Nuevo informe aclara la economía de salud digital de Japón

Las similitudes entre el Reino Unido y Japón existen, y un nuevo informe ofrece las perspectivas en las área de datos, digitación y colaboración.

LONDRES, Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIMSS, un asesor global y líder visionario en información y tecnología de la salud, anunció hoy que publicó un informe titulado, “Capitalización de la economía de salud digital de Japón durante esta era de sociedades en envejecimiento..” De autoría del Profesor, Sudhesh Kumar, decano del Facultad de Medicina de Warwick en la University of Warwick.Hallazgos clave:El Japón comparte algunos trazos comunes con el Reino Unido en términos de salud y sociedad. Los países proporcionan atención de salud universal, y por sus economías maduras y desarrolladas, enfrentan una tendencia demográfica de envejecimiento El 28.1% de la población total japonesa tiene 65 años o más, 13.9% de la población total tiene entre 65 - 74 años, el 14.2% tiene 75-años o más.El mercado de salud japonés, el segundo en el mundo en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios de atención de salud se caracteriza por una abundancia de datos, generados de más de 126 millones de ciudadanos, cubiertos por su sistema de salud. Los datos incluyen reclamos de seguros de atención de la salud, registros de atención de salud de chequeos de salud anuales regulatorios, y datos relacionados con atención de enfermería a través de su sistema de Seguros de Atención a Largo Plazo (LTCI).Recientemente, el Japón comenzó a utilizar esos datos para la digitalización de sus servicios de atención de salud para crear su Sistema de Atención de Salud de Próxima Generación con la introducción de tecnologías avanzadas. El gobierno introdujo una nueva ley para hacer que los datos sean de mayor utilidad para las instituciones de investigación y empresas del sector privado con el propósito de investigación avanzada, descubrimiento de fármacos innovadores y creación de nuevos negocios.El conjunto de datos único de Japón, que refleja la población en envejecimiento número uno en el mundo, juntamente con la reciente política de transformación, tendrá una valor incalculable para innovaciones de prueba que serán de alta demanda en todo el mundo, puesto que otros países siguen la tendencia de súper-envejecimiento. El programa de investigación conjunto del Reino Unido con el Japón, anunciado el pasado enero, para ayudar a las poblaciones en envejecimiento a vivir de manera independiente más largo y desarrollar nuevos tratamientos para condiciones crónicas como la demencia e insuficiencia cardíaca, puede ser un precursor. Debido a que el Reino Unido es más avanzado que el Japón en términos de atención de salud digital, la asociación de los dos países en este campo puede aprovechar un potencial sin precedentes para solucionar algunos de los grandes problemas de la humanidad y liderar una nueva economía de atención de salud durante una era de sociedades en envejecimiento.Sobre el autor: El Profesor Sudhesh Kumar es Decano de la Facultad de Medicina de Warwick y director del Instituto de Atención de Salud Digital en la University of Warwick. Además de estas funciones, es también miembro del directorio de Coventry & Rugby Health and Wellbeing, y del Medical Schools Council. Es un endocrinólogo clínico por trayectoria con 22 años de experiencia como médico consultor en el NHS. Su interés en la investigación es la obesidad y sus complicaciones, en particular la diabetes tipo 2. Sus intereses incluyen el desarrollo de técnicas innovadoras para controlar la obesidad y la diabetes, que ha ayudado a transformar y mejorar la atención y el tratamiento del paciente. Ha publicado más de 240 artículos y 6 libros sobre estos temas.Acerca de HIMSS HIMSS es un asesor global y líder de opinión visionario dedicado a apoyar la transformación del ecosistema de salud a través de información y tecnología. HIMSS, como una entidad no lucrativa impulsada por una misión, ofrece un profundidad y alcance únicos de experiencia en innovación de la salud, política pública, desarrollo de la fuerza laboral, investigación y análisis para asesorar líderes globales, influenciadores y partes interesadas sobre las mejores prácticas en tecnología e información de la salud. A través de nuestro motor de innovación, HIMSS ofrece perceptivas clave y eventos educativos y participativos para los proveedores de atención de la salud, gobiernos y proveedores del mercado, lo que asegura que cuenten con la información correcta a la hora de tomar una decisión. HIMSS, con sede en Chicago, Illinois, presta servicios a las comunidades globales de información y tecnología de salud con operaciones centralizadas en Norteamérica, Europa, Reino Unido, Medio Oriente y Asia Pacífico. Nuestros miembros incluyen más de 80.000 personas, 475 organizaciones de proveedores y 650 organizaciones de servicios de la salud.Contacto de Medios de HIMSS:

Maria Burpee

Director de marketing

mburpee@himss.org

