Northern Swan y Clever Leaves se unen para reforzar el alcance mundial

La compañía combinada operará bajo el nombre de Clever Leaves; los negocios y las habilidades complementarios posicionarán a la compañía como un líder en el mercado mundial de cannabis

NUEVA YORK y BOGOTÁ, Colombia, Nov. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northern Swan Holdings, Inc. (Northern Swan), un operador multinacional en la industria de cannabis legal a nivel federal, y Eagle Canada Holdings, que opera bajo el nombre de Clever Leaves (Clever Leaves), un productor colombiano con licencia, líder y verticalmente integrado, de extractos de cannabis y cáñamo medicinales, de calidad farmacéutica, anunció hoy un acuerdo definitivo para integrar por completo sus operaciones respectivas. La compañía combinada operará como Clever Leaves y será propietaria del 100% de los activos de Clever Leaves y Northern Swan en Canadá, Alemania, Portugal y Estados Unidos, sujeta a la ejecución de ciertos eventos. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados."La inversión de Northern Swan en Clever Leaves fue un éxito rotundo, ya que Clever Leaves se ha establecido rápidamente como uno de los principales productores de cáñamo y cannabis medicinal en Colombia La solidez del equipo de Clever Leaves, combinada con su experiencia operativa en el cultivo y la extracción de cannabis, es insuperable. La escala y la trayectoria de ejecución rápida de Clever Leaves acelerarán el crecimiento de las operaciones globales de la compañía combinada. Esperamos trabajar junto con el equipo de Clever Leaves para fortalecer aún más nuestra posición como operador y proveedor mundial líder de productos cannabinoides farmacéuticos y para consumo de marca", dijo Kyle Detwiler, director ejecutivo de Northern Swan."Clever Leaves se dedica a desarrollar y cultivar cáñamo y cannabis farmacéuticos de la más alta calidad para nuestros pacientes. Siempre supimos que la experiencia de Colombia en la industria agrícola y floral mundial tenía el potencial de transformar la cadena de suministro mundial de cannabis. Hoy empezamos un nuevo capítulo de nuestra historia. Con una visión compartida, la combinación completa de Clever Leaves y Northern Swan fortalece nuestra capacidad para suministrar al mercado mundial cáñamo y cannabis medicinal de la más alta calidad", afirmó Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves.El director ejecutivo (CEO) de Northern Swan, Kyle Detwiler, será el CEO de la compañía combinada, y el CEO de Clever Leaves, Andrés Fajardo, será el presidente de la compañía El Sr. Fajardo también será nombrado inmediatamente miembro del Directorio de la compañía. En la próxima asamblea de accionistas, se espera que la nueva compañía combinada aumente el tamaño de su Directorio y designe una lista de directores para su consideración por parte de los accionistas, compuesta por Detwiler, Fajardo, Del Wright, director ejecutivo de estrategia y jefe de personal de Northern Swan, Joe Salameh, director general y jefe de la región europea de Northern Swan, y Julián Wilches, director de ejecutivo de normativa de Clever Leaves.La presencia mundial de la compañía combinada ahora abarcará marcas, instalaciones de extracción, operaciones de cultivo y otras inversiones con subsidiarias en Colombia, Portugal, Canadá, el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos con más de 625 empleados en todo el mundo. Hasta la fecha, Northern Swan recaudó aproximadamente USD 105 millones de capital.Acerca la compañía totalmente combinadaDespués de que la combinación completa de Northern Swan y Clever Leaves se torne efectiva, la compañía combinada operará bajo el nombre de Clever Leaves. Clever Leaves será una compañía multinacional de cannabis que operará de acuerdo con las leyes federales y estatales, con énfasis en el cultivo y procesamiento ecológicamente sostenible a gran escala como la piedra angular del desarrollo de la distribución y las marcas. La nueva compañía combinada será uno de los principales productores verticalmente integrado de extractos de cannabis y cáñamo medicinal que, en la actualidad, cultiva más de 1.500.000 pies cuadrados de invernaderos, de conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP) en Colombia, con una expansión prevista de 2.300.000 pies cuadrados a finales de 2019, y la meta de alcanzar los 10 millones de pies cuadrados para 2021. Clever Leaves obtuvo su certificación de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de Colombia, de parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), la agencia reguladora de alimentos y medicamentos de Colombia, después de la inspección de su planta de extracción de primera línea, y está en proceso recibir la certificación de Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea (EU GMP). La primera instalación de extracción de Clever Leaves es capaz de extraer 24.000 kilogramos de flores secas en la actualidad, con una expansión en curso para aumentar la capacidad de extracción esperada a 324.000 kilogramos de flores secas por año a mediados de 2020. Clever Leaves también está expandiendo sus capacidades de cultivo y extracción a Portugal, donde actualmente posee una instalación de más de 9 millones de pies cuadrados, con más de 100.000 pies cuadrados de invernaderos, y prevé sus primeras cosechas y licencias apropiadas para 2020. Con oficinas en Canadá, Colombia, Alemania, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos, Clever Leaves será uno de los mayores productores de cáñamo y cannabis medicinal del mundo.Información y declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo las leyes de títulos valores aplicables en Canadá y Estados Unidos (a las que nos referimos como declaraciones prospectivas). Las declaraciones prospectivas incluyen información con respecto a la combinación completa de Northern Swan y Clever Leaves, incluyendo su tiempo de posicionamiento y beneficios esperados y rendimiento futuro de la compañía completamente combinada, incluyendo expansiones, volúmenes de extracción, y certificación GMP. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por palabras tales como "puede", "hará", "debe", "espera”, “planea”, “anticipa”, “propone”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuo”, “podría”, “futuro”, “proyecta” o palabras de significado similar o que indican que las declaraciones formuladas no son hechos históricos. Todas las declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres, que pueden causar que los resultados reales difieran, posiblemente de forma material, de los resultados contenidos en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran, posiblemente de forma material, de los resultados indicados en las declaraciones prospectivas, incluyen el incumplimiento de la combinación completa de Northern Swan y Clever Leaves de hacerse efectiva por cualquier razón; la posibilidad de que los beneficios anticipados de la combinación completa no se materialicen; el efecto del anuncio de la transacción en las relaciones comerciales y bancarias, empleados, oportunidades financieras, sentimiento del inversor, resultados operativos y generalmente comerciales, el incumplimiento de la compañía en proponer, o de los accionistas en aprobar, el propuesto cambio de nombre o lista de directivos; condiciones y fluctuaciones generales competitivas, económicas, políticas y de mercado; leyes y regulaciones que afectan la industria del cannabis; demanda de mercado del cannabis y productos relacionados con el cannabis, incluyendo percepciones del consumidor con respecto a la aceptación social, uso y seguridad de esos productos, y acciones tomadas o condiciones impuestas por los gobiernos de Colombia, Canadá u otros países y autoridades regulatorias, ya sea relacionadas o no relacionadas con el cannabis. Al presentar la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa, también hemos hecho suposiciones materiales con respecto a la capacidad de las partes para completar la propuesta combinación completa de Northern Swan y Clever Leaves, los beneficios a ser derivados, la reacción positiva de los inversores actuales y futuros y otros participantes del mercado para la combinación completa, y condiciones de mercado y regulatorias que afectan la industria del cannabis. No debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. 