Nuevo estudio publicado en Clinical Cancer Research Journal destaca el uso de la prueba EndoPredict para informar el tratamiento en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama

La prueba EndoPredict de Myriad Genetics identificó con precisión a mujeres premenopáusicas con cáncer de mama ER+, HER2- que podrían evitar la quimioterapia adyuvante de forma segura

SALT LAKE CITY, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), líder en pruebas genéticas y medicina de precisión, anunció hoy que Clinical Cancer Research Journal1 publicó un estudio que muestra que la prueba de pronóstico del cáncer de mama EndoPredict® predijo significativamente la recurrencia a distancia de cáncer de mama en etapa temprana en mujeres premenopáusicas con ER+ , HER2-. Este estudio recientemente publicado representa la primera validación clínica de EndoPredict en una población únicamente premenopáusica.

El estudio, presentado por primera vez en un resumen en la Reunión Anual de la ASCO de 2021 por Anastasia Constantinidou et al2 , examinó muestras tumorales de 385 mujeres premenopáusicas con cáncer de mama primario ER+, HER2- que no habían recibido quimioterapia. Los resultados muestran que EndoPredict identificó con precisión a las mujeres premenopáusicas con y sin ganglios linfáticos afectados que podrían evitar la quimioterapia adyuvante de manera segura, como parte de sus planes de tratamiento debido a un riesgo de recurrencia muy bajo.

“Esta importante publicación sobre los nuevos datos de EndoPredict demuestra nuestro compromiso continuo con el avance de la medicina de precisión para pacientes con cáncer de mama”, dijo el Dr. Ralf Kronenwett, director de Asuntos Médicos Internacionales de Myriad Genetics. “A la luz de las crecientes recomendaciones clínicas para reducir el sobretratamiento en el cáncer de mama, los resultados son particularmente alentadores. Dado que alrededor de un tercio de todos los casos nuevos de cáncer de mama ocurren en pacientes de 54 años o menos3 , el uso de EndoPredict entre mujeres premenopáusicas proporciona información importante para orientar el tratamiento personalizado, incluso si hay un beneficio en el uso de quimioterapia o no”.

El estudio muestra que los pacientes con puntajes de bajo riesgo de EndoPredict tenían una supervivencia libre de recurrencia a distancia (DRFS) del 97 % frente al 76 % de los pacientes de alto riesgo. Es importante destacar que el 19 % de las pacientes premenopáusicas con ganglios positivos tenían puntajes de bajo riesgo de EndoPredict con 100 % de DRFS y pudieron evitar la quimioterapia de manera segura y continuar con la terapia endocrina sola.

Otro resultado clave de un análisis exploratorio de subgrupos dentro del estudio encontró tasas similares de DRFS en pacientes de bajo riesgo con o sin supresión de la función ovárica (OFS), con menos del 5 % de recurrencia a distancia después de 10 años en ambos grupos.

"Este importante estudio muestra que las pacientes premenopáusicas con una puntuación EPclin de bajo riesgo tienen un buen resultado a largo plazo sin quimioterapia y pueden ser consideradas para el tratamiento con terapia endocrina únicamente", dijo la Dra. Anastasia Constantinidou, del Centro Oncológico del Banco de Chipre y del Cáncer de Chipre. Instituto de Investigación. “Estos hallazgos son relevantes para informar mejor las decisiones de tratamiento personalizadas para una gran proporción de mujeres premenopáusicas con cáncer de mama en etapa temprana ER+, HER2-”.

Sobre el estudio

EndoPredict es una prueba de pronóstico que predice el riesgo de recurrencia del cáncer de mama del paciente para ayudar a identificar quién puede considerar renunciar a la quimioterapia de manera segura. Analiza 12 genes para crear una puntuación molecular, que se combina con las características del tumor, como el tamaño del tumor y el estado de los ganglios, para establecer una puntuación de riesgo del paciente (EPclin).

El estudio Clinical Validation of EndoPredict in Pre-Menopausal Women analizó muestras tumorales de 385 mujeres premenopáusicas con cáncer de mama primario ER+, HER2- (pT1-3, pN0-1) que no recibieron quimioterapia además de la terapia endocrina. Todas las muestras se analizaron retrospectivamente con enmascaramiento de los datos clínicos y de resultados con EndoPredict. Las asociaciones de las puntuaciones de riesgo de EPclin con la supervivencia libre de recurrencia a distancia (DRFS) a 10 años se evaluaron mediante modelos de riesgos proporcionales de Cox y análisis de Kaplan-Meier. El resultado primario fue DRFS a 10 años.

Además de EPclin, las variables clínicas de interés incluyeron la edad en el momento del diagnóstico, el tamaño del tumor, el grado del tumor, el estado de los ganglios, la expresión de Ki 67 y la expresión continua del receptor de estrógeno (ER) y del receptor de progesterona (PgR).

Puede encontrar más información sobre este estudio aquí.

