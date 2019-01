Nace una nueva estrella: ex ejecutivos de Endemol Shine forman nueva empresa de producción, Studio Pacifico.

Studio Pacifico nace para brillar, creado por dos de las mentes más creativas de la industria de producción hispana, y con el deseo de satisfacer la necesidad de una compañía boutique de producción que tiene la experiencia y la flexibilidad que el mercado actual requiere. Sus fundadores, Mauricio Piccone, ex VP Ejecutivo de Endemol Shine Latino, y Sergio Lazarov, ex VP de Producción, decidieron unir fuerzas para llevar contenido único a la industria del entretenimiento. Ambos son conocedores de los diferentes aspectos del negocio, habiendo producido para importantes clientes como Netflix, Telemundo, Univision, Televisa, Azteca, Sony, y Turner.

Estos magistrales productores ejecutivos han estado a la cabeza de los programas más exitosos que se han producido en entretenimiento como: Big Brother, Masterchef, Mira Quien Baila, Extreme Makeover Home Edition, Que Viva: The Chosen One con Jennifer Lopez y Marc Anthony, Todo o Nada, Fear Factor entre otros. En ficción, produjeron dos temporadas de "El Vato", siendo la segunda temporada ganadora de un Emmy Internacional y más recientemente para Netflix, "Nicky Jam: El Ganador" con resultados asombrosos.

Mauricio Piccone, viene con fuerza después de 25 años de experiencia en la industria del entretenimiento, habiendo sido parte de Endemol México, Endemol Shine Latino, a cargo de los mercados hispanos de los EE.UU. y México, y Telemundo.

Sergio Lazarov, es un brillante productor ejecutivo, Showrunner y director. Sergio ha dirigido y producido algunas de las franquicias más grandes de la televisión hasta la fecha, como X Factor, Got Talent, The Voice y The Apprentice.

Studio Pacifico tiene una amplia oferta de series de ficción con géneros desde la comedia hasta la Ciencia Ficción ó Anime, documentales y formatos originales de entretenimiento.

"La Muralla", desarrollada en asociación con Ecuavisa Internacional. es una serie de diez episodios de un grupo de adolescentes que se enfrentan al fin del mundo y la pérdida de su inocencia.

Studio Pacifico tiene una alianza estratégica con el aclamado director venezolano, Hernán Jabes y el productor, Adrian Geyer para producir series de ficción como "Thanatos" y "Sin Prórroga", entre otras, y también cuentan con una participación en su próxima película "Jezabel", que actualmente se encuentra en postproducción.

En el género Anime, se están desarrollando dos series, "Urbis" y "Steamers", junto con un estudio japonés que pronto será anunciado y contando con el interés del reconocido actor Peter Capaldi.

Formatos Originales:

"Coloring the world by OKUDA", una serie documental basada en la vida y obras alrededor del mundo del renombrado artista español, Okuda San Miguel, que será dirigida por Blas Egea.

"Models and Rock", este nuevo reality show es una combinación perfecta de modelos alternativas con un twist de Rock and Roll.

"The Nap", una competición única al estilo "Juegos del Hambre" en la cual los participantes se enfrentan a desafíos físicos agotadores en un espacio abierto.

"Miami Vibes", un glamuroso programa de entrevistas con celebridades presentado por Colate, donde los invitados abrirán sus corazones y sus hogares.

Contactos de Studio Pacifico:

mauricio@studiopacifico.tv o sergio@studiopacifico.tv

Para entrevistas contactar a: olgainnergy@gmail.com