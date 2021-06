Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases Group anuncia la creación de Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd en Malasia

TEMECULA, California, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases Group (Grupo), una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar la creación decon fecha efectiva. Esta fusión representa la combinación de nuestras dos unidades de negocio en Malasia: Cryogenic Industries y Cryoquip en una nueva instalación conjunta.

Esta fusión representa otro paso hacia adelante en la estrategia de crecimiento corporativo global del Grupo, enfatizando su capacidad de ofrecer soporte global y regional para ventas y servicios. El cambio de nombre destaca el apoyo y la fortaleza del mayor Grupo; Clean Energy (energía limpia) es el motor de crecimiento e Industrial Gases (gases industriales) la base principal.

La nueva y mayor instalación, ofrece una estructura de soporte sólida para el crecimiento futuro. Con una localización ideal dentro de la región para apoyar a sus principales clientes y ofrecer un enfoque adicional en energía limpia, la instalación de 56,400 pies cuadrados tiene el doble del tamaño de su centro anterior. Tiene una capacidad mejorada para el flujo de carga y fabricación de vaporizadores, líneas de vacío, fabricación y ensamblaje de plataformas de bombeo (skids) de proceso, trabajos de restauración, así como piezas y servicio de bombas. Además, ofrece oportunidades para compartir recursos con otras empresas del grupo Nikkiso (apoyando a Nikkiso Cryo o para fabricación de plataformas de bombeo (skids) LEWA SEA y/o Geveke Malaysia).

Según Tim Born, vicepresidente de Nikkiso CE&G para el Sudeste Asiático y Oceanía;

“Esta nueva instalación ofrecerá un centro único para equipos, instalaciones y servicios de procesos criogénicos del Grupo Nikkiso CE&G. La fusión de nuestras dos unidades en Malasia y la disposición de expandir nuestras instalaciones y capacidades destaca el compromiso de nuestro Grupo con esta región. Nuestra nueva instalación ofrecerá soporte local oportuno para nuestra gama completa de productos y servicios, y espero trabajar en conjunto con nuestros clientes y nuestro talentoso equipo local de Nikkiso CE&G para ofrecer los productos y servicios que esta región en crecimiento necesita".

Nikkiso CE&G (SEA) está a cargo de los negocios en el Sudeste Asiático, específicamente, Malasia, Singapur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Myanmar, Vietnam, Brunéi, Laos y Camboya, así como Taiwán, Bangladesh y Pakistán, y ofrece apoyo al Oriente Medio, India, África y Australia.

