Nuevo enfoque terapéutico para la enfermedad cardiovascular de graduados del programa de investigación principal de la SENS Research Foundation del laboratorio al mundo de la biotecnología

Kizoo Technology Capital lidera ronda de financiamiento semilla en Underdog PharmaceuticalsSRF anuncia nombramientos de liderazgoMOUNTAIN VIEW, California, Nov. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Underdog Pharmaceuticals, Inc. (Underdog) y SENS Research Foundation (SRF), anunciaron hoy el lanzamiento de Underdog y la conclusión de su ronda semilla, ofreciendo $3.95 millones para promover el desarrollo de Underdog de tratamientos modificadores de enfermedades para la arterosclerosis y otras enfermedades relacionadas con la edad. SRF también anunció dos nombramientos sénior.La ronda de Underdog está liderada por Kizoo Technology Capital de Michael Greve, parte de Forever Healthy Group y una de las principales organizaciones centradas en el aceleramiento de las biotecnologías de rejuvenecimiento. Además, incluye el cofundador de Oculus, Michael Antonov, a través de Tubus, LLC, y el financiador Harald McPike, a través de Chambray Worldwide, Ltd.Underdog fue creada desde un programa SRF emblemático que impulsó dos años de desarrollo aplicado diseñado para explorar y reparar las causas subyacentes de la enfermedad cardiovascular. Sus cofundadores son el Dr. Matthew O’Connor, Ph.D. y Michael Kope, anterior vicepresidente de investigación y director ejecutivo fundador, respectivamente, de SRF.“Tomamos un compuesto reconocido y extremamente seguro”, dijo O’Connor, “y creamos derivados innovadores que pueden objetivizar de forma específica la biomolécula tóxica que impulsa el desarrollo de la arterosclerosis, la causa de la mayoría de los ataques cardíacos y derrames cerebrales”.La investigación de Underdog combina programas de química computacional y sintética para crear ciclodextrinas personalizadas (polisacáridos con usos de excipientes industriales y farmacéuticos conocidos) para capturar y remover de las células, derivados de colesterol oxidado, tales como 7-cetocolesterol, que son moléculas ampliamente tóxicas sin ninguna función biológica conocida. “Underdog adoptará un enfoque farmacéutico clásico y lo utilizará para atacar las causas raíz de la enfermedad cardiovascular”, dijo Kope. “Si tenemos éxito, no sólo vamos a mejorar la enfermedad, sino también a revertirla”.Los asesores de Underdog incluyen el mundialmente reconocido especialista en ciclodextrina, Dr. Lajos Szente. “Este enfoque elegante tiene el potencial de ser verdaderamente revolucionarios”, dijo Szente. “Estoy encantado de trabajar con ellos en este importante avance en el campo”. “Vine a Aubrey de Grey años atrás de modo que podamos trabajar juntos para acelerar la disponibilidad de terapías de rejuvenecimiento humano”, dijo Greve. “Ne enorgullece ayudar a SRF a desarrollar un programa de investigación emblemático en una empresa genuina y ayudar a desbloquear el capital necesario para desarrollar una verdadera terapia de rejuvenecimiento. Me complace haber hecho esto, mientras continuamos permitiendo la salud y crecimiento de SRF en sí, uno de los motores más importantes para la línea de productos de rejuvenecimiento”.El acuerdo entre las organizaciones proporcionará equidad, regalías y logros para el apoyo futuro de los programas SRF.Con la derivación de Underdog, la posición de vicepresidente de investigación en SRF fue asumida por la profesora Alexandra Stolzing. Stolzing, miembro desde hace largo tiempo del consejo consultivo de SRF Research, obtuvo su PhD de Humboldt University en Berlín, fue becaria postdoctoral en la Sheffield University, Reino Unido, líder de grupo en el Fraunhofer Institute Cell Therapy and Immunology, Alemania, y luego profesora de ingeniería biogerontológica en Loughborough University, Reino Unido. Con más de 70 publicaciones revisadas por colegas, ha participado en varios consorcios internacionales de investigación en áreas, tales como medicina regenerativa, desarrollo de terapia celular y genética y enfermedades neurodegenerativas. Su experiencia en la industria incluye, directora de seguridad y vicepresidenta de funciones de investigación de startups. Stolzing dijo, “Siempre tuve una gran pasión por la investigación traslacional en el envejecimiento, y estoy muy entusiasmada de unirme a SRF, donde espero realizar la translación de los proyectos de ciencias básicos de SRF, iniciar nuevos proyectos y ayudar a generar la próxima ola de derivaciones de investigación de vida saludable".Jim O’Neill, inversor en ciencias y tecnología y miembro desde hace largo tiempo del directorio de SRF, intervino para liderar la SENS Research Foundation como director ejecutivo interino. También dirigirá la búsqueda del nuevo director ejecutivo permanente. O’Neill ha asesorado, invertido y estimulado a más