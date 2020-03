Olympus Scientific Cloud™ 3.0: Mayor valor a sus inspecciones y dispositivos analíticos bajo la conectividad Olympus con herramientas potentes y funciones gratuitas

La primera aplicación OSC 3.0, conocida como «Administrador de proyectos de inspección», para simplificar y agilizar sus inspecciones de corrosión

WALTHAM, Massachusetts, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- El tratamiento de datos puede ser tedioso, confuso y complejo; pero, la versión 3.0 de la Olympus Scientific Cloud (OSC) ofrece nuevas y potentes herramientas que lo simplifican, permitiendo que sus usuarios aprovechen el Internet de las cosas y la Industria 4.0 para sus aplicaciones de inspección y análisis. El acceso directo a partir del cibersitio de Olympus-IMS permite a sus usuarios gozar de una interfaz de usuario agilizada, de una nueva tienda de aplicaciones, de la configuración de grupos de equipos, de herramientas administrativas de personal, del almacenamiento de datos y mucho más.



Capacidades expandidas

La versión 3.0 de la OSC es una plataforma de fuente única para todos los dispositivos industriales de Olympus conectados a ella, a fin de proporcionar un mejoramiento continuo y soluciones integrales. Al suscribirse en una cuenta gratuita OSC, los usuarios con dispositivos de conexión inalámbrica habilitada —como el analizador XRF portátil Vanta™, el detector de defectos EPOCH™ 6LT y el medidor de espesores 38DL PLUS™ equipado con el adaptador 38-Link™— pueden ampliar las capacidades de sus equipos gracias a funciones gratuitas tales como el almacenamiento de 10 GB por suscriptor, actualizaciones de software de forma inalámbrica, acceso a la nube para consultar manuales y certificados de calibración, registro de usuario, administración de funciones y mucho más. *

Los usuarios también pueden descubrir aplicaciones en la nueva tienda de aplicaciones, tanto gratuitas como pagadas, que han sido desarrolladas para ayudar a disminuir las molestias más recurrentes. La primera de estas nuevas aplicaciones, denominada Inspection Project Manager (IPM), ha sido lanzada junto con la versión 3.0 de la OSC.

Esta aplicación transforma los procesos de inspección que implican medidores de espesores para hacerlos más ligeros. A los supervisores, la aplicación les proporciona las herramientas necesarias para administrar sus proyectos de forma eficiente. Los proyectos pueden dividirse en varios segmentos de trabajo según se requiera, con tareas y equipos designados a inspectores específicos. Los administradores mantienen la visibilidad a través de las inspecciones y pueden monitorizar el estado de cada proyecto, trabajo y tarea. Los inspectores en campo pueden descargar archivos de informe proporcionados por un administrador y compartir los datos con sus supervisores que se encuentran en la oficina tan pronto como sean recopilados. Las futuras actualizaciones expandirán las capacidades de esta aplicación para que pueda trabajar con otros productos industriales de Olympus.

Acceso y control seguros

La OSC proporciona una sola sección en donde los administradores pueden controlar a los usuarios y dispositivos asociados a su suscriptor de nube. Los administradores pueden controlar los privilegios y funciones de los usuarios, agregar/eliminar miembros, administrar sus datos y las suscripciones. En el caso de los dispositivos, los usuarios pueden agregar nuevos dispositivos a su suscripción y visualizar los equipos que han sido registrados previamente. La documentación esencial asociada a cada equipo, como los certificados de calibración y los manuales de usuario, pueden ser consultados y descargados.

Sus datos...donde y cuando los necesita

La Olympus Scientific Cloud facilita la obtención de la información justa frente a una persona precisa de forma rápida y eficiente. Cada suscriptor de la OSC recibe 10 GB de almacenamiento de datos gratuito, y es posible descargar el tipo de documento que se desee. Si se requiere más de 10 GB de almacenamiento, los usuarios pueden agregar gigabits adicionales al suscribirse a un servicio de nivel superior.

La OSC está protegida por funciones de seguridad de vanguardia y está integrada en la plataforma Microsoft Azure. Los usuarios mantienen un control de propiedad completo sobre sus datos, y Olympus no accede o comparte la información de sus clientes.

Para obtener más información sobre la Olympus Scientific Cloud, o para suscribirse a una cuenta gratuita, visite el cibersitio Olympus-IMS.com.

Acerca de Olympus

Olympus es líder mundial en tecnología; crea soluciones ópticas y digitales innovadoras para la ciencia médica y tecnologías sanitarias; además, del ámbito de ciencias de la vida, industrial, fotográfico y audio. A lo largo de sus cien años de historia, Olympus ha enfocado sus esfuerzos en ser transparente con la sociedad y proporcionar a las personas una vida más sana, más segura y satisfactoria.

Nuestra división de soluciones industriales está comprometida a reforzar la seguridad y a innovar en beneficio de nuestra sociedad, a través de la fabricación y desarrollo pionero de soluciones de medición y ensayo con reconocimiento mundial. Estas soluciones son usadas en aplicaciones del ámbito industrial y de investigación, que van del aeroespacial, generación de energía, petroquímica, infraestructura civil hasta productos automotrices y bienes de consumo. Para obtener más información, visítenos en https://www.olympus-ims.com

Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.

*Las funciones/características disponibles pueden variar según el equipo.

Olympus, el logotipo Olympus y la Olympus Scientific Cloud son marcas de comercio de Olympus Corporation o de sus subsidiarias.