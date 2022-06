La tecnología de Perfitly se incluirá en la plataforma de comercio electrónico de To Act Brand, proporcionando a los consumidores acceso a su solución de compra con tecnología de IA NUEVA YORK | 28 de junio de 2022 Perfitly, una solución de probadores virtuales de realidad virtual/realidad aumentada (VR/AR) y con tecnología de IA que se está integrando en las plataformas de comercio electrónico de los principales minoristas del país, ha anunciado hoy su asociación con la empresa alemana/inglesa To Act Brand, una marca de ropa para mujeres de tallas grandes, que ofrece tallas entre la 42 y la 54. A través de esta asociación, To Act Brand incorporará la avanzada plataforma de pruebas virtuales de Perfitly, que incluye recomendaciones de tallas y visualizaciones, en su canal de comercio electrónico, lo que permitirá a la marca captar mejor a los compradores y aumentar la conversión y reducir las tasas de devolución.

Las soluciones de Perfitly ayudarán a los compradores de tallas grandes a encontrar su talla perfecta cuando compren en el sitio web de To Act Brand. Una vez en la página de inicio, los clientes pueden crear un avatar digital de sí mismos y seleccionar cualquier pieza de moda de la colección primavera/verano 2022 de To Act Brand, para probársela virtualmente y personalizarla aumentando o reduciendo su tamaño.

“Trabajar con Perfitly ha permitido a nuestra marca ofrecer a los compradores ropa bonita de tallas grandes a través de una experiencia de compra interactiva que imita a las tiendas físicas,” afirmó Anna Carlotta, CEO y cofundadora de To Act Brand. “Estamos deseando deleitar a nuestros compradores con una forma divertida de relacionarse con nuestras colecciones, al tiempo que vemos mayores tasas de conversión y menores devoluciones gracias a la tecnología de probadores virtuales a la que ahora tenemos acceso. Además, estamos orgullosos de ofrecer ahora una solución a los compradores que también aumentará nuestros esfuerzos de sostenibilidad en la industria de la moda”.

La inclusión de las tallas ha sido un problema importante para el sector minorista y de la moda, ya que los compradores de todas las tallas tienen que devolver sus prendas con frecuencia. To Act Brand se une ahora al repertorio de marcas de boutique y clientes globales de Perfitly que utilizan soluciones de probadores virtuales para ofrecer una adaptación virtual precisa y experiencias de compra mejoradas para su público objetivo, eliminando la necesidad de devoluciones.

“Trabajar con To Act Brand ha sido una gran oportunidad para ampliar nuestro espacio en el mercado europeo y mostrar nuestras tecnologías en colaboración con una marca que incluye tallas y que está trabajando para combinar los objetivos de sostenibilidad con una experiencia de comercio electrónico de siguiente nivel”, afirmó AJ Jarzebiak, jefe de estrategia de productos y desarrollo de negocios de Perfitly. “Es gratificante ayudar a nuestros clientes a irrumpir con una fuerte presencia en sus industrias, especialmente a medida que el espacio del comercio electrónico sigue siendo más competitivo”.

Tras esta asociación, Perfitly seguirá ampliando su desarrollo comercial a escala global trabajando con minoristas de todos los tamaños y espera ver una afluencia de tráfico a su actividad comercial principal y aplicaciones de metaverso a lo largo de 2022.

Para descubrir más sobre Perfitly, visite Perfitly.com y para obtener más información sobre To Act Brand, visite ToActBrand.com.

Acerca de Perfitly: Perfitly es una solución de probadores virtuales de realidad virtual y aumentada (VR/AR) y de IA que se está integrando en las plataformas de comercio electrónico de los principales minoristas del país. La plataforma vanguardista de recomendación y visualización de tallas de Perfitly está al servicio de las marcas de moda y trabaja para ayudar a aumentar las ventas y la conversión y reducir las devoluciones, mejorando al mismo tiempo la sostenibilidad. Perfitly permite a los compradores probarse la ropa, encontrar el ajuste y el aspecto perfectos, y comprar con confianza, todo ello desde la comodidad de sus hogares. Para más información, visite: Perfitly.com.

Acerca de To Act Brand: To Act Brand pretende sacar la moda de tallas grandes de su nicho y, al hacerlo, la marca celebra y abraza la diversidad de los cuerpos con curvas y sus formas con colores atrevidos, patrones y cortes emocionantes. Para comprar la colección, visite:

ToActBrand.com.

