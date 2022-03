Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases Group anuncia expansión de fabricación naval en Asia

TEMECULA, California, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases Group (“Grupo”), una parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de anunciar una nueva expansión de sus capacidades de fabricación para el creciente mercado naval. Con esta expansión, el grupo se convierte en uno de los mayores fabricantes en ofrecer ensamblaje localizado en Busan, Corea y Hangzhou, China. Esta expansión representa su compromiso y apoyo al crecimiento del sector de construcción naval en Asia.



Sus instalaciones en Hangzhou China ahora están equipadas para fabricar y entregar de skids marítimos y ofrecer integración y ensamblaje completo internamente. Esto permite mayor control de calidad y menor costo para sus clientes. La nueva y más grande instalación en Corea ofrece soluciones navales de sistema completo. En conjunto, estas instalaciones ahora ofrecen una localización completa para diseño, ingeniería y fabricación.

Como Nikkiso Group unificado, son la única empresa que ofrece los principales componentes de tecnología completamente internos. Ofrecen soluciones totalmente integradas de sistemas de combustible llave en mano, soluciones de manejo de carga y misiones complejas de GNL (gas natural licuado). A través de sus instalaciones en China, ahora pueden ofrecer pruebas de cadena completa en el país y proporcionar pruebas completas de junta de combustible para garantizar el cumplimiento de los requisitos del motor. Sus capacidades de servicio en China y Corea también fueron expandidas con ofertas de servicios, acuerdos de servicio a largo plazo y más especialistas de servicio de campo.

“Nos enorgullece ayudar a liderar el camino en el mercado naval impulsado por GNL y proporcionar beneficios significativos a nuestros clientes marítimos. Nikkiso CE&G hoy puede ofrecer sistemas completos y apoyar a nuestros clientes con una solución completa respaldada por la fábrica", según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

El sector naval fue el principal enfoque del grupo, y esta expansión ofrece una fuerte estructura de soporte para crecimiento futuro. Las localizaciones también eliminan la necesidad de flete marítimo para entrega de envíos, lo que resulta en plazos de entrega más cortos para sus clientes.