de sesenta empresas de ciencias y tecnología. Mientras dirigía la Thiel Foundation, cofundó la Thiel Fellowship y ayudó a crear fondos científicos profundos para Breakout Labs. Anteriormente, ayudó a liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, como principal subsecretario asociado, donde estuvo a cargo de supervisar las políticas y regulaciones de NIH, FDA y CDC y lideró dos importantes reformas de la FDA. Apoyó la creación del Instituto de las Fuerzas Armadas para Medicina Regenerativa, ejerció en el comité directivo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado de Biomedicina, y representó a Estados Unidos en la delegación ante la Asamblea Mundial de la Salud. “Durante la última década, Mike y Aubrey crearon un equipo de científicos dedicados a reparar los daños y transformaron los escépticos en defensores a lo largo del camino”, dijo O’Neill. “El creciente interés en las tecnologías que pueden revertir el envejecimiento ces la prueba de su visión y determinación. Estoy encantado de avanzar la visión de SRF para llevar los beneficios de tales tecnologías al público”.“Este es un momento histórico para SENS Research Foundation”, dijo el Dr. Aubrey de Grey, cofundador y director científico de SRF. “Underdog puede muy bien convertirse en uno de los emprendimientos más significativos en el sector de biotecnología de rejuvenecimiento, y Mike y Oki son el equipo perfecto para alcanzar este éxito. Además con la vasta experiencia de Jim’s en inversiones y políticas, y la brillantez de Alex en investigación y enseñanza, no tengo duda alguna de que nuestra misión está en buenas manos. Estoy encantado de contar con su liderazgo y conocimientos y experiencia en SRF”.Acerca de UnderdogUnderdog Pharmaceuticals, Inc., tiene como misión tratar las causas subyacentes de las enfermedades relacionadas con la edad. La empresa desarrolla intervenciones simples y directas objetivizadas a las formas tóxicas de colesterol utilizando moléculas racionalmente diseñadas para ofrecer los primeros tratamientos modificadores de enfermedades verdaderas para enfermedades relacionadas con la aterosclerosis, hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca y degeneración macular. Sus productos están basados en nuevos derivados de un compuesto reconocido y seguro, y una nueva manera de ver la enfermedad cardiovascular creada a través de un programa de la SENS Research Foundation. Para más información visite, underdogpharma.com.Acerca de SENS Research FoundationSENS Research Foundation es una entidad sin ánimo de lucro con exención tributaria 501(c)(3), que trabaja investigar, desarrollar y promover soluciones integrales de medicina regenerativa para enfermedades del envejecimiento. SRF apoya proyectos de investigación centrados en un paradigma de reparación de daños en universidades e institutos en todo el mundo con el objetivo de curar tales enfermedades relacionadas con la edad, como la enfermedad cardíaca, el cáncer y el mal de Alzheimer. SRF educa al público y capacita a los investigadores para apoyar el creciente campo de medicina regenerativa a través de campañas de defensa y programas educativos. Para más información visite, sens.org.Acerca de KizooKizoo ofrece orientación y financiamiento semilla y en etapa inicial con enfoque en la biotecnología de rejuvenecimiento. Habiendo sido emprendedores, VCs y mentores en empresas de tecnología de alto crecimiento y biotecnología por muchos años, con múltiples salidas y valor masivo creado por los fundadores, Kizoo hoy trae esta experiencia al campo emergente de la biotecnología de rejuvenecimiento - una industria joven que eventualmente será mucho más grande que los mayores mercados de tecnología de hoy.Como parte del Forever Healthy Group, Kizoo apoya directamente la creación de startups que transforman la investigación de causas raíz del envejecimiento en terapias y servicios para aplicación humana. Las inversiones incluyen AgeX, FoxBio, Turn.bio, Elevian, Oisin Biotechnologies, LIfT BioSiences, MAIA Biotechnology y otras. Otras iniciativas de Forever Healthy incluyen, la evaluación de nuevas terapias de rejuvenecimiento, la curación basada en evidencias del conocimiento médico de vanguardia en el mundo, el financiamiento de proyectos de investigación sobre las causas raíz del envejecimiento y el patrocinio de la Undoing Aging Conference (Conferencia sobre la Reversión del Envejecimiento) anual. Para más información visite: kizoo.com y forever-healthy.org.Aviso:Este comunicado de prensa no es una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra de títulos valores en ninguna jurisdicción. Ninguna comisión de valores, ni autoridad reguladora ha aprobado ni desaprobado la información contenida en este comunicado de prensa. Contactos de Medios:Para Underdog: press@underdogpharma.comPara SRF: media@sens.orgPara Kizoo: fs@kizoo.com