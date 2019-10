NetAlly lanza la sólida solución de prueba de red portátil, multitecnología y multifunción, EtherScope™ nXG

El experto en redes portátiles con análisis convencional e inalámbrico completamente integrado y detección de problemas automatizada acelera la prueba de redes

COLORADO SPRINGS, Colo., Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly, líder en soluciones de prueba portátil para redes convencionales e inalámbricas, anunció hoy el lanzamiento de EtherScope™ nXG Portable Network Expert, un probador de redes portátil potente que permite a los ingenieros y técnicos en redes descubrir, probar, verificar y resolver problemas de redes de acceso rápidamente. Como la primera herramienta portátil que ofrece una sola interfaz de usuario (UI) que integra completamente datos de pruebas de red convencional e inalámbrica, EtherScope nXG aumenta drásticamente la visibilidad de la red, acelera y simplifica las pruebas y facilita la colaboración de equipo. Esta es la primera herramienta portátil con la combinación adecuada de funciones para "romper el límite de la Capa 2", lo que permite a los usuarios identificar con facilidad los clientes inalámbricos no solo por dirección MAC, sino por IP, nombre y tipo, que brinda visibilidad que la mayoría de las herramientas Wi-Fi no puede otorgar. “Dado que las redes actuales continúan aumentando su complejidad, los equipos de redes, por lo general, luchan por mantener el ritmo. Necesitan mejores soluciones que ayudan a optimizar su proceso de pruebas y resolución de problemas", afirmó Mike Parrottino, Director ejecutivo (CEO) de NetAlly. “Para ayudar a enfrentar estos desafíos, diseñamos EtherScope nXG para que sea el probador de redes portátil más integral y potente disponible”.La nueva UI de EtherScope nXG combina el análisis de datos convencional e inalámbrico y el hardware diseñado para tal fin para que sea compatible con una amplia gama de tecnologías, tal como la velocidad 10G (en cobre y fibra óptica), NBASE-T, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 y PoE (Power over Ethernet) de alta potencia.Parrottino agregó que mediante las funciones de prueba automática, listas para usar, avanzadas de EtherScope nXG, los ingenieros y técnicos en redes obtienen una visibilidad sin precedentes, que acelera las pruebas e impulsa la colaboración, todo en una herramienta liviana y realmente portátil que puede llevarse con facilidad a áreas problemáticas. Con dicha herramienta, los equipos solo logran que se trabaje más y con mayor rapidez".De conformidad con un estudio reciente de Spiceworks, los profesionales de TI enfrentan diversos desafíos que incluyen la implementación de cambios planificados, la administración de cambios imprevistos, la garantía de la seguridad de redes y la falta de tiempo y recursos. Estos desafíos ocurren principalmente por la disparidad en habilidades y conjuntos de herramientas del personal (entre ingenieros y técnicos) y las brechas de visibilidad en todas las redes convencionales e inalámbricas. EtherScope nXG fue diseñada para superar estos problemas con características y funciones clave que les permiten a los usuarios:Probar y validar la última tecnología de redes y resolver problemas con respecto a esta tecnología: los usuarios pueden evaluar el soporte para NBASE-T, 10G, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, con aplicaciones avanzadas para la resolución de problemas y hardware de prueba diseñado a tal efecto, basadas en Android. Las funciones de prueba adicionales incluyen: captura de paquetes a velocidad 10G, descubrimiento de redes y análisis de ruta, análisis de tráfico RF las 24 horas, pruebas de cable y pruebas de carga PoE TruePowerTM. Verificar rápidamente el rendimiento: el producto ofrece pruebas de rendimiento con velocidad 10G para servidores críticos, enlaces ascendentes y dispositivos finales clave a través de Ethernet, pruebas iPerf a través de Wi-Fi o enlaces convencionales, y pruebas frente a otra EtherScope nXG u otras herramientas NetAlly para pruebas integrales. Reducir las diferencias entre ingeniero y técnico: los usuarios pueden analizar a fondo para verificar, documentar y solucionar problemas de redes complejas con varias redes VLAN y Wi-Fi SSID, o aprovechar las pruebas automáticas listas para usar que requieren un mínimo de conocimientos y formación. A través del EtherScope nXG, los ingenieros externos pueden ampliar su experiencia a través del control remoto para colaborar con los técnicos de sitios distantes, a fin de resolver problemas difíciles sin necesidad de desplazarse. Evaluar el estado de la red: con pruebas de calidad del aire Wi-Fi para canales sobredemandados, análisis de utilización de canales Wi-Fi y descubrimiento de redes, EtherScope nXG puede ayudar a "demostrar que no es la red" o identificar la causa principal más rápidamente que otros métodos no integrados. Descubrir riesgos de seguridad: la potente tecnología de detección de redes EtherScope nXG identifica los conmutadores desconocidos, los SSID ocultos y los dispositivos exploradores Wi-Fi, a la vez que clasifica los dispositivos según su estado de seguridad, detecta las aplicaciones falsas y mucho más. Capturar y administrar datos de pruebas de campo sin problemas: los usuarios pueden disfrutar informes y análisis, documentación e integración automatizados y centralizados con los sistemas de administración de redes, a través del servicio en nube gratuito Link-Live de NetAlly."NetAlly continúa con su extensa experiencia de poner a disposición cada vez más funciones de resolución de problemas con EtherScope nXG", dice Lee Badman, arquitecto de redes inalámbricas de Wirednot. "No es fácil encontrar una herramienta que haga un análisis lo suficientemente profundo para los ingenieros y desarrolladores senior, y que a la vez se adapte a los técnicos junior, pero EtherScope alcanzó la relación óptima de manera eficaz. En combinación con Link-Live, EtherScope es una nueva arma de primer nivel en la guerra contra los problemas de redes convencionales e inalámbricas".Para obtener más información sobre EtherScope nXG, visite https://netally.com/.Acerca de NetAllyNetAlly® ofrece pruebas en las que puede confiar, de su nuevo aliado Nuestra familia de soluciones de prueba de red ayudan a los ingenieros y técnicos de redes para una mejor implementación, gestión y mantenimiento de redes cableadas e inalámbricas complejas actuales durante décadas. Comenzando con la creación del primer analizador de red portátil de la industria en 1993 a convertirse en la empresa que marca la tendencia en la industria - primero como Fluke Networks®, luego como NETSCOUT® - NetAlly continúa elevando el estándar en análisis de red portátil. Con herramientas que incluyen LinkRunner®, OneTouch™, AirCheck™ y más, NetAlly simplifica las complejidades de pruebas de red, ofrece visibilidad instantánea para resolución de problemas eficaz, y permite la colaboración transparente entre el personal local y expertos remotos. Para obtener más información y ver por qué NetAlly otorga la mejor prueba de redes inalámbricas, visite https://netally.com/.Contacto de Relaciones públicasAnthony Cogswell, Voxus PRajcogswell@voxuspr.com+1.253.444.5980