oferta.



Durante el trimestre, las ventas del segmento de Pisos de Norteamérica disminuyeron un 3%, según lo informado, y un 1.4%, en forma constante a diario. El margen operativo del segmento fue del 0,1%, según lo informado, y 3.4%, según lo ajustado. Como se esperaba, la ganancia operativa del segmento disminuyó debido a un menor volumen, reducciones de inventario, altos costos de materiales y las diferencias en la fabricación de baldosas de vinilo de lujo (LVT). El negocio del segmento mejoró a medida que entramos en el segundo trimestre, apoyado por una mayor actividad minorista y un mejor entorno de vivienda. Nuestra nueva tecnología ColorMax, que combina tonos tierra, fue votada como la mejor innovación en alfombras en la feria comercial nacional. Los aumentos en el precio de las alfombras que implementamos se están compensando parcialmente disminuyendo la gama de productos. Nuestro negocio mejoró durante el trimestre debido al lanzamiento de nuevos productos y a la segmentación de canales. Nuestras recientes inversiones en tecnología avanzada de fabricación de laminados nos permiten expandir nuestro mercado y mejorar nuestra gama de productos. Nuestras LVT siguen creciendo sustancialmente, y tenemos una oferta completa con diferentes características bajo nuestras marcas clave. Hemos reemplazado activos de alto costo y estamos consolidando cinco operaciones y dos almacenes, lo que reducirá nuestra estructura de gastos generales y costos. Estamos mejorando las estrategias de planificación, aumentando la producción y reduciendo las variaciones de los procesos para facilitar esta realineación.



En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World aumentaron un 6%, tal como se informó, y un 16% antes de diferencias de cambio y en días constantes. El margen operativo del segmento fue del 14.5%, según lo informado, y 15.3%, según lo ajustado, debido al crecimiento del volumen y a la menor inflación, parcialmente compensada por el precio, la gama de productos y la productividad. Las economías de Europa se ralentizaron, lo que ejerció presión tanto sobre nuestros ingresos como sobre nuestros márgenes. Estuvimos aumentando los precios de productos seleccionados para compensar la inflación y los cambios de moneda continuos. El segmento se vio afectado por los costos iniciales y la utilidad por debajo del costo de absorción, a medida que nuestras nuevas operaciones con LVT, vinilo en rollo, laminados y loseta de moqueta crecieron. En laminado, superamos al mercado europeo con nuestras tecnologías únicas que hacen de nuestros productos la alternativa preferida a la madera. Especializamos nuestras plantas europeas de laminado, por lo que producen productos de lujo o de gran volumen para mejorar nuestra eficiencia y nuestros costos. Nuestra fabricación de LVT mejoró sustancialmente, y estamos introduciendo colecciones de LVT más rígidas en todas nuestras marcas. Estamos haciendo modificaciones en el equipo para mitigar las restricciones del proceso a medida que el rendimiento ha mejorado. Nuestra nueva planta rusa de láminas de vinilo opera llevándole ventaja a nuestro plan, tanto en volumen como en rendimiento. Nuestros resultados de aislamiento mejoraron al resolverse la escasez de material del año pasado y al reducirse los costos. Nuestra nueva planta de loseta de moqueta en Bélgica está funcionando bien y seguimos desarrollando nuestras ventas específicas y transaccionales. Los mercados australiano y neozelandés están bajo presión, ya que la economía y las ventas de viviendas han disminuido. Estamos subiendo los precios para compensar los mayores costos principalmente de una moneda local más débil, cerrando activos de extrusión de alto costo y suministrando hilo de nuestras operaciones en los Estados Unidos y otras fuentes. Estamos introduciendo nuevos productos de alfombras con mejor estilo y rendimiento y ampliando nuestras colecciones de superficie dura para expandir nuestra participación en el mercado de pisos.



