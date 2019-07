Pedro L. González-Seijo, anterior corredor de bolsa de Transamerica Financial Advisors, fue restringido de la industria de valores

SAN JUAN, Puerto Rico, July 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los abogados de Shepherd, Smith, Edwards & Kantas , LLP (estudio jurídico SSEK) están investigando los reclamos iniciados contra el corredor que pertenecía a Transamerica Financial Advisors, Pedro L. González-Seijo, que fue restringido indefinidamente de la industria de valores y que tiene prohibido cotizar acciones de muy bajo precio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). De acuerdo con Investment News , en enero de 2019, González-Seijo se declaró culpable de una acusación de fraude bancario que surgía de un procesamiento federal, en el que se afirmó que obtuvo en forma fraudulenta USD 583.000 de cuentas de renta vitalicia variable depositando los fondos de los clientes que debían depositarse en cuentas de seguros a su propia cuenta, haciendo retiros no autorizados de las cuentas de sus clientes y transfiriendo los fondos de los clientes a productos no autorizados . “Los mercados financieros son regulados por normas que se suponen que protegen a los inversores. [González-Seijo], que tiene habilidad para convencer a las personas para que depositen su confianza en él, elaboró un plan para defraudar a los inversores, lo que, finalmente, les costó miles de dólares”, afirmó la fiscal estadounidense, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.



González-Seijo, radicado en San Juan, Puerto Rico, fue corredor durante más de 25 años y prestaba servicios a residentes de Puerto Rico. Además de trabajar para Transamerica Financial Advisors, también fue presidente y propietario de PGS Insurance, Inc. La Oficina de la fiscal de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico le imputó a González-Seijo once cargos de fraude con títulos valores y fraude bancario en agosto de 2018. González-Seijo aún está esperando la condena.

Si fue un cliente de Pedro L. González-Seijo, sus empleados o de Transamerica Financial Advisors y sufrió pérdidas, contáctese hoy con el estudio jurídico Shepherd, Smith, Edwards & Kantas, LLP para poder hacer una evaluación confidencial gratuita de su situación. Tenemos un equipo de abogados, consultores y un personal con más de 100 años de experiencia conjunta en la industria de valores y en las leyes sobre valores, listos para ayudarlo a recuperar las pérdidas de inversiones hoy.