Nueva instalación de Nikkiso Cryo Inc. aumenta producción de bombas criogénicas

LAS VEGAS, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas NV, miembro del Grupo Nikkiso de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo), parte de Nikkiso Co., Ltd (Japón), anuncia su nueva instalación para aumentar la eficacia y capacidad de producción de bombas criogénicas.



La nueva y mayor instalación de NCI fue necesaria debido al continuo crecimiento y demanda de los productos y servicios de bombas criogénicas que ofrecen al mercado mundial de GNL (principalmente para terminales de exportación e importación de GNL).

La instalación de oficinas de 15.000 pies cuadrados está adyacente al local de prueba de producción primaria, que incluye varias mejoras significativas a la eficacia operativa, seguridad y aumento de capacidad de producción. La instalación tiene un nuevo sistema de quemador a nivel del suelo que ofrece mayor eficacia y capacidad de fabricación. Una grúa elevadora eléctrica Clase 1 División 1 fue instalada en el bloque de prueba. Esto reduce los costos, aumenta la productividad al permitir que se realicen múltiples operaciones de forma simultánea, mejora la seguridad al permitir la elevación e instalación de bombas múltiples para pruebas y está certificado para áreas clasificadas como peligrosas.

“Este es un próximo paso emocionante para nuestra empresa y un beneficio significativo para nuestros clientes. NCI ahora podrá aumentar la producción y reducir el tiempo de entrega”, según Daryl Lamy, presidente de Nikkiso Cryo Inc.

Estas mejoras además ofrecen beneficios para las pruebas de testigos remotos del cliente en la instalación. Esta función ofrece un ahorro significativo de valor y tiempo para los clientes globales, particularmente beneficioso debido a la preocupaciones de viajes por COVID-19.

ACERCA DE NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. es un proveedor líder de motobombas eléctricas criogénicas sumergidas utilizadas en la industria del gas licuado. Los diseños innovadores de NCI resultaron en la primera aplicación de bombas de alta presión para uso en portadores de GNL de regasificación, las primeras y únicas bombas criogénicas instaladas en un GNL GBS, bombas compactas de alto flujo para la mayor FPSO del mundo en construcción, así como bombas compactas de mayor velocidad utilizadas para una variedad de aplicaciones de GNL, GLP y otras.

www.nikkisoceig.com