Todos nuestros negocios están tomando medidas para mejorar nuestros resultados, centrándose principalmente en mejorar la fabricación de LVT, el rendimiento de las alfombras en Estados Unidos, el manejo de las dificultades de la cerámica y el aumento en el uso de nuestras nuevas inversiones. En los EE. UU., las ventas de pisos comenzaron más débiles y, recientemente, han comenzado a mejorar. Fuera de los EE. UU., la mayoría de los mercados se calmaron, y nos estamos ajustando según sea necesario. En todo el negocio, estamos mejorando nuestras ofertas, reduciendo nuestros costos y ampliando nuestras plantas para expandir nuestra cartera. Continuamos realizando incrementos de precios para compensar la inflación y restaurar nuestros márgenes. Nuestras ventas de LVT se están expandiendo significativamente, y estamos haciendo modificaciones en los equipos para aumentar nuestro volumen y productividad este año. Estamos reestructurando nuestros activos de alfombras y laminados en EE.UU. y realineando nuestras operaciones de cerámica en Europa para mejorar nuestros costos y resultados. Nuestras adquisiciones están teniendo un impacto positivo en nuestros resultados, a medida que los integramos en el negocio. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra guía de ganancias por acción (EPS) para el segundo trimestre es de $2.81 a $2.91, sin incluir cualquier cargo único.



Estamos invirtiendo en nuevos productos y lugares para impulsar el crecimiento y fortalecer nuestra organización, a fin de mejorar nuestra ejecución. Estamos tomando todas las medidas necesarias para adaptarnos a las condiciones actuales y tener una mayor rentabilidad en el largo plazo.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los proceso integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen presentan ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades para remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas del sector e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la compañía de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.



Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

Teleconferencia, viernes, 26 de abril de 2019, a las 11:00 a.m. hora del este (ET)

El número de teléfono es 1-800-603-9255 para EUA/Canadá y 1-706-634-2294 para llamadas internacionales/local. Identificador de conferencia ID# 4699130. Una reproducción de la teleconferencia estará disponible hasta el 26 de mayo de 2019, llamando al 1-855-859-2056 para llamadas desde EUA/local y 1-404-537-3406 para llamadas internacionales/local ingresando el identificador de conferencia ID # 4699130.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) March 30, 2019 March 31, 2018

Net sales $ 2,442,490 2,412,202

Cost of sales 1,817,563 1,707,510

Gross profit 624,927 704,692

Selling, general and administrative expenses 459,597 436,293

Operating income 165,330 268,399

Interest expense 10,473 7,528

Other expense, net (3,736 ) 3,998

Earnings before income taxes 158,593 256,873

Income tax expense 37,018 47,632

Net earnings including noncontrolling interest 121,575 209,241

Net income attributable to noncontrolling interest (10 ) 475

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 121,585 208,766

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.68 2.80

Weighted-average common shares outstanding - basic 72,342 74,453

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.67 2.78

Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,646 74,929

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Depreciation and amortization $ 137,291 122,654

Capital expenditures $ 136,948 250,936

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

March 30, 2019 March 31, 2018

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 105,668 114,843

Receivables, net 1,743,581 1,689,912

Inventories 2,338,125 2,044,962

Prepaid expenses and other current assets 501,591 447,322

Total current assets 4,688,965 4,297,039

Property, plant and equipment, net 4,674,435 4,460,793

Right of use operating lease assets 320,800 -

Goodwill 2,548,997 2,512,615

Intangible assets, net 950,564 899,989

Deferred income taxes and other non-current assets 421,314 389,936

Total assets $ 13,605,075 12,560,372

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,763,332 1,331,917

Accounts payable and accrued expenses 1,571,273 1,463,993

Current operating lease liabilities 99,642 -

Total current liabilities 3,434,247 2,795,910

Long-term debt, less current portion 1,497,975 1,585,651

Non-current operating lease liabilities 227,595 -

Deferred income taxes and other long-term liabilities 868,213 801,878

Total liabilities 6,028,030 5,183,439

Redeemable noncontrolling interest - 30,924

Total stockholders' equity 7,577,045 7,346,009

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,605,075 12,560,372

Segment Information As of or for the Three Months Ended

(Amounts in thousands) March 30, 2019 March 31, 2018

Net sales:

Global Ceramic $ 898,352 876,548

Flooring NA 921,980 950,358

Flooring ROW 622,158 585,296

Intersegment sales - -

Consolidated net sales $ 2,442,490 2,412,202

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 84,335 113,417

Flooring NA 649 74,748

Flooring ROW 90,431 89,060

Corporate and intersegment eliminations (10,085 ) (8,826 )

Consolidated operating income $ 165,330 268,399

Assets:

Global Ceramic $ 5,503,807 5,029,225

Flooring NA 4,020,336 3,847,555

Flooring ROW 3,799,591 3,410,958

Corporate and intersegment eliminations 281,341 272,634