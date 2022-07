Nikkiso Cryogenic Services expande soporte de posventa

TEMECULA, California, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar la integración del servicio de posventa de Nikkiso Cryo con la red de Nikkiso Cryogenic Service (NCS).



Esta integración amplía el alcance del servicio y soporte de posventa que NCS ofrece para incluir bombas Nikkiso Cryo y Nikkiso ACD, así como turboexpansores. Además expanden su presencia global en el mercado de posventa Nikkiso Cryo con la adición de ventas directas y soporte de servicio de campo a través de cada una de sus instalaciones globales. El equipo de servicio de campo ofrecerá reacondicionamiento y puesta en servicio, tanto en sus centros como en el local, permitiéndoles ofrecer apoyo inmediato a nivel local y regional.

Además, cada una de sus instalaciones cuenta con personal capacitado en fábrica que ofrece conocimientos especializados de todas las líneas de productos Nikkiso. La empresa también mantiene un extenso inventario de piezas de repuesto que permite entrega rápida del equipo, minimizando el costoso tiempo de inactividad.

"Con esta expansión, esperamos maximizar nuestros recursos y servicios. Esto también nos permitirá responder más rápidamente a las necesidades de nuestros clientes, brindando soporte, servicio y soluciones individuales”, según Jim Estes, presidente de Nikkiso Cryogenic Service.

Esta integración refleja el compromiso continuo de Nikkiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

[email protected]